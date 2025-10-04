Henkel giới thiệu giải pháp keo dán và sơn phủ Loctite cho không gian sống tương lai

Tham gia Vietnam Interior & Build Exhibition 2025 (VIBE 2025), diễn ra từ 1-4/10/2025 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh, Henkel tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong với giải pháp keo dán và chất phủ Loctite, đồng hành cùng ngành xây dựng trong hành trình kiến tạo không gian sống chất lượng và bền vững.

ĐÔ THỊ ĐỔI THAY, KHÔNG GIAN CẦN ĐỔI MỚI

Việt Nam đang bước vào giai đoạn cải cách hành chính sâu rộng, với chủ trương sáp nhập và tái cấu trúc các đơn vị hành chính. Quá trình này kéo theo nhiều thay đổi trong quy hoạch đô thị, đầu tư hạ tầng và tổ chức không gian sống. Song song đó, tốc độ đô thị hóa dự kiến đạt 50% vào năm 2030 cùng cam kết Net Zero 2050 đang thúc đẩy ngành xây dựng chuyển mình theo hướng thông minh và bền vững hơn.

Trước tình hình đó, bài toán đặt ra cho các kiến trúc sư, nhà đầu tư và doanh nghiệp xây dựng là: Làm thế nào để tái thiết lập không gian sống phù hợp với mô hình xã hội mới, vừa đảm bảo hiệu suất, tuổi thọ công trình, vừa đáp ứng các mục tiêu phát triển bền vững?

Để góp phần giải đáp bài toán này, VIBE 2025 với chủ đề “Next in Space” quy tụ hơn 300 gian hàng từ các thương hiệu trong và ngoài nước, cùng hàng nghìn kiến trúc sư, nhà thầu và chuyên gia. Sự kiện hướng tới định hình chuẩn mực cho không gian sống tương lai với ba giá trị cốt lõi: Bền vững - Thông minh - Phong cách.

Tham gia sự kiện với vai trò đối tác giải pháp, tập đoàn toàn cầu dẫn đầu về công nghệ chất kết dính Henkel đã giới thiệu thương hiệu keo dán và chất phủ công nghiệp Loctite. Gian hàng của Henkel được thiết kế mở, tích hợp khu trải nghiệm sản phẩm và trình chiếu trực quan, giúp khách tham quan dễ dàng tìm hiểu cách các giải pháp kết dính được ứng dụng trong thi công, hoàn thiện và bảo vệ công trình.

Không gian trưng bày sản phẩm của Henkel, nổi bật với các giải pháp keo dán và sơn phủ Loctite.

Henkel còn xem đây là cơ hội để đối thoại cùng ngành và chia sẻ tầm nhìn về những công trình tương lai, nơi công nghệ kết dính góp phần nâng cao hiệu suất, giảm chi phí bảo trì và thúc đẩy phát triển bền vững.

LOCTITE - GIẢI PHÁP TIÊN PHONG KIẾN TẠO KHÔNG GIAN SỐNG MỚI

Các giải pháp kết dính và chất phủ của Loctite được giới chuyên môn đánh giá cao khi đáp ứng trọn vẹn 3 giá trị cốt lõi mà VIBE 2025 hướng tới là "Bền vững, Thông minh và Phong cách", góp phần hiện thực hóa tầm nhìn về không gian sống tương lai.

Bền vững:

Các công trình ngày nay phải hoạt động trong môi trường khắc nghiệt như nắng gắt, tải trọng cao, tiếp xúc với hóa chất khiến bề mặt và mối nối dễ xuống cấp. Để giải quyết bài toán này, Loctite giới thiệu lớp phủ Loctite 7321 A-B với khả năng chống mài mòn và hóa chất, giúp bảo vệ bề mặt sàn, kéo dài tuổi thọ và giảm chi phí bảo trì.

Bên cạnh đó còn có keo/chất bịt kín đàn hồi cao Teroson MS 930/939 kháng UV và thời tiết, giúp đảm bảo các mối nối ngoài trời bền chắc. Đặc biệt, sản phẩm không chứa dung môi, PVC, isocyanate và silicone, an toàn cho người sử dụng, giảm phát thải VOC và duy trì độ bền dài lâu.

Teroson MS 930/939 là một trong những sản phẩm keo trám được nhiều chuyên gia và doanh nghiệp quan tâm nhờ phát triển theo hướng bền vững.

Thông minh:

Tại các công trình phức tạp, các mối nối lỏng, rò rỉ đường ống hay sự cố kỹ thuật nhỏ có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất.

Với yêu cầu kỹ thuật này, doanh nghiệp có thể tham khảo keo khóa ren Loctite 243 tạo liên kết, giữ chặt bu-lông và đai ốc, ngăn nới lỏng theo thời gian, đồng thời chịu được rung động mạnh, nhiệt độ cao và môi trường dầu – đảm bảo vận hành ổn định. Ngoài ra còn có chỉ bịt kín ren Loctite 55 giúp tạo kín tức thì cho hệ thống ống dẫn khí, nước, đạt chứng nhận NSF/ANSI 61, giúp giảm thời gian bảo trì và nâng cao hiệu quả vận hành.

Loctite 243 và Loctite 55 đáp ứng tiêu chí “thông minh” nhờ chất lượng vượt trội, hạn chế chi phí sửa chữa công trình.

Phong cách:

Ngoài yếu tố kỹ thuật, các công trình đô thị mới còn đòi hỏi không gian tinh gọn và thẩm mỹ hiện đại, trong đó từng chi tiết hoàn thiện đều cần được xử lý tinh tế. Keo dán nhanh đa vật liệu Loctite 401 là lựa chọn tối ưu cho giai đoạn này. Sản phẩm tạo mối dán mịn và bền chắc, phù hợp với nhiều bề mặt khác nhau, giúp xử lý chi tiết tinh tế ở các vị trí khó thi công, từ đó mang lại không gian gọn gàng, liền mạch và hài hòa theo đúng xu hướng kiến trúc hiện đại.

“Henkel tin rằng, một công trình hiện đại không chỉ cần vững chắc về kỹ thuật mà còn phải hài hòa giữa công năng, thẩm mỹ và yếu tố bền vững. Với các giải pháp kết dính và chất phủ tiên tiến từ Loctite, chúng tôi mong muốn đồng hành cùng cộng đồng kiến trúc - xây dựng Việt Nam trong việc kiến tạo những không gian sống hiệu quả và thân thiện môi trường”, đại diện Henkel chia sẻ.

Henkel cam kết tiếp tục mang đến những giải pháp tiên tiến, góp phần nâng cao chất lượng công trình và hỗ trợ doanh nghiệp hướng đến vận hành hiệu quả, phát triển bền vững.