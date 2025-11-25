Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Giá vàng trong nước và thế giới
Năm 2024 cùng với Hà Lan, Đức là thị trường tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam lớn nhất tại khu vực EU. Triển lãm Heimtextil Frankfurt 2026 là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiến sâu vào thị trường này...
Tại cuộc gặp gỡ báo chí về giới thiệu Triển lãm Heimtextil 2026, ông Olaf Schmidt, Phó Chủ tịch mảng Dệt may và công nghệ dệt của Tập đoàn Messe Frankfurt, cho rằng năm 2024 với kim ngạch đạt khoảng 44 tỷ USD, Việt Nam đã vượt qua Bangladesh, đứng thứ 2 thế giới về tổng kim ngạch xuất khẩu (chỉ sau Trung Quốc).
Với tính cạnh tranh cao, sản phẩm dệt may từ Việt Nam đã trở thành một thương hiệu toàn cầu. Các sản phẩm may thêu hàng thủ công của Việt Nam được đánh giá là sắc sảo và tinh tế mà không doanh nghiệp nào ở quốc gia khác có thể làm được.
Ông Olaf Schmidt cũng thông tin Heimtextil là một trong những hội chợ triển lãm ngành dệt may lớn nhất thế giới, với quy mô ấn tượng và sức ảnh hưởng sâu rộng. Năm 2026, Heimtextil sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 16/1 tại Frankfut (Đức), dự kiến thu hút 3.000 doanh nghiệp tham dự, đón hơn 50.000 khách hàng.
Diện tích trưng bày của sự kiện lên đến 300.000 m2, trải rộng trên nhiều sảnh, mỗi sảnh tập trung vào một nhóm sản phẩm cụ thể như Bed, Bath & Living, Carpets & Rugs, Decorative & Furniture Fabrics, và nhiều ngành hàng khác.
Sự kiện không chỉ nổi bật với các con số mà còn ở sự đa dạng về ngành hàng và quốc gia tham gia. Đây là nơi hội tụ của các thương hiệu lớn, các công ty vừa và nhỏ, cũng như các nhà sản xuất từ các thị trường mới nổi, tạo nên một môi trường kinh doanh sôi động và đầy cơ hội.
Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp từ các quốc gia có nền công nghiệp dệt may phát triển như Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đến nay, đã có 10 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự trưng bày tại triển lãm.
Đặc biệt, với mô hình gian hàng mới, các doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận trực tiếp những giải pháp thiết kế ứng dụng AI, từ tối ưu hóa vật liệu, hệ thống máy móc, cắt 3D-4D, phối màu, phát triển bộ sưu tập cho tới nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bán lẻ và thương mại hợp đồng.
Bền vững là trọng tâm của Heimtextil Frankfurt 2026. EU đang đặt ra những quy chuẩn khắt khe về Thẩm định chuỗi cung ứng, Chiến lược dệt may tuần hoàn, bao gồm cả kiểm soát tính bền vững của sản phẩm dệt may, môi trường lao động và xử lý rác thải…
"Tính bền vững không còn là một xu hướng mà là điều bắt buộc đối với ngành dệt may. Việc kiếm tiền không thể thiếu mục tiêu bền vững và không thể thành công nếu sản phẩm có vấn đề với môi trường", ông Olaf Schmidt nhấn mạnh.
Do đó, các công ty dệt may cần phải linh hoạt hơn, nhanh hơn, thông minh hơn và có khả năng mở rộng để đáp ứng. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần thích ứng và xem xét kỹ hơn những điều luật về kiểm soát tính bền vững của sản phẩm dệt may. Có thể tham khảo trực tiếp từ chính các công ty mua hàng có nguồn gốc từ châu Âu.
Đại diện Messe Frankfurt nhận định: “Với tỷ lệ quốc tế hóa khoảng 96% từ phía các nhà triển lãm, Heimtextil là một nền tảng tốt cho ngành dệt may Việt Nam tìm kiếm thị trường mới; tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất. Việc tập trung vào tính bền vững, tái chế rác thải dệt may và sản xuất quần áo bảo hộ (một xu hướng đang trỗi dậy) là giải pháp để thích ứng với các quy chuẩn khắt khe ở thị trường Đức nói riêng và châu Âu nói chung”.
Ngoài ra, theo ông Olaf Schmidt, Heimtextil 2026 sẽ mở ra một sân chơi giàu tiềm năng cho dệt may Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu dịch chuyển mạnh dưới áp lực kinh tế và sự trỗi dậy của công nghệ số. Sự kiện còn là cầu nối quan trọng cho các doanh nghiệp dệt may, giúp họ tiếp cận thị trường quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu dệt may và nâng cao thương hiệu dệt may Việt Nam.
Sau hơn 6 năm thực thi, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã tạo động lực lớn, giúp nhiều ngành hàng của Việt Nam tăng trưởng xuất khẩu và thâm nhập sâu hơn vào thị trường các nước thành viên...
Các doanh nghiệp Đức đang điều chỉnh chiến lược chuỗi cung ứng theo hướng đa dạng hóa nguồn cung, tăng cường hợp tác sản xuất với những đối tác đáng tin cậy. Đây là thời cơ quan trọng cho doanh nghiệp Việt Nam, nhất là khi EVFTA đang phát huy hiệu quả và trong chiến lược Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương của Đức ban hành năm 2020…
UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu 17 nhà máy thủy điện phối hợp cung cấp thông tin điều tiết xả tràn, xả lũ về hạ lưu nhằm chủ động phòng tránh và ứng phó kịp thời với nguy cơ ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất....
Theo thống kê của Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến sáng 24/11/2025, thiệt hại về kinh tế do lũ lụt tại các tỉnh Nam Trung Bộ đã lên tới 13.078 tỷ đồng, tăng gần 4.000 tỷ đồng so với báo cáo ngày 23/11. Trong khi công tác khắc phục hậu quả vẫn đang khẩn trương, khu vực này lại có nguy cơ đối mặt với cơn bão mới, dự kiến gây mưa lớn diện rộng từ ngày 28/11…
DOC vừa công bố kết luận sơ bộ đợt rà soát hành chính thuế chống bán phá giá lần thứ hai đối với mật ong Việt Nam. Theo đó, biên độ bán phá giá cho hai công ty bị đơn bắt buộc lần lượt là 6,72% và 21,55%, trong khi 12 công ty khác sẽ chịu mức thuế chung là 14,14%. Như vậy, mức thuế này đã giảm đáng kể so với đợt rà soát lần thứ nhất…
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: