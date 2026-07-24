Thúc đẩy khai thác du lịch liên quốc gia: "Một hành trình, ba điểm đến"

Trong bối cảnh chi phí vận chuyển toàn cầu gia tăng, du lịch đường bộ trở thành lựa chọn tối ưu cho các hành trình ngắn ngày. Dòng khách khu vực vì vậy đóng vai trò như "lớp đệm" ổn định, giúp ngành du lịch duy trì đà tăng trưởng và giảm phụ thuộc vào các thị trường xa…

Việt Nam, Lào và Campuchia có chung đường biên giới, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ. Ảnh: Multi-country Asia Tours

Nửa đầu năm 2026, Lào đón gần 2,6 triệu lượt khách quốc tế, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm trước, theo số liệu mới nhất của Cục Phát triển Du lịch thuộc Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào. Thái Lan tiếp tục là thị trường khách lớn nhất với 833.738 lượt, Trung Quốc đứng thứ hai với 26,1%, Việt Nam xếp thứ ba với 22,6%.

Tờ Laotian Times đánh giá 3 quốc gia láng giềng này mang đến hơn 2 triệu lượt khách, tương đương khoảng 81% tổng lượng khách quốc tế đến Lào trong 6 tháng đầu năm. ASEAN tiếp tục là thị trường du lịch lớn nhất của Lào với gần 1,47 triệu lượt khách.

Đầu năm nay, ấn phẩm du lịch toàn cầu TravelPulse đã bình chọn Lào là một trong những điểm đến hàng đầu thế giới. Theo các chuyên gia của TravelPulse, sức hút của Lào đến từ nhiều yếu tố cùng lúc. Hạ tầng cải thiện, tuyến tàu cao tốc giúp rút ngắn thời gian di chuyển nội địa, xu hướng tìm kiếm các điểm đến ít đông đúc hơn sau đại dịch và sự bùng nổ của mạng xã hội.

Các video về Luang Prabang, Vang Vieng hay lễ hội té nước Bunpimay liên tục xuất hiện trên TikTok, Facebook, YouTube, kéo theo lượng lớn khách trẻ tự túc từ Việt Nam, Thái Lan. “Du lịch chậm” được xem là lợi thế lớn của Lào trong bối cảnh nhiều điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á đang chịu áp lực quá tải du khách.

“Du lịch chậm” được xem là lợi thế lớn của Lào trong bối cảnh nhiều điểm đến nổi tiếng ở Đông Nam Á đang chịu áp lực quá tải du khách. Ảnh: DepositPhotos

Hiện nay, du khách Việt Nam và quốc tế khi lựa chọn đến Vientiane, thì đường hàng không vẫn là phổ biến nhất. Các chuyến bay trực tiếp từ sân bay quốc tế Nội Bài (Hà Nội) và sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM) do các hãng hàng không như Lao Airlines, Vietnam Airlines hay Thai Airways khai thác.

Bên cạnh đó, loại hình du lịch đường bộ cũng phát triển mạnh mẽ với các tuyến xe khách liên vận khởi hành hàng ngày từ Hà Nội, các tỉnh miền Trung Việt Nam và TP.HCM đến thủ đô Vientiane. Các đơn vị lữ hành hiện nay đều hỗ trợ tối đa cho khách du lịch sang Lào trong việc thực hiện thủ tục thông quan tại cửa khẩu, giúp hành trình xuyên biên giới trở nên dễ dàng và tiết kiệm chi phí.

Trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam đầu tháng 6/2026, Bộ trưởng Bộ Du lịch Campuchia Hout Hak cho biết năm 2025, nước này đón khoảng 5,6 triệu lượt khách quốc tế, trong đó khách Việt Nam tiếp tục đứng đầu về lượng khách đến Campuchia.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh và Bộ trưởng Hout Hak đều cho rằng cần tập trung phát triển các sản phẩm du lịch liên quốc gia như hành trình kết nối các di sản thế giới Việt Nam - Campuchia, du lịch văn hóa, du lịch caravan, du lịch đường sông trên lưu vực sông Mekong và du lịch đường biển.

Theo đơn vị quản lý quần thể Angkor (Campuchia), trong quý 1/2026, lượng khách quốc tế đến đây đã giảm 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Ảnh: TripSavvy

Đây được xem là những sản phẩm có khả năng thu hút mạnh khách quốc tế nhờ tính độc đáo và khả năng kết nối nhiều điểm đến trong khu vực. Thực tế hiện nay 80 - 90% lượng khách đến ba nước bằng đường không, còn lại là đường thủy và đường bộ rất ít. Thông thường các chương trình du lịch 3 nước Đông Dương đều bắt đầu và kết thúc ở Việt Nam, vì có nhiều tuyến bay kết nối Âu - Mỹ.

