Trao giải thưởng báo chí toàn quốc chủ đề "80 năm Quốc hội Việt Nam"

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 19/12/2025
Đỗ Như
19/12/2025, 09:47
Tối 18/12, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự Lễ trao Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ Tư - năm 2026 với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam”.
Đây là sự kiện chính trị – văn hóa quan trọng, nằm trong chuỗi hoạt động của Đề án kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2026). Đồng thời hướng đến Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh năm 2025 là một năm đặc biệt quan trọng, ghi dấu ấn bằng nhiều quyết sách mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước, tạo nên bước ngoặt có ý nghĩa lịch sử, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh, bền vững đất nước.
Đây cũng là năm thiên tai, bão lũ, ngập lụt diễn biến nghiêm trọng tại nhiều địa phương, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản; tình hình thế giới tiếp tục phức tạp, khó lường. Tuy nhiên, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát; phát triển văn hóa – xã hội có nhiều chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhân dân ngày càng nâng cao…
Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cùng với xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt được những kết quả rất quan trọng, có nhiều điểm đột phá chưa từng có.
“Năm 2025 cũng là năm Quốc hội tiếp tục kế thừa, phát huy, đổi mới tổ chức và phương thức hoạt động, phản ứng nhanh trước yêu cầu của thực tiễn”, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá Giải Diên Hồng năm nay với chủ đề “80 năm Quốc hội Việt Nam” đã thu hút sự tham gia của những người làm báo và nhận được sự quan tâm của công chúng. Ban Tổ chức đã tiếp nhận nhiều tác phẩm báo chí được đầu tư công phu, nghiêm túc, thể hiện tư duy mới mẻ, sáng tạo, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống xã hội; được đông đảo độc giả đón nhận và được Hội đồng chấm Giải đánh giá cao.
Nhiều tác phẩm đã làm nổi bật chặng đường 80 năm hình thành và phát triển của Quốc hội gắn liền với sự phát triển của đất nước. Đồng thời phản ánh, phân tích sâu sắc hoạt động của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và đội ngũ đại biểu dân cử trong bối cảnh đất nước bước vào kỷ nguyên phát triển mới.
Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến - Trưởng Ban Chỉ đạo giải báo chí đã phát động Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và Hội đồng nhân dân (Giải Diên Hồng) lần thứ năm.
Theo ông Đỗ Văn Chiến, việc tiếp tục tổ chức giải Diên Hồng là dịp để các cơ quan thông tấn, báo chí, các nhà báo, các tầng lớp nhân dân phản ánh, lan tỏa hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.
Đồng thời góp phần nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan dân cử; tăng thêm sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường đồng thuận xã hội, thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Ông Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh để Giải Diên Hồng lần thứ 5 đạt kết quả tốt, các tác phẩm cần bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, của Quốc hội; tuyên truyền về kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...
Giải Diên Hồng lần thứ tư đã thu hút 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí trên cả nước. Sau khi phân loại, có 659 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào chấm sơ khảo. Hội đồng sơ khảo đã lựa chọn 91 tác phẩm vào vòng chung khảo và Hội đồng chung khảo quyết định đề xuất trao giải cho 64 tác phẩm xuất sắc nhất.
08:16, 16/12/2025
Văn phòng Chính phủ ngày 17/12 ban hành Thông báo số 699/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại cuộc kiểm tra tiến độ Dự án Cảng HKQT Long Thành giai đoạn 1 và các tuyến giao thông kết nối...
Tại sự kiện Lễ công bố và vinh danh sản phẩm – dịch vụ Tin Dùng Việt Nam năm 2025 vào ngày 18/12, PGS.TS Phạm Ngọc Linh, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam, nhấn mạnh rằng “văn hóa tiêu dùng minh bạch” là nền tảng để kinh tế Việt Nam phát triển bền vững, có trách nhiệm và nhân văn hơn.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát và bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tảng cho việc hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và những năm tiếp theo.
Thủ tướng Phạm Minh Chính điện đàm với Thủ tướng Singapore Lawrence Wong, trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực, quốc tế. Hai bên nhất trí triển khai hiệu quả Chương trình Hành động 2025–2030, mở rộng hợp tác kinh tế, năng lượng và phối hợp giữ vững đoàn kết ASEAN.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: