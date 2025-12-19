Trao giải thưởng báo chí toàn quốc chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Tối 18/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”.

Đây là sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026). Đồng thời hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2025 là một năm đặc biệt quan trọng, ghi dấu ấn bằng nhiều quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, tạo nên bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước.

Đây cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt diễn biến nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản; tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao…

Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả rất quan trọng, có nhiều điểm đột phá chưa từng có.

“Năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Giải Diên Hồng năm nay với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” đã thu hút sự tham gia của những người làm báo và nhận được sự quan tâm của công chúng. Ban Tổ chức đã tiếp nhận nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, nghiêm túc, thể hiện tư duy mới mẻ, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; được đông đảo độc giả đón nhận và được Hội đồng chấm Giải đánh giá cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc trao giải A vinh danh các nhóm tác giả, tác phẩm. Ảnh: Quốc hội.

Nhiều tác phẩm đã làm nổi bật chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội gắn liền với sự phát triển của đất nước. Đồng thời phản ánh, phân tích sâu sắc hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đội ngũ đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo giải báo chí đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ năm.

Theo ông Đỗ Văn Chiến, việc tiếp tục tổ chức giải Diên Hồng là dịp để các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, các tầng lớp nhân dân phản ánh, lan tỏa hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử; tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.

Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh để Giải Diên Hồng lần thứ 5 đạt kết quả tốt, các tác phẩm cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Quốc hội; tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...