Đồng Nai tổ chức thi tuyển kiến trúc hai cầu Cát Lái và Long Hưng

Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển kiến trúc hai dự án cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (cầu Sài Gòn 2) nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, nhằm chọn lựa phương án kiến trúc - kỹ thuật tối ưu cho các công trình hạ tầng quan trọng này...

Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai vừa tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc - kỹ thuật cho hai dự án giao thông quan trọng kết nối địa phương này với TP.Hồ Chí Minh qua sông Sài Gòn - Đồng Nai là cầu Cát Lái và cầu Long Hưng (hay cầu Sài Gòn 2), sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Tiêu chí thi tuyển kiến trúc - kỹ thuật này đáp ứng các mục tiêu, gồm: Bảo đảm phù hợp quy hoạch, đáp ứng nhu cầu giao thông hiện tại và dài hạn trong tương lai; đáp ứng yêu cầu về công năng, kỹ thuật và hiệu quả kinh tế, phục vụ lập dự án đầu tư và triển khai xây dựng; lựa chọn hình thái kiến trúc tiêu biểu, hiện đại, độc đáo và mang tính biểu tượng cho cửa ngõ vùng Đông Nam Bộ.

Đồng thời, công trình phải tạo điểm nhấn cảnh quan đặc sắc, góp phần nâng cao giá trị không gian ven sông Đồng Nai và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực; bảo đảm phương án thiết kế hài hòa với cảnh quan sông nước, tạo diện mạo kiến trúc đặc trưng, thúc đẩy phát triển đô thị - du lịch của hai địa phương.

Đối với công trình cầu Cát Lái, địa điểm xây dựng công trình tại tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Tổng chiều dài nghiên cứu dự kiến của công trình khoảng 3,7 km phạm vi cầu Cát Lái; trong đó, điểm đầu tại Km1+500 nằm trên đường Nguyễn Thị Định, cách nút giao Mỹ Thủy khoảng 400 m về phía phà Cát Lái, và điểm cuối tại Km5+200, kết nối với tuyến đường dẫn cầu Cát Lái phía Đồng Nai.

Về quy mô, cầu Cát Lái được thiết kế là cầu vĩnh cửu, sử dụng kết cấu bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực và thép. Cầu và đường dẫn theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế 80 km/h, chiều rộng bảo đảm 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ, phù hợp QCVN 07:2023/BXD và TCVN 13592:2022.

Đối với cầu Long Hưng, bảo đảm các tiêu chí: Được xây dựng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh, tổng chiều dài nghiên cứu khoảng 3,5 km. Dự án có điểm đầu tại Km2+530 trên tuyến đường liên vùng phường Long Phước, cách nút giao Gò Công khoảng 2,5 km về phía TP.Hồ Chí Minh; điểm cuối tại Km6+340, kết nối tuyến đường 777B phía xã An Phước và phường Tam Phước, tỉnh Đồng Nai.

Về quy mô đầu tư, tương tự cầu Cát Lái, là cầu vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép, bê tông cốt thép dự ứng lực và thép; cầu và đường dẫn được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, vận tốc 80 km/h, 6 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ.

Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tham gia hai cuộc thi trên với hạn chót đến 5 giờ chiều 16/01/2026. Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký tham gia cuộc thi: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai, số 38 Phan Chu Trinh, phường Trấn Biên, tỉnh Đồng Nai (liên lạc ông Võ Thái Đông, điện thoại: 0932.971991).

Trước đó, UBND tỉnh Đồng Nai đã ký Công văn số 11051/UBND-KTN ngày 02/12/2025 chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án xây cầu Long Hưng (còn gọi là cầu Đồng Nai 2), nối Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh theo phương thức đối tác công - tư PPP. Nhà đầu tư lập hồ sơ đề xuất dự án là liên danh Tổng công ty Xây dựng số 1 - CTCP - Công ty cổ phần Đầu tư CC1 - Công ty cổ phần Hạ tầng và Năng lượng Miền Nam, theo ý kiến đề xuất trước đó của Sở Tài chính Đồng Nai tại Công văn số 7205/STC-ĐT ngày 25/11/2025 chấp thuận nhà đầu tư đề xuất dự án.

UBND tỉnh Đồng Nai cũng vừa duyệt chủ trương đầu tư cầu Cát Lái là công trình cấp đặc biệt với tổng mức đầu tư sơ bộ khoảng 18.299,432 tỷ đồng (chưa bao gồm lãi vay); gồm: tổng chiều dài tuyến 11,642 km, và phần cầu dài 3.070,31 m.

Công trình có tổng vốn thực hiện dự kiến 20.614,016 tỷ đồng (đã bao gồm lãi vay xây dựng); thời gian xây dựng dự kiến từ năm 2026 đến năm 2029; cơ chế đặc thù nhà đầu tư phải cam kết giảm tối thiểu 5% giá trị hợp đồng BT (không bao gồm dự phòng và chi phí bồi thường) nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư.