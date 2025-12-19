Hà Nội có thêm trải nghiệm mới với tour “Ký ức Cột cờ”

Việc ra mắt sản phẩm “Ký ức Cột Cờ” là bước đi cụ thể trong chiến lược phát huy giá trị Khu di sản Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội, gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững...

Chiều 18/12, nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến (19/12/1946 - 19/12/2025), Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội phối hợp với Tổng Công ty Du lịch Hà Nội (Hanoitourist) tổ chức khai mạc tour trải nghiệm “Ký ức Cột Cờ”. Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà.

Cột Cờ Hà Nội không chỉ là một công trình kiến trúc quân sự tiêu biểu được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX, mà còn là biểu tượng lịch sử - văn hóa đặc biệt của Thủ đô ngàn năm văn hiến, gắn liền với những dấu mốc quan trọng của dân tộc trong các cuộc đấu tranh bảo vệ độc lập, chủ quyền và xây dựng đất nước.

Trải qua bao biến thiên của lịch sử, Cột Cờ Hà Nội vẫn hiên ngang tồn tại, trở thành chứng nhân sống động của lòng yêu nước, tinh thần quật cường và khát vọng hòa bình của Nhân dân Việt Nam.

“Việc ra mắt sản phẩm văn hóa - du lịch “Ký ức Cột Cờ” thông qua ứng dụng công nghệ, kết hợp trình diễn, thuyết minh và trải nghiệm không gian lịch sử sẽ góp phần tái hiện sinh động những câu chuyện, ký ức gắn với Cột Cờ Hà Nội, giúp công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, hiểu sâu sắc hơn về truyền thống yêu nước và giá trị của di sản”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Thu Hà nhận xét.

Cột cờ Hà Nội (còn gọi là Kỳ Đài Hà Nội) là một di tích tiêu biểu trong quần thể Khu trung tâm Hoàng thành Thăng Long – Hà Nội.

Theo Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội Nguyễn Thanh Quang, trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đứng trước yêu cầu đổi mới. Tour “Ký ức Cột Cờ” được xây dựng như một mô hình trải nghiệm di sản kết hợp giữa giá trị lịch sử, công nghệ số và cảm xúc.

Sản phẩm “Ký ức Cột Cờ” Hà Nội được thiết kế như một hành trình với nhiều hoạt động liên hoàn. Lộ trình bao gồm: tham quan Cột Cờ Hà Nội theo tuyến chuyên đề, khám phá các tầng kiến trúc (tầng 1, 2, 3) và chụp ảnh tại các điểm nhấn theo lộ trình. Ngoài ra, du khách còn được tham quan không gian trưng bày “Cột Cờ Hà Nội và khát vọng hòa bình”, giúp công chúng hiểu rõ hơn giá trị lịch sử, văn hóa và ý nghĩa biểu tượng của công trình.

Điểm nhấn của tour là show diễn nghệ thuật với chủ đề “Họa nét Hà thành”, tái hiện lịch sử kiêu hùng của Hà Nội, từ Ngày Toàn quốc kháng chiến đến thời khắc Đoàn quân giải phóng tiến về tiếp quản Thủ đô vào ngày 10/10/1954. Cuối lộ trình trải nghiệm là tiệc trà và hoạt động chụp ảnh lưu niệm tại các ki-ốt công nghệ in ảnh lấy ngay.

Với thời lượng khoảng 60 phút, Ký ức Cột cờ không chỉ là một tour tham quan, mà là một hành trình trải nghiệm thú vị. Sản phẩm vận dụng phương pháp kể chuyện đa giác quan, kết hợp công nghệ, để lịch sử được cảm nhận bằng không gian, hình ảnh và cảm xúc, qua đó mở ra một lựa chọn du lịch văn hóa mới của Hà Nội.

Với tour trải nghiệm “Ký ức Cột cờ”, đơn vị tổ chức mong muốn truyền tải các giá trị lịch sử và di sản dưới dạng trải nghiệm sáng tạo, ứng dụng công nghệ.

Còn theo ông Lê Hồng Thái, Trưởng phòng Đầu tư (Tổng Công ty Du lịch Hà Nội), sản phẩm du lịch “Ký ức Cột Cờ” kể lại câu chuyện lịch sử của Cột Cờ Hà Nội bằng ngôn ngữ trải nghiệm mới, đó là kết hợp giữa khám phá di sản vật thể, thưởng thức nghệ thuật, trải nghiệm công nghệ và dịch vụ, nhằm làm mới cách tiếp cận di sản, đặc biệt đối với giới trẻ và du khách. Sau khi ra mắt, Ban tổ chức sẽ đưa sản phẩm này phục vụ công chúng trong dịp chào đón năm mới 2026 và Tết Nguyên đán Bính Ngọ.