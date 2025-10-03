Phát triển công nghiệp bền vững, CNCTech lọt "Top 10 Thương hiệu tăng trưởng xanh" 2025

CNCTech tự hào được vinh danh Top 10 Thương hiệu mạnh – Tăng trưởng xanh tại Chương trình Thương hiệu mạnh Việt Nam lần thứ 22 do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy - Vietnam Economic Times tổ chức. Hạng mục tôn vinh các doanh nghiệp tiên phong trong chiến lược tăng trưởng xanh, chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon và tiêu dùng bền vững.

Các thương hiệu mạnh Việt Nam 2025 được đánh giá dựa trên 5 tiêu chí gồm: Kết quả kinh doanh; Uy tín, giá trị thương hiệu của doanh nghiệp; Thực thi trách nhiệm xã hội và văn hóa doanh nghiệp; Hoạt động đổi mới sáng tạo trong doanh nghiệp và năng lực vươn tầm quốc tế, hội nhập với thế giới.

Nằm trong “Top 10 Thương hiệu tăng trưởng xanh”, CNCTech kiên trì định hướng lựa chọn giải pháp xanh, sử dụng nguồn năng lượng xanh, tái tạo làm nền tảng để phát triển hai lĩnh vực kinh doanh cốt lõi: công nghiệp công nghệ, hạ tầng công nghiệp và logistics. Hình thành hệ sinh thái tương hỗ phát triển tự nhiên.

PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ XANH

Sản phẩm công nghiệp phụ trợ – công nghệ cao của CNCTech đang được xuất khẩu tới hơn 35 quốc gia, nhờ hệ thống quản lý chất lượng đồng bộ, kiểm soát chặt chẽ từng giai đoạn từ thiết kế, gia công, kiểm tra đến giao hàng và thân thiện với môi trường, giảm thiểu lượng rác thải công nghiệp và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc liên tục đổi mới và tối ưu hóa quy trình, CNCTech đã thiết lập mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các tập đoàn sản xuất hàng đầu thế giới như Toyota, để áp dụng các phương pháp quản lý tiên tiến như LEAN Manufacturing, Kaizen, và Six Sigma, góp phần nâng cao hiệu suất sản xuất, giảm thiểu lãng phí và đảm bảo chất lượng sản phẩm đạt mức tối ưu.

Với tầm nhìn toàn cầu, CNCTech kiến tạo hệ sinh thái sản xuất tích hợp, cung cấp linh kiện cho ngành công nghiệp điện tử, tự động hoá, ô tô, hàng không, dầu khí, bán dẫn với hàm lượng chất xám cao, đòi hỏi tay nghề kỹ thuật và hệ thống quản lý chất lượng xuất sắc, góp phần nâng tầm ngành cơ khí Việt.

Từng bước trở thành đối tác với nhiều tập đoàn lớn Việt Nam và FDI như VNPT, Viettel, VinFast, Canon, Panasonic, Honda và toàn cầu như JR Automation, Deeper, Weatherford, Baker Hughes, Peloton, IPG, Fab, Redwood, Advantec... Mạnh mẽ vươn ra thị trường quốc tế thông qua phát triển đại diện kinh doanh tại các khu vực lớn trên thế giới: Nhật, Mỹ, Đức và Đài Loan.

Đặc biệt, trung tâm Đổi mới Sáng tạo CNCTech (CIC) là nơi tập trung nghiên cứu, thử nghiệm và triển khai các giải pháp công nghệ hiện đại, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao hiệu suất sản xuất và mở rộng hệ sinh thái đổi mới của tập đoàn. Trong đó, liên quan đến sản xuất xanh, CIC hướng đến xây dựng và thực hiện các quy trình giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời ứng dụng các giải pháp sản xuất xanh, giúp giảm tiêu thụ năng lượng và tối ưu hóa hiệu suất vận hành, góp phần vào mục tiêu Net Zero.

HẠ TẦNG CÔNG NGHIỆP VÀ LOGISTICS XANH

Xuất phát là nhà sản xuất, CNCTech thấu hiểu nhu cầu về “Nhà Máy” nơi giúp tạo giá trị và tạo ra các sản phẩm có giá trị phục vụ đời sống con người, nâng cao chất lượng cuộc sống cho cộng đồng. Khối hạ tầng công nghiệp và logistics CNCTech đã góp phần chuyển đổi thành công hơn 10 dự án hạ tầng công nghiệp trong trạng thái đóng băng sang hoạt động hiệu quả, gián tiếp tạo việc làm với thu nhập cao cho người lao động và góp phần xây dựng môi trường làm việc xanh, hiện đại, thông minh cho các doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trong đó, dự án Trung tâm Logistics quốc tế Bắc Giang có quy mô 66 ha, mức đầu tư 4.195 tỷ đồng, là dự án quốc gia, trọng điểm của tỉnh Bắc Giang, kết nối đa phương thức: đường bộ, đường biển, đường sắt và đường hàng không, cầu nối quan trọng giao thương xuyên biên giới giữa Việt Nam, Trung Quốc và ASEAN, tiện ích vượt trội, áp dụng tiêu chuẩn xanh LEEDS, an toàn TAPA và các ứng dụng vận hành logistics thông minh.

Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park có vị trí giáp ranh Hà Nội.

Dự án Khu công nghiệp Nam Bình Xuyên Green Park – theo mô hình KCN xanh, thông minh thế hệ mới có quy mô 295,74 ha tại xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ, là hạt nhân trong chuỗi đô thị công nghiệp – công nghệ cao – dịch vụ hiện đại, cực tăng trưởng công nghiệp mới tại miền Bắc Việt Nam, đồng hành cùng Phú Thọ trong hành trình trở thành trung tâm sản xuất – logistics – công nghệ cao hàng đầu cả nước từ nay đến năm 2030.

CNCTech nhiều năm liền được ghi nhận trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam VNR500, Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam và Top 500 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam. Bên cạnh đó, sản phẩm dịch vụ của CNCTech được đanh giá cao bởi chính khách hàng, như Top 4 nhà cung cấp xuất sắc nhất toàn cầu Panasonic System Networks Việt Nam (năm 2023), Top 5 nhà cung cấp chiến lược hàng đầu của VNPT (năm 2024) và là nhà cung cấp Việt Nam duy nhất trong Top 5.