Chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội xin được tiếp tục thực hiện dự án

Sau khi lãnh đạo TP.Hồ Chí Minh quyết định dừng dự án nhà ở tại khu vực Bến Nhà Rồng (quận 4 cũ) nhằm mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và công viên cũng như mở rộng thêm đường Nguyễn Tất Thành, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi kiến nghị xin được tiếp tục thực hiện dự án này.

Ngày 16/12/2026, Công ty TNHH Đầu tư Phát triển đô thị Ngọc Viễn Đông, chủ đầu tư dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã gửi đơn kiến nghị tới Thường trực Thành ủy, UBND TP.Hồ Chí Minh, cùng các sở ngành cam kết sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch dự án phù hợp với chủ trương mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh (tại khu Bến Nhà Rồng), tăng diện tích cây xanh và không gian công cộng mà lãnh đạo Thành phố mới đây đề ra.

Theo chủ đầu tư, sau khi được phê duyệt, dự án Khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội đã trải qua đầy đủ các bước pháp lý theo đúng trình tự, quy định pháp luật như phê duyệt chủ trương đầu tư năm 2016, kế hoạch sử dụng đất năm 2017, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2017, và bàn giao đất năm 2018. Khu đất đã hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp cũng đã đầu tư hạ tầng, hình thành giá trị tài sản thực tế gắn với quyền sử dụng đất.

Trong quá trình triển khai, chủ đầu tư đã tạm ứng và chi trả nhiều khoản chi phí lớn như chi phí di dời cảng, tạm ứng vốn xây dựng cảng Sài Gòn - Hiệp Phước giai đoạn 1, đầu tư tuyến đường D3 kết nối cảng mới cùng các chi phí tư vấn, khảo sát… Mặc dù vậy, doanh nghiệp này cho rằng từ năm 2014 đến nay, dự án vẫn chưa thể thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất, do các cơ quan chức năng của Thành phố và Bộ Tài chính chưa hoàn tất việc xác định giá đất.

Chủ đầu tư cho biết việc chưa có thông báo chính thức về nghĩa vụ tài chính khiến dự án không thể triển khai các bước tiếp theo. Doanh nghiệp cũng đã nhiều lần kiến nghị sớm được xác định nghĩa vụ tài chính, cũng như có cơ sở tiếp tục triển khai dự án theo đúng quy định.

Trước quyết định dừng dự án khu phức hợp này của lãnh đạo Thành phố để mở rộng không gian công cộng phục vụ dân sinh, mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành - một “điểm đen” kẹt xe của Thành phố, hướng từ quận 4 cũ vào trung tâm, chủ đầu tư cho biết sẵn sàng điều chỉnh quy hoạch, có thể từ bỏ toàn bộ chức năng nhà ở, chuyển đổi sang thương mại dịch vụ, gia tăng mảng xanh và không gian văn hóa, công cộng, bảo tàng. Doanh nghiệp cũng đã mời đơn vị tư vấn quy hoạch quốc tế gấp rút xây dựng phương án này.

Vì vậy, chủ đầu tư kiến nghị UBND TP.Hồ Chí Minh không thu hồi chủ trương đầu tư trong bối cảnh nghĩa vụ tài chính chưa được cơ quan nhà nước xác định đầy đủ; đồng thời kiến nghị lãnh đạo Thành phố làm việc với các bộ, ngành, các cơ quan chuyên môn nhằm sớm hoàn tất công tác xác định giá đất, để doanh nghiệp có thể thực hiện nghĩa vụ tài chính và tham gia điều chỉnh quy hoạch theo chủ trương mới.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết 50 năm văn học nghệ thuật TP.Hồ Chí Minh (ngày 18/10/2025), Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang cho biết Thường trực Thành ủy đã có quyết định về hai khu “đất vàng”, một tại khu Bến Nhà Rồng (như đã nói) và một tại khu “tam giác vàng” nhà Chú Hỏa ở số 1 Lý Thái Tổ (quận 10 cũ).

Cụ thể, dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội (cảng Sài Gòn cũ) trên diện tích khoảng 31,5 ha gồm trung tâm thương mại, 3.116 căn hộ, trường học và trạm y tế, từng được UBND TP.Hồ Chí Minh chấp thuận cho doanh nghiệp triển khai vào năm 2017, sẽ được thay bằng mở rộng không gian văn hóa Hồ Chí Minh (hiện tại ở bảo tàng Hồ Chí Minh) ở Bến Nhà Rồng; phần còn lại sẽ làm công viên dọc bờ sông phục vụ dân sinh, kết hợp mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và các dịch vụ công cộng khác.

Sau đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Hồ Chí Minh đã có văn bản báo cáo Bí thư Thành ủy Thành phố Trần Lưu Quang về phương án thực hiện dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.Hồ Chí Minh. Cụ thể, dự án cải tạo, mở rộng Bảo tàng Hồ Chí Minh chi nhánh TP.Hồ Chí Minh được định hướng mở rộng quy mô ra toàn bộ khu đất Nhà Rồng - Khánh Hội với diện tích hơn 329.000 m2. Sở này cũng đề xuất hai phương thức thực hiện là đầu tư công, hay đối tác công tư (PPP) hợp đồng BT không yêu cầu thanh toán.