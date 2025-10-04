Thứ Bảy, 04/10/2025

Trang chủ Tài chính

"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"

Lan Nhi

04/10/2025, 06:37

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép, bao gồm bộ tiêu chí, quy định cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cùng với quy trình và điều kiện cấp phép…

"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"
"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"

Tại họp báo thường kỳ quý 3/2025 của Bộ Tài chính diễn ra chiều ngày 3/10/2025, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết: “Đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ chính thức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa. Tuy vậy, một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và có trao đổi kỹ thuật bước đầu với cơ quan quản lý. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất chính thức".

Trả lời về nhiệm vụ Bộ Tài chính đang triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP liên quan đến triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết ngày 9/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa cần được thực hiện có lộ trình cụ thể theo nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.

"Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang soạn thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí và quy trình cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép"

Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Trên cơ sở đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng dự thảo hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Dự thảo sẽ quy định cụ thể các tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp tham gia thị trường.

Dù vậy, về số lượng doanh nghiệp đã đăng ký mở sàn, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đến thời điểm hiện tại chưa nhận được hồ sơ đăng ký chính thức từ các doanh nghiệp.

Về phía Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP được ban hành, Bộ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhóm nhiệm vụ then chốt. Trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu – nộp thuế, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý có liên quan. Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng thuộc Bộ để phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ.

Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự ý giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

08:16, 10/09/2025

08:16, 10/09/2025

Truy cứu trách nhiệm hình sự nếu tự ý giao dịch tài sản mã hoá ngoài hệ thống chính thức

Chính sách thuế đối với giao dịch tài sản mã hoá

23:17, 20/03/2025

23:17, 20/03/2025

Chính sách thuế đối với giao dịch tài sản mã hoá

Bộ Tài Chính hồ sơ đăng ký Nghị quyết 05/2025 quy định cấp phép tài chính tài sản mã hóa thị trường tài sản mã hóa Ủy ban Chứng khoán

Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí (Bộ Tài chính) cho biết Bộ đã hoàn thiện dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế) theo hướng bỏ thuế suất 20% đối với chuyển nhượng bất động sản. Chính sách hiện hành giữ nguyên mức 2% sẽ tiếp tục được áp dụng, trong khi cơ quan quản lý nghiên cứu tổng thể các giải pháp lâu dài…

Ngày 3/10/2025, tại Nhà hát Sông Hương, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Huế lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 – 2030 chính thức khai mạc. Tham dự Đại hội có 400 đại biểu đại diện cho hơn 58 nghìn đảng viên trong toàn Đảng bộ, là những gương mặt tiêu biểu về bản lĩnh chính trị, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết...

TPBank đang từng bước tiến đến mục tiêu trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam hoàn tất toàn diện Thông tư 14 theo cả hai phương pháp SA và IRB vào năm 2027.

9 tháng đầu năm 2025, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Huế ước đạt 10.649 tỷ đồng, tăng 22,1% so với cùng kỳ năm 2024, bằng 83,5% dự toán. Cùng với đó, GRDP ước tăng 9,06% – mức cao nhất trong nhiều năm, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của các ngành kinh tế chủ lực, từ dịch vụ, công nghiệp đến xuất khẩu...

Đồ thị thông tin dưới đây gồm các quốc gia và vùng lãnh thổ mua trái phiếu chính phủ Mỹ nhiều nhất, đặt trong tương quan so sánh với các nhà phát hành stablecoin từ tháng 6/2024 đến tháng 6/2025...

