Vịnh Hạ Long có thêm trải nghiệm du lịch mới dịp cuối năm

Thứ Sáu, 19/12/2025
Tường Bách
19/12/2025, 09:39
Trước xu hướng gia tăng nhu cầu trải nghiệm trong ngày nhưng có lịch trình sâu sắc hơn, hải trình 7 tiếng tham quan vùng lõi vịnh Hạ Long vừa chính thức ra mắt, mở rộng thời lượng và phạm vi điểm đến so với các tour trong ngày truyền thống…
Quảng Ninh sở hữu đồng thời hai di sản thế giới liên tỉnh: Di sản thiên nhiên vịnh Hạ Long - Quần đảo Cát Bà và Di sản văn hóa Quần thể di tích, danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc. Đó vừa là lợi thế vừa là động lực để Quảng Ninh phát triển du lịch, thúc đẩy kinh tế di sản.
Cách nhau chưa đầy 60km, Vịnh Hạ Long và Yên Tử đại diện cho hai loại hình di sản khác biệt nhưng bổ trợ hoàn hảo. Một bên là di sản, kỳ quan thiên nhiên, kết tinh từ hàng triệu năm vận động của địa chất; bên kia là trung tâm của Phật giáo Trúc Lâm, dòng thiền thuần Việt độc đáo với lịch sử hơn 7 thế kỷ.
Hai di sản thế giới tưởng chừng tách biệt nhưng lại hòa quyện trong chiều sâu lịch sử - văn hóa vùng Đông Bắc. Năm 2025 đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong tư duy bảo tồn và phát huy giá trị di sản tại Quảng Ninh. Với sự ra đời của Ban Quản lý Di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử vào tháng 11/2025, lần đầu tiên, hai di sản thế giới của Quảng Ninh được đặt trong cùng một chiến lược quản lý, phát triển tổng thể.
Việc thống nhất quản lý các di sản cũng giúp định hướng phát triển các chuỗi sản phẩm liên vùng, gia tăng trải nghiệm cho du khách. Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới vào ngày 17/12/1994. Tuy nhiên, phải tới năm 1996, đơn vị này mới bắt đầu bán vé tham quan.
Theo Ban Quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, giai đoạn 1996 - 2025, Di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long đã đón tiếp trên 60 triệu lượt khách tham quan, trong đó có trên 33 triệu lượt khách quốc; thu phí tham quan đạt trên 9.500 tỉ đồng.
Hiện giá vé tham quan ban ngày dao động từ 200.000 - 250.000 đồng/người/lần tùy tuyến. Vé lưu trú nghỉ đêm trên vịnh có mức từ 500.000 đến 750.000 đồng/người/lần, tùy chương trình du thuyền.
Trong bối cảnh du lịch cao cấp tại Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tái cấu trúc, tập trung nhiều hơn vào chất lượng, chiều sâu và tính cá nhân hóa, ngành du lịch địa phương tiếp tục cho thấy chiến lược phát triển sản phẩm nhất quán và dài hạn. Mới nhất, việc mở rộng hải trình 7 tiếng trên Paradise Delight và ra mắt du thuyền ngủ đêm Paradise Legacy được kỳ vọng sẽ đóng góp tích cực vào quá trình đa dạng hóa sản phẩm du lịch trong mùa cao điểm khách quốc tế cuối năm.
Hải trình tập trung vào các địa danh tiêu biểu như hang Sửng Sốt, đảo Ti Tốp và hang Luồn, kết hợp các hoạt động ngoài trời gồm leo núi, tắm biển, chèo kayak hoặc đi thuyền nan. Hải trình được khai thác bằng du thuyền Paradise Delight, dài khoảng 80m, gồm 4 tầng, sức chứa tối đa 360 khách. Trên tàu bố trí các khu vực boong ngắm cảnh, terrace, khu vui chơi cho trẻ em và không gian tổ chức sự kiện. Thiết kế sử dụng nhiều mảng kính lớn giúp mở rộng tầm nhìn ra toàn cảnh vịnh trong suốt hành trình.
