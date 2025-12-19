Henkel khai trương Trung tâm Ứng dụng keo, tăng cường hỗ trợ khách hàng ngành Thể thao - Thời trang

Henkel khai trương Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật về keo dán tại Đồng Nai, cho phép thử nghiệm ứng dụng và cung cấp năng lực kỹ thuật chuyên sâu cho OEMs và nhãn hàng ngành Thể thao - Thời trang.

THỊ TRƯỜNG THỜI TRANG VÀ THỂ THAO VIỆT NAM TRÊN ĐÀ TĂNG TỐC

Trong những năm gần đây, Việt Nam ngày càng được khẳng định là một trung tâm sản xuất quan trọng của khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Xuất khẩu dệt may được dự báo đạt khoảng 46 tỷ USD vào năm 2025 và hướng tới 66 tỷ USD vào năm 2030, cho thấy vai trò ngày càng lớn của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đà tăng trưởng này đến từ xu hướng dịch chuyển sản xuất của các thương hiệu quốc tế nhằm đa dạng hóa chuỗi cung ứng, cùng lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do và năng lực sản xuất ngày càng hoàn thiện trong nước. Tuy nhiên, sự mở rộng nhanh chóng cũng đặt ra những yêu cầu cao hơn đối với doanh nghiệp.

Theo đó, sản phẩm không chỉ cần đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ mà còn phải đảm bảo độ bền, sự thoải mái và tính năng sử dụng trong nhiều điều kiện khác nhau. Các thương hiệu toàn cầu cũng ngày càng đặt ra những tiêu chuẩn khắt khe hơn về phát triển bền vững, từ giảm phát thải VOC, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường đến tối ưu hóa quy trình sản xuất.

Những yêu cầu này đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chất lượng và hiệu năng ngay từ giai đoạn phát triển sản phẩm. Trong khi đó, việc thiếu các trung tâm ứng dụng và thử nghiệm chuyên sâu tại Việt Nam buộc hoạt động kiểm chứng và phê duyệt phải thực hiện ở nước ngoài, kéo dài thời gian phát triển, gia tăng chi phí và giảm tính linh hoạt trong đổi mới.

Trong bối cảnh doanh nghiệp phải đồng thời giải quyết bài toán về chất lượng, tính bền vững và tốc độ đưa sản phẩm ra thị trường, ngành thể thao và thời trang cần một trung tâm R&D tại chỗ, đủ năng lực mô phỏng và kiểm chứng ứng dụng theo chuẩn quốc tế.

Henkel khai trương Trung Ứng dụng mới tại Đồng Nai, đáp ứng nhu cầu phát triển ngày càng khắt khe của ngành thể thao và thời trang.

Hiểu rõ nhu cầu và xu hướng của thị trường, vừa qua Henkel đã khai trương Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật mới tại Biên Hòa, Đồng Nai về công nghệ keo dán để hỗ trợ khách hàng trong ngành dệt may và cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các ứng dụng trong ngành thể thao và thời trang.

Trung tâm này thể hiện cam kết của Henkel trong việc đồng hành kỹ thuật cùng khách hàng, giúp các doanh nghiệp tại Việt Nam tiếp cận năng lực dịch vụ kỹ thuật chuyên sâu ngay trong nước, đồng thời đóng vai trò là cầu nối kỹ thuật giữa Henkel và hệ sinh thái khách hàng trong ngành.

KẾT NỐI THỬ NGHIỆM VÀ SẢN XUẤT TRONG MÔI TRƯỜNG THỰC TẾ

Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật mới của Henkel cung cấp năng lực thử nghiệm và mô phỏng ứng dụng, cho phép khách hàng đánh giá vật liệu, tối ưu quy trình và xác nhận khả năng sản xuất hàng loạt.

Nhờ mô phỏng điều kiện sản xuất thực tế, doanh nghiệp có thể rút ngắn thời gian xử lý vấn đề kỹ thuật, giảm rủi ro và nâng cao độ ổn định khi mở rộng quy mô.

NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG VÀ THÚC ĐẨY ĐỔI MỚI SẢN PHẨM

Trung tâm hỗ trợ OEMs và nhãn hàng thử nghiệm keo trên nhiều loại vật liệu, kiểm chứng độ bền, độ bám dính và tính ổn định theo tiêu chuẩn quốc tế. Các thử nghiệm chuyên sâu cho ngành dệt may bao gồm kiểm tra khả năng kháng nước thông qua quy trình giặt tiêu chuẩn, đánh giá độ mềm dẻo sau liên kết và độ bền màu của keo trên vải trong điều kiện sử dụng thực tế.

Những ứng dụng công nghệ nổi bật của Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật về keo mới thu hút sự quan tâm của đông đảo khách tham dự.

HƯỚNG TỚI SẢN XUẤT BỀN VỮNG

Bên cạnh hiệu năng, Henkel còn hỗ trợ doanh nghiệp theo đuổi các mục tiêu phát triển bền vững thông qua việc giới thiệu và thử nghiệm các giải pháp keo dán thân thiện môi trường như dòng keo water-based, low-VOC hay công nghệ PUR jet spray, giúp tối ưu lượng keo tiêu thụ, giảm năng lượng sử dụng và hạn chế phế phẩm.

Các sản phẩm tiêu biểu như TECHNOMELT PUR 7595 kháng nước cao, đáp ứng các yêu cầu thử nghiệm giặt khắt khe, hay LOCTITE NSP 7810 với 35% hàm lượng gốc sinh học, thân thiện với môi trường - đáp ứng các chứng nhận quốc tế như bluesign® và OEKO-TEX®, hỗ trợ doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chí ESG từ các thương hiệu toàn cầu.

ĐỒNG HÀNH CÙNG SỰ TĂNG TRƯỞNG CỦA NGÀNH

Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật còn đóng vai trò là điểm hỗ trợ kỹ thuật trực tiếp, với sự tham gia của đội ngũ kỹ sư và chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực keo dán cho ngành thể thao và thời trang, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình phát triển và tối ưu sản phẩm.

Ông Yoo Su Lee – Giám đốc Kỹ thuật ngành keo cho hàng tiêu dùng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Henkel, phát biểu tại sự kiện.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Yoo Su Lee – Giám đốc Kỹ thuật ngành keo dán cho hàng tiêu dùng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của Henkel chia sẻ: “Với vai trò là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực công nghệ keo và chất kết dính, Henkel cam kết đồng hành cùng sự tăng trưởng của thị trường bằng việc tiếp tục đầu tư và mở rộng năng lực kỹ thuật tại Việt Nam. Việc khai trương Trung tâm Ứng dụng mới này đã củng cố năng lực dịch vụ tại chỗ của Henkel, đẩy nhanh việc triển khai các giải pháp công nghệ keo và tạo nền tảng thúc đẩy tăng trưởng bền vững cho thị trường.”