Hệ sinh thái hợp tác công nghệ: Bước tiến mới trong hành trình số hóa ngân hàng

Hiện đại hóa hệ thống lõi đang trở thành ưu tiên chiến lược của ngành ngân hàng, mở ra xu hướng hợp tác công nghệ giữa nhiều đối tác để đổi mới nhanh hơn, an toàn hơn.

Tại Việt Nam, mô hình hợp tác giữa Temenos - Red Hat - Systems - VPBank là minh chứng rõ nét cho cách tiếp cận này, khi các bên cùng kiến tạo hệ sinh thái mở hướng tới thế hệ ngân hàng thông minh.

TỪ HIỆN ĐẠI HÓA CORE BANKING ĐẾN HỆ SINH THÁI CÔNG NGHỆ MỞ

Ngành ngân hàng toàn cầu đang bước vào giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ, khi công nghệ lõi (core banking) không còn chỉ là hạ tầng giao dịch mà trở thành nền tảng chiến lược cho đổi mới. Bên cạnh đó, việc chuyển từ mô hình vận hành khép kín sang hệ sinh thái mở, nơi các ngân hàng hợp tác cùng những nhà cung cấp công nghệ khác nhau, đang trở thành xu hướng chủ đạo.

Tại Việt Nam, quá trình hiện đại hóa này diễn ra sôi động khi nhiều ngân hàng đẩy nhanh chuyển đổi số, hướng tới ngân hàng thông minh - nơi trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu và điện toán đám mây được tích hợp liền mạch để mang lại trải nghiệm khách hàng tốt hơn. Trong bối cảnh đó, mô hình hợp tác bốn bên giữa Temenos - Red Hat - Systems - VPBank được xem là ví dụ tiêu biểu cho cách tiếp cận mới: hợp tác mở để cùng đổi mới. Ngân hàng đã chuyển đổi từ mô hình nguyên khối sang kiến trúc microservices và container hóa trên nền Red Hat OpenShift, với Systems là đơn vị triển khai kỹ thuật.

Bằng cách kết nối năng lực của từng bên, mô hình này tạo ra sức mạnh tổng hợp vượt xa việc triển khai đơn lẻ. Temenos cung cấp lõi công nghệ, Red Hat đảm bảo hạ tầng mở và bảo mật, Systems hiện thực hóa giải pháp và VPBank đóng vai trò tiên phong ứng dụng. Đây là hệ sinh thái hợp tác công nghệ đầu tiên tại Việt Nam được vận hành theo mô hình này và cũng là một trong những dự án tiên phong của “bộ ba” Temenos - Red Hat - Systems tại Đông Nam Á.

Nói về hiệu quả của sự hợp tác này, bà Đỗ Cẩm Vân - Core Banking Director, VP Bank cho biết: “Lựa chọn chuyển đổi này giúp VP Bank sau khi nâng cấp sẽ có hệ thống ổn định hơn và dễ dàng mở rộng linh hoạt, các khoản đầu tư về hạ tầng sẽ được giảm bớt chi phí, đáp ứng tăng trưởng nhanh cũng như ra các sản phẩm mới nhanh hơn.”

AI TỪ LÕI - BƯỚC TIẾN ĐẾN NGÂN HÀNG THÔNG MINH

Khác với nhiều giải pháp công nghệ tách rời, nền tảng Temenos được tích hợp sẵn năng lực AI ngay trong lõi hệ thống. Điều này cho phép các ngân hàng “bật” AI lên khi sẵn sàng, thay vì phải đầu tư thêm nền tảng mới.

Với VPBank, AI không chỉ là công cụ tự động hóa mà là trụ cột chiến lược trong vận hành và ra quyết định. Hệ thống mới cho phép xử lý dữ liệu nhanh hơn, phân tích sâu hơn và mang lại trải nghiệm cá nhân hóa thực sự cho từng khách hàng.

Ông Wong Kok Seng (Augustine) - Giám đốc Công nghệ (CIO), VPBank cho biết nền tảng của AI chính là dữ liệu và dữ liệu hiện được xem là “vương miện châu báu” của ngân hàng. Việc quản trị dữ liệu đúng cách giúp AI hoạt động chính xác, tránh sai lệch và duy trì niềm tin - giá trị cốt lõi trong mọi giao dịch tài chính. Ở khía cạnh này, Temenos không chỉ cung cấp công nghệ mà còn giúp ngân hàng xây dựng nền tảng dữ liệu đáng tin cậy - tiền đề để ứng dụng AI an toàn và hiệu quả trong dài hạn.

Ông Wong Kok Seng (Augustine), Giám đốc Công nghệ (CIO) VPBank.

KHI HỢP TÁC TRỞ THÀNH ĐỘNG LỰC CHO NGÂN HÀNG TƯƠNG LAI

Sự hợp tác giữa Temenos - Red Hat - Systems - VPBank đánh dấu một cột mốc quan trọng cho ngành tài chính Việt Nam khi mô hình hợp tác công nghệ đa bên được triển khai thành công, mang lại lợi ích rõ ràng về tốc độ, hiệu suất và độ tin cậy. Thay vì mỗi bên hoạt động độc lập, hệ sinh thái hợp tác này cho phép các tổ chức cùng đổi mới, chia sẻ năng lực và tối ưu nguồn lực.

VPBank không chỉ nâng cấp công nghệ mà còn nâng cấp tư duy vận hành hướng đến ngân hàng mở, linh hoạt và sẵn sàng tích hợp mọi công nghệ mới. Đây mới chỉ là bước khởi đầu cho cách tiếp cận mới trong ngành ngân hàng, khi chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện công nghệ mà còn là câu chuyện hợp tác.

Ông Wong Kok Seng chia sẻ: “Khi nói đến ngân hàng, điều quan trọng nhất là niềm tin. Hệ thống phải ổn định, toàn vẹn và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu thay đổi của khách hàng.” Với tầm nhìn “mang thịnh vượng đến cho mọi người Việt Nam”, VPBank xác định chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện hiện đại hóa công nghệ, mà là hành trình xây dựng một hệ sinh thái tài chính toàn diện, nơi mọi người đều có thể dễ dàng tiếp cận dịch vụ ngân hàng.