Xét rộng hơn, ba nước Việt Nam, Lào và Campuchia có chung đường biên giới, cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, di sản lịch sử lâu đời, nền văn hóa đậm đà bản sắc và ẩm thực phong phú, đặc trưng, do đó sở hữu nhiều lợi thế để cùng nhau phát triển du lịch. Ba nước không chỉ có ưu thế cạnh tranh mà còn bổ trợ cho nhau, tạo nên trải nghiệm du lịch liền mạch và độc đáo.

Trước đại dịch, ba nước đã đón tổng cộng 29,4 triệu lượt khách quốc tế vào năm 2019, chiếm 21,5% lượng khách quốc tế đến Đông Nam Á (136,9 triệu lượt khách). Đến nay, Việt Nam, Lào và Campuchia đã miễn thị thực song phương cho công dân của nhau mang hộ chiếu phổ thông, vì thế đi lại trong nội vùng đã không còn rào cản về thị thực.

Tuy nhiên, bên cạnh tiềm năng lớn, vẫn còn thiếu các sản phẩm du lịch chung, thế nên đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa ba nước. Mới đây, Cục Du lịch quốc gia Việt Nam vừa có văn bản số 1967/CDLQGVN-LH gửi các doanh nghiệp kinh doanh lữ hành quốc tế về việc thúc đẩy và triển khai xây dựng các chương trình du lịch liên quốc gia Việt Nam, Lào và Campuchia theo sáng kiến "Một hành trình, ba điểm đến".

Thông thường các chương trình du lịch 3 nước Đông Dương đều bắt đầu và kết thúc ở Việt Nam, vì có nhiều tuyến bay kết nối Âu - Mỹ. Ảnh: Indochina Today Travel

Theo đó, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp chủ động nghiên cứu nhu cầu thị trường, tăng cường hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp cung ứng dịch vụ du lịch tại Lào và Campuchia để xây dựng, hoàn thiện và đưa vào khai thác các chương trình, sản phẩm du lịch liên quốc gia.

Các chương trình du lịch cần chú trọng kết nối các điểm đến đặc trưng, có khả năng bổ trợ lẫn nhau về tài nguyên, văn hóa, lịch sử và cảnh quan. Cùng với đó là đa dạng hóa hình thức vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không, đường thủy hoặc kết hợp; bảo đảm chất lượng dịch vụ, an toàn cho khách du lịch và phù hợp với nhu cầu của từng thị trường khách.

Đối với các chương trình, sản phẩm du lịch Việt Nam – Lào - Campuchia đang khai thác hoặc dự kiến đưa vào khai thác, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị doanh nghiệp cung cấp các thông tin chủ yếu: tên chương trình du lịch; hành trình, thời lượng và các điểm đến chính; hình thức vận chuyển (đường bộ, đường hàng không, đường thủy hoặc kết hợp); thị trường khách mục tiêu; thời gian khai thác hoặc thời gian dự kiến đưa vào khai thác...

Bên cạnh việc cung cấp thông tin về các chương trình, sản phẩm du lịch, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam đề nghị các doanh nghiệp đánh giá thuận lợi, khó khăn trong quá trình xây dựng, tổ chức khai thác các chương trình du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam. Đồng thời, đề xuất giải pháp, chính sách nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động kinh doanh, kết nối tour, tuyến, phát triển sản phẩm du lịch liên quốc gia và thúc đẩy trao đổi khách du lịch giữa ba nước.

Du lịch ba nước cần đa dạng hóa hình thức vận chuyển bằng đường bộ, đường hàng không, đường thủy hoặc kết hợp Ảnh: TourRadar

Thông tin do doanh nghiệp cung cấp sẽ được Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam tổng hợp phục vụ công tác nghiên cứu, đề xuất các giải pháp thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch giữa Campuchia, Lào và Việt Nam. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam sẽ lựa chọn, giới thiệu các chương trình, sản phẩm du lịch tiêu biểu trên các kênh thông tin, quảng bá phù hợp của ASEAN và Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam.

Doanh nghiệp cần gửi thông tin về Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (qua Phòng Lữ hành) trước ngày 31/7/2026.