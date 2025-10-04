"Chưa có doanh nghiệp đăng ký kinh doanh tài sản mã hóa tại Việt Nam"

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang tiến hành rà soát các văn bản hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép, bao gồm bộ tiêu chí, quy định cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa cùng với quy trình và điều kiện cấp phép…
Tại họp báo thường kỳ quý 3/2025 của Bộ Tài chính diễn ra chiều ngày 3/10/2025, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết: “Đến nay chưa có doanh nghiệp nào nộp hồ sơ chính thức đăng ký tham gia cung cấp dịch vụ liên quan tài sản mã hóa. Tuy vậy, một số doanh nghiệp đã bày tỏ sự quan tâm và có trao đổi kỹ thuật bước đầu với cơ quan quản lý. Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục theo dõi diễn biến, đồng thời phối hợp với Ngân hàng Nhà nước và các cơ quan liên quan để sớm ban hành quy định chi tiết, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoàn thiện đề xuất chính thức".
Trả lời về nhiệm vụ Bộ Tài chính đang triển khai nhằm thực hiện Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP liên quan đến triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam, ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, cho biết ngày 9/9/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP về việc thí điểm triển khai thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa cần được thực hiện có lộ trình cụ thể theo nguyên tắc thận trọng, minh bạch, có kiểm soát, đồng thời đảm bảo quyền lợi và an toàn cho các tổ chức, cá nhân tham gia thị trường.
"Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang soạn thảo văn bản hướng dẫn liên quan đến bộ tiêu chí và quy trình cấp phép, điều chỉnh, thu hồi giấy phép"
Ông Hà Duy Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Trên cơ sở đó, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đang xây dựng dự thảo hướng dẫn liên quan đến việc cấp phép cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa. Dự thảo sẽ quy định cụ thể các tiêu chí, quy trình và điều kiện cấp phép cho doanh nghiệp tham gia thị trường.
Dù vậy, về số lượng doanh nghiệp đã đăng ký mở sàn, đại diện Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận đến thời điểm hiện tại chưa nhận được hồ sơ đăng ký chính thức từ các doanh nghiệp.
Về phía Bộ Tài chính, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP được ban hành, Bộ đã khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai, bao gồm nhiều nhóm nhiệm vụ then chốt. Trong đó có việc hoàn thiện khung pháp lý, chính sách thuế, quy trình thu – nộp thuế, chế độ kế toán cũng như các quy định quản lý có liên quan. Kế hoạch này đã được phân công cụ thể cho từng đơn vị chức năng thuộc Bộ để phối hợp triển khai, bảo đảm tiến độ.
