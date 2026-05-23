Hiện thực hoá giá trị bảo vệ qua khoản chi trả bảo hiểm kịp thời
P.V
23/05/2026, 08:40
Trong ngành bảo hiểm nhân thọ, năng lực chi trả quyền lợi được xem là thước đo cốt lõi của niềm tin. Theo số liệu thị trường, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm toàn thị trường tăng mạnh 13,52%, lên 91.845 tỷ đồng, phản ánh vai trò ngày càng rõ nét của bảo hiểm như một “tấm đệm tài chính” cho các gia đình trước rủi ro.
Riêng tại Prudential Việt Nam, năm 2025, doanh nghiệp ghi nhận tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm và các quyền lợi khác đạt khoảng 16.489 tỷ đồng, tương đương gần 1/4 tổng giá trị chi trả của toàn ngành. Con số này không chỉ phản ánh quy mô hoạt động, mà còn cho thấy năng lực thực hiện cam kết dài hạn với hàng triệu khách hàng khi sự kiện bảo hiểm phát sinh.
Trong bối cảnh khách hàng ngày càng quan tâm đến giá trị bảo vệ thực tế, khả năng chi trả kịp thời và minh bạch đang trở thành yếu tố then chốt góp phần củng cố niềm tin đối với doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ.
Những ngày đầu năm lẽ ra là thời điểm khởi đầu cho những dự định mới, nhưng với một gia đình làm nông tại khu vực biên giới Long An, đó lại là thời khắc đánh dấu một biến cố không thể lường trước. Người chồng đột ngột qua đời ngay đêm giao thừa Tết Bính Ngọ, để lại phía sau người vợ cùng hai người con sắp bước vào Đại học.
Trong hoàn cảnh ấy, khi nỗi đau tinh thần còn chưa kịp nguôi ngoai, áp lực mưu sinh và gánh nặng tài chính đã nhanh chóng trở thành bài toán khó có lời giải, đẩy người ở lại vào tình thế chông chênh giữa mất mát và trách nhiệm. Khoảng trống này không dễ lấp đầy trong thời gian ngắn.
Tuy vậy, trong câu chuyện của gia đình anh N.C.N và chị K.C tại Long An, một sự chuẩn bị từ trước đã phần nào giúp thay đổi cục diện. “Lúc tham gia, tôi chỉ nghĩ đến chuyện phòng ngừa bệnh tật thôi, không ngờ lại là tình huống đến quá bất ngờ như vậy, mọi gánh nặng giờ dồn lên vai tôi”, chị K.C nghẹn ngào chia sẻ.
Ngay khi nhận tin, chị Trịnh Lệ Hằng – Giám đốc văn phòng tổng đại lý Prudential Mộc Hóa Long An đã có mặt để hỗ trợ gia đình, hướng dẫn quy trình, thu thập hồ sơ cần thiết và làm việc với các bên liên quan để đảm bảo quyền lợi bảo hiểm được giải quyết suôn sẻ.
Với nhiều người, thủ tục chi trả chỉ là quy trình. Nhưng trong thực tế, đó là hành trình đòi hỏi sự kiên nhẫn, sự hiểu biết và sự tận tâm – nhất là khi người ở lại chưa kịp vượt qua cú sốc tinh thần.
“Nhiều người chỉ nghĩ bảo hiểm là hợp đồng. Nhưng với tôi, đó là cam kết đi cùng khách hàng đến cuối hành trình”, chị Hằng chia sẻ.
Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đầu tháng 03/2026, gia đình chị K.C chính thức nhận được khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm tử vong cho sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp PRU-Cuộc Sống Bình An cùng số tiền bảo tức tích lũy của hợp đồng là hơn 740 triệu.
Trong bối cảnh gia đình vừa trải qua biến cố lớn, khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm không chỉ giúp gia đình chị K.C. giảm bớt áp lực tài chính trước mắt, mà còn mang lại điểm tựa trong giai đoạn chông chênh nhất, nhờ đó có thêm điều kiện để từng bước ổn định cuộc sống và tiếp tục chăm lo cho hai con.
“Tôi biết ơn bảo hiểm nhân thọ vì khi người đồng hành của mình mất đi, vẫn còn một điểm tựa để tiếp tục sống”, chị K.C. chia sẻ.
Với chị K.C., giá trị của bảo hiểm nhân thọ nằm ở sự yên tâm khi biết rằng gia đình có sự chuẩn bị cho những điều không ai mong muốn. “Tôi luôn nghĩ nếu có cơ hội, hãy tham gia bảo hiểm sớm. Đừng đợi đến khi rủi ro xảy ra mới thấy hối tiếc”, chị chia sẻ.
Khi điều không ai mong muốn xảy ra, sự chuẩn bị từ trước có thể không làm giảm đi nỗi đau, nhưng giúp hành trình đi tiếp trở nên ít chông chênh hơn. Đó cũng là cách bảo hiểm nhân thọ đồng hành – như một điểm tựa tài chính, giúp người ở lại không phải đối mặt cùng lúc với cả mất mát tinh thần và khủng hoảng tài chính, để từng bước ổn định và tiếp tục hành trình phía trước.
Trong ngày 23/5, nhiều thương hiệu đồng loạt hạ giá, đưa mặt bằng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn lùi sâu về ngưỡng phổ biến 158,5 triệu – 161