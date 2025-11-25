Thứ Ba, 25/11/2025

Trang chủ Thị trường

Heimtextil 2026: “Bệ phóng” nâng tầm thương hiệu dệt may Việt Nam

Song Hà

25/11/2025, 08:40

Năm 2024 cùng với Hà Lan, Đức là thị trường tiêu thụ hàng dệt may Việt Nam lớn nhất tại khu vực EU. Triển lãm Heimtextil Frankfurt 2026 là cơ hội cho doanh nghiệp dệt may Việt Nam tiến sâu vào thị trường này...

Ngành hàng vải trang trí và nội thất được trưng bày trong khu riêng tại Heimtextil.
Ngành hàng vải trang trí và nội thất được trưng bày trong khu riêng tại Heimtextil.

Tại cuộc gặp gỡ báo chí về giới thiệu Triển lãm Heimtextil 2026, ông Olaf Schmidt, Phó Chủ tịch mảng Dệt may và công nghệ dệt của Tập đoàn Messe Frankfurt, cho rằng năm 2024 với kim ngạch đạt khoảng 44 tỷ USD, Việt Nam đã vượt qua Bangladesh, đứng thứ 2 thế giới về tổng kim ngạch xuất khẩu (chỉ sau Trung Quốc).

Với tính cạnh tranh cao, sản phẩm dệt may từ Việt Nam đã trở thành một thương hiệu toàn cầu. Các sản phẩm may thêu hàng thủ công của Việt Nam được đánh giá là sắc sảo và tinh tế mà không doanh nghiệp nào ở quốc gia khác có thể làm được.

Ông Olaf Schmidt cũng thông tin Heimtextil là một trong những hội chợ triển lãm ngành dệt may lớn nhất thế giới, với quy mô ấn tượng và sức ảnh hưởng sâu rộng. Năm 2026, Heimtextil sẽ được tổ chức từ ngày 13 - 16/1 tại Frankfut (Đức), dự kiến thu hút 3.000 doanh nghiệp tham dự, đón hơn 50.000 khách hàng.

Diện tích trưng bày của sự kiện lên đến 300.000 m2, trải rộng trên nhiều sảnh, mỗi sảnh tập trung vào một nhóm sản phẩm cụ thể như Bed, Bath & Living, Carpets & Rugs, Decorative & Furniture Fabrics, và nhiều ngành hàng khác.

Heimtextil là một trong những hội chợ triển lãm ngành dệt may lớn nhất thế giới.
Heimtextil là một trong những hội chợ triển lãm ngành dệt may lớn nhất thế giới.

Sự kiện không chỉ nổi bật với các con số mà còn ở sự đa dạng về ngành hàng và quốc gia tham gia. Đây là nơi hội tụ của các thương hiệu lớn, các công ty vừa và nhỏ, cũng như các nhà sản xuất từ các thị trường mới nổi, tạo nên một môi trường kinh doanh sôi động và đầy cơ hội.

Với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp từ các quốc gia có nền công nghiệp dệt may phát triển như Đức, Ý, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia châu Á, trong đó có Việt Nam. Đến nay, đã có 10 doanh nghiệp Việt Nam đăng ký tham dự trưng bày tại triển lãm.

Đặc biệt, với mô hình gian hàng mới, các doanh nghiệp Việt có cơ hội tiếp cận trực tiếp những giải pháp thiết kế ứng dụng AI, từ tối ưu hóa vật liệu, hệ thống máy móc, cắt 3D-4D, phối màu, phát triển bộ sưu tập cho tới nâng cao trải nghiệm khách hàng trong bán lẻ và thương mại hợp đồng.

Bền vững là trọng tâm của Heimtextil Frankfurt 2026. EU đang đặt ra những quy chuẩn khắt khe về Thẩm định chuỗi cung ứng, Chiến lược dệt may tuần hoàn, bao gồm cả kiểm soát tính bền vững của sản phẩm dệt may, môi trường lao động và xử lý rác thải…

"Tính bền vững không còn là một xu hướng mà là điều bắt buộc đối với ngành dệt may. Việc kiếm tiền không thể thiếu mục tiêu bền vững và không thể thành công nếu sản phẩm có vấn đề với môi trường", ông Olaf Schmidt nhấn mạnh.

Do đó, các công ty dệt may cần phải linh hoạt hơn, nhanh hơn, thông minh hơn và có khả năng mở rộng để đáp ứng. Doanh nghiệp dệt may Việt Nam cần thích ứng và xem xét kỹ hơn những điều luật về kiểm soát tính bền vững của sản phẩm dệt may. Có thể tham khảo trực tiếp từ chính các công ty mua hàng có nguồn gốc từ châu Âu.

Đại diện Messe Frankfurt nhận định: “Với tỷ lệ quốc tế hóa khoảng 96% từ phía các nhà triển lãm, Heimtextil là một nền tảng tốt cho ngành dệt may Việt Nam tìm kiếm thị trường mới; tiếp cận công nghệ tiên tiến nhất. Việc tập trung vào tính bền vững, tái chế rác thải dệt may và sản xuất quần áo bảo hộ (một xu hướng đang trỗi dậy) là giải pháp để thích ứng với các quy chuẩn khắt khe ở thị trường Đức nói riêng và châu Âu nói chung”.

Ngoài ra, theo ông Olaf Schmidt, Heimtextil 2026 sẽ mở ra một sân chơi giàu tiềm năng cho dệt may Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu dịch chuyển mạnh dưới áp lực kinh tế và sự trỗi dậy của công nghệ số. Sự kiện còn là cầu nối quan trọng cho các doanh nghiệp dệt may, giúp họ tiếp cận thị trường quốc tế, thúc đẩy xuất khẩu dệt may và nâng cao thương hiệu dệt may Việt Nam.

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy