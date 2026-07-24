Huế ra mắt Wonderverse Fest: Điểm hẹn mới cho tín đồ du lịch và âm nhạc

Wonderverse Fest 2026 mang đến một góc nhìn hoàn toàn mới về Huế - nơi những giá trị di sản hòa quyện cùng âm nhạc, nghệ thuật và công nghệ trình diễn hiện đại...

Chương trình có sự tham dự của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong nước và quốc tế. Ảnh: Cổng TTĐT Huế

Chiều 23/7, Ban Tổ chức Festival Huế chính thức công bố Lễ hội Di sản và Âm nhạc Quốc tế Huế - Huế Wonderverse Music Fest 2026. Không chỉ nổi tiếng với quần thể di sản, lăng tẩm và nhịp sống trầm mặc, Huế đang từng bước làm mới hình ảnh điểm đến bằng những sản phẩm du lịch văn hóa quy mô lớn. Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng sẽ mở ra một không gian trải nghiệm hoàn toàn mới, nơi du khách có thể cảm nhận một Huế trẻ trung, sáng tạo nhưng vẫn đậm bản sắc.

Lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 30/8 đến 1/9 tại Quảng trường Trung tâm Thể thao thành phố Huế, phục vụ miễn phí người dân và du khách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh. Ban Tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút hàng chục nghìn lượt khách trực tiếp cùng hàng triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng truyền thông trong nước và quốc tế.

Mang chủ đề "City Awakening - Đánh thức Di sản", Huế Wonderverse Music Fest 2026 được xây dựng như một hệ sinh thái trải nghiệm đa chiều, kết nối di sản với âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và công nghệ hiện đại. Lần đầu tiên tại Huế, một sân khấu đa giác quan đạt chuẩn quốc tế sẽ được lắp đặt với hệ thống màn hình LED quy mô lớn, hiệu ứng hình ảnh, laser và công nghệ trình diễn hiện đại, hướng tới xác lập kỷ lục Việt Nam.

Điểm nhấn của lễ hội là chuỗi hai đêm đại nhạc hội "Di sản thức giấc" và "Di sản hội nhập", quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Mỹ Tâm, Phương Mỹ Chi, MONO cùng các DJ trong nước và quốc tế. Thông qua âm nhạc và nghệ thuật đương đại, chương trình truyền tải thông điệp về một Huế biết gìn giữ giá trị truyền thống, đồng thời không ngừng đổi mới để kết nối với thế giới.

Bên cạnh các đêm diễn, du khách còn được trải nghiệm nhiều không gian văn hóa sáng tạo với các hoạt động ẩm thực, công nghệ, nghệ thuật tương tác và chương trình cộng đồng. Đây được xem là cơ hội để khám phá Huế dưới một góc nhìn mới, nơi những giá trị di sản được kể bằng ngôn ngữ hiện đại, tạo nên sức hút đối với giới trẻ cũng như du khách quốc tế.

Một dấu ấn đặc biệt của lễ hội là sự xuất hiện của Long Mã - linh vật chính thức của Huế Wonderverse Music Fest. Lấy cảm hứng từ hình tượng linh vật trong văn hóa Huế, Long Mã được tái hiện bằng nghệ thuật số và công nghệ trình diễn hiện đại, trở thành biểu tượng kết nối giữa di sản truyền thống và tinh thần sáng tạo của thành phố.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thuỳ Giang phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: Cổng TTĐT Huế

Đáng chú ý, ca sĩ MONO sẽ đồng hành cùng chương trình với vai trò Sứ giả Quảng bá Di sản (Heritage Ambassador). Không chỉ biểu diễn, nam ca sĩ sẽ tham gia nhiều hoạt động truyền thông nhằm lan tỏa hình ảnh Huế năng động, sáng tạo, đưa các giá trị văn hóa đến gần hơn với thế hệ trẻ thông qua âm nhạc và nghệ thuật.

Theo Ban Tổ chức, Huế Wonderverse Music Fest được định hướng phát triển thành thương hiệu lễ hội văn hóa - âm nhạc quốc tế tổ chức thường niên trong giai đoạn 2026-2030. Đây sẽ là sản phẩm du lịch văn hóa đặc trưng, góp phần thúc đẩy công nghiệp văn hóa, kinh tế đêm, thu hút đầu tư và mở rộng giao lưu quốc tế.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế Trần Hữu Thùy Giang cho biết, Huế Wonderverse Music Fest 2026 mong muốn giới thiệu một Huế vừa gìn giữ giá trị truyền thống, vừa đổi mới, sáng tạo và kết nối với thế giới thông qua nghệ thuật, công nghệ và âm nhạc.

Với quy mô quốc tế cùng chuỗi hoạt động trải nghiệm phong phú, Huế Wonderverse Music Fest 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm nhấn của du lịch Huế trong dịp Quốc khánh, góp phần đưa thành phố di sản trở thành điểm đến hấp dẫn của khu vực, nơi du khách không chỉ tìm về những giá trị xưa cũ mà còn được hòa mình vào nhịp sống hiện đại, sáng tạo và đầy cảm hứng.