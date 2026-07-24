Chứng khoán Mỹ sụt mạnh khi giá dầu tăng bùng nổ qua mốc 100 USD/thùng

Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này...

Ảnh minh họa - Ảnh: NYSE.

Thị trường chứng khoán Mỹ giảm điểm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (23/7).

Sức ép từ đà leo thang dữ dội của giá dầu, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng, kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn, và mối lo về mức đầu tư khổng lồ vào trí tuệ nhân tạo (AI) tại các công ty công nghệ lớn đè nặng lên các chỉ số trong phiên này.

Lúc đóng cửa, chỉ số S&P 500 giảm hơn 1,2%, còn 7.408,3 điểm. Chỉ số Nasdaq trượt 2,2%, còn 25.137,69 điểm. Chỉ số Dow Jones mất 506,93 điểm, tương đương giảm gần 1%, còn 51.711,65 điểm.

Alphabet và Tesla là hai công ty đầu tiên thuộc nhóm doanh nghiệp công nghệ vốn hóa lớn Magnificent 7 công bố báo cáo tài chính quý 2/2026. Tuy nhiên, cả hai đều không gây được ấn tượng tốt với nhà đầu tư bằng kết quả kinh doanh tốt hơn dự báo. Thay vào đó, thị trường lo ngại về mức đầu tư cơ bản lớn của hai công ty nào vào AI.

Mối lo này khiến cổ phiếu Alphabet và Tesla đồng loạt bị bán tháo, nhấn chìm S&P 500 và Nasdaq trong sắc đỏ.

Cổ phiếu Tesla đóng cửa giảm 14,5%, trong khi Alphabet giảm 7,1%. Hãng xe điện của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đã trải qua phiên giao dịch tồi tệ nhất kể từ tháng 3/2025.

Tesla đã mất khoảng 200 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường trong phiên ngày thứ Năm, còn công ty mẹ của Google cũng chứng kiến khoảng 300 tỷ USD vốn hóa bị "thổi bay".

Alphabet đã nâng dự báo đầu tư cơ bản (capex) cho năm nay lên mức 195 tỷ-205 tỷ USD và cảnh báo về các con số cao hơn nữa vào năm 2027. Trước đó, công ty mẹ của Google dự kiến mức đầu tư cơ bản nằm trong khoảng 180-190 tỷ USD.

Về phần mình, Tesla cho biết đầu tư cơ bản đã tăng vọt 142% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 2, đạt 5,79 tỷ USD. Công ty dự kiến tổng đầu tư cơ bản trong năm nay sẽ vượt mức 25 tỷ USD.

Cổ phiếu Amazon cũng bị kéo xuống theo, với mức giảm 4,6% trong phiên ngày thứ Năm, mất khoảng 120 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường.

Nhà đầu tư còn bi quan khi giá dầu thô Brent giao sau tại thị trường London vượt mốc 100 USD/thùng lần đầu tiên kể từ cuối tháng 5.

Trong một diễn biến cho thấy sự leo thang của căng thẳng ở Trung Đông, phiến quân Houthi ở Yemen tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu của Saudi Arabia khi các tàu này đi qua Biển Đỏ. Nhà đầu tư đang lo ngại rằng sự gián đoạn nguồn cung dầu toàn cầu sẽ lan rộng thay vì chỉ tập trung vào eo biển Hormuz.

Cùng ngày, Mỹ tiến hành một đợt không kích mới nhằm vào Iran, và Tehran tiếp tục trả đũa bằng cách tấn công vào các căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ có hành động “trừng phạt quân sự quy mô lớn” đối với Iran và Houthi.

Lúc đóng cửa, giá dầu Brent tăng khoảng 7%, đạt 100,69 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng khoảng 6%, đạt 92,19 USD/thùng.

Diễn biến giá dầu thô Brent giao sau tại London trong 1 tháng qua. Đơn vị: USD/thùng - Nguồn: Trading Economics.

Trên thị trường lãi suất tương lai, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 83% Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp tháng 9, từ mức 68% của phiên ngày hôm trước - theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của công ty sàn giao dịch CME.

Cùng với đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng 4 điểm cơ bản, lên mức 4,699%, cao nhất kể từ tháng 1/2025.

Những diễn biến này xuất hiện chỉ vài ngày trước cuộc họp của Fed vào tuần tới. Fed được dự báo sẽ giữ nguyên lãi suất trong lần họp này, nhưng có thể phát tín hiệu cứng rắn.

“Giá dầu thô tăng với tốc độ như thế này đang đặt ra rủi ro vĩ mô và rủi ro thị trường ở mức độ cao”, chiến lược gia Matt Miskin của công ty Manulife John Hancock Investments nhận định với hãng tin Reuters. Ông cho rằng số liệu thất nghiệp thấp sẽ càng thúc đẩy Fed tập trung chống lạm phát.

Báo cáo hàng tuần do Bộ Lao động Mỹ công bố ngày thứ Năm cho thấy số người xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc vào ngày 18/7 bất ngờ giảm 22.000, mức giảm mạnh nhất 3 tháng, còn 187.000 người, con số thấp nhất kể từ tháng 9/1969 và thấp hơn nhiều so với dự báo của giới phân tích.

Cũng theo ông Miskin, dù các báo cáo tài chính đến thời điểm này đa phần đều tốt hơn kỳ vọng, nhưng không đủ để kích thích sự hưng phấn của nhà đầu tư. Do đó, thị trường đang trở nên chật vật với mức định giá cổ phiếu cao.

Trong số 11 nhóm cổ phiếu ngành chính của &P 500, nhóm tăng mạnh nhất phiên này là cổ phiếu công nghiệp, với mức tăng gần 1,8%, nhờ lực tăng mạnh ở các cổ phiếu như Lockheed Martin và RTX. Trong đó, Lockheed tăng 10,5% và RTX đóng cửa với mức tăng 7,3%.

Trái lại, nhóm dịch vụ truyền thông - trong đó có cổ phiếu Alphabet - là nhóm giảm mạnh nhất, với mức giảm 5,2%.

Chỉ số VIX đo lường nỗi sợ hãi của nhà đầu tư ở Phố Wall có lúc tăng vượt 20 điểm, mức cao nhất trong khoảng 1 tháng trở lại đây.