Trong ngày, du khách được phục vụ bữa sáng nhẹ, buffet trưa với các món ăn quốc tế và đặc sản địa phương, cùng tiệc trà chiều. Một số hoạt động giải trí được tổ chức trên tàu như biểu diễn nhạc live hoặc trải nghiệm thủ công đơn giản, kết hợp tham quan và nghỉ ngơi.
Trong khi đó, sản phẩm du thuyền nghỉ đêm hướng đến nhóm du khách có nhu cầu lưu trú dài hơn trên vịnh. Du thuyền được đóng bằng vỏ thép, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn và môi trường, trang bị hệ thống định vị và liên lạc hiện đại.
Du thuyền nghỉ đêm có 42 cabin, tất cả đều có cửa kính lớn và ban công riêng. Một số hạng phòng có diện tích rộng, phù hợp cho các bữa ăn riêng tư trong cabin. Không gian nhà hàng và lounge được thiết kế liên thông, phục vụ buffet trưa và thực đơn gọi món cho bữa tối.
Ngoài lưu trú và ẩm thực, hải trình nghỉ đêm còn kết hợp các hoạt động trải nghiệm như tiệc trà chiều, lớp nấu ăn truyền thống, mặc thử trang phục truyền thống, cùng các tiện ích thư giãn như spa và jacuzzi trên tàu.
Hiện nay, trên vịnh Hạ Long có 8 hành trình tham quan được cấp phép, song lượng khách chủ yếu vẫn tập trung tại các hành trình vịnh Hạ Long 1 và vịnh Hạ Long 2 do vị trí gần đất liền và có nhiều sản phẩm du lịch quen thuộc như tham quan hang động, tắm biển, chèo kayak.
Đại diện Paradise Vietnam, đơn vị cung cấp hải trình mới ra mắt, chia sẻ: “Những sản phẩm mới được giới thiệu phù hợp hơn với xu hướng du lịch hiện đại: linh hoạt về thời gian, nhưng sâu sắc về trải nghiệm”. Ước tính trong năm 2025, vịnh Hạ Long đón hơn 3,4 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 2,2 triệu lượt khách quốc tế.
Theo số liệu từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ninh, địa phương dự kiến kết thúc năm 2025 với khoảng 21 triệu lượt khách và doanh thu du lịch gần 60 nghìn tỉ đồng. So với năm 2024, tổng lượng khách ước tăng 12%, khách quốc tế tăng 18%, số khách lưu trú đạt hơn 8,18 triệu lượt, tăng 11%, trong khi tổng thu từ du lịch dự kiến tăng khoảng 22%.
Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử hiện đang phối hợp với Văn phòng UNESCO Hà Nội và các tổ chức quốc tế để đồng thời kết nối không chỉ Vịnh Hạ Long - Yên Tử mà còn mở rộng đến Cát Bà, Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Phòng), Vĩnh Nghiêm (Bắc Ninh), tạo mạng lưới di sản liên tỉnh. Đây chính là hành trình kiến tạo bản sắc mới cho du lịch Quảng Ninh trong giai đoạn phát triển bền vững.
Tại buổi làm việc cuối tháng 11/2025 với Ban, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh cho biết những vấn đề còn tồn tại của Vịnh Hạ Long đang được tỉnh giải quyết từng bước, thông qua các đề án lớn về quản lý di sản, điều chỉnh vùng đệm, phân luồng tham quan...
Bên cạnh đó, địa phương kỳ vọng mô hình một đầu mối Ban Quản lý di sản thế giới Vịnh Hạ Long - Yên Tử sẽ giúp nâng cao hiệu quả giám sát môi trường, điều phối tàu thuyền, quản lý vé tham quan và phát triển sản phẩm du lịch, đồng thời giúp tỉnh đáp ứng tốt hơn các khuyến nghị của UNESCO, tạo môi trường minh bạch, hấp dẫn cho các nhà đầu tư quan tâm tới lĩnh vực du lịch cao cấp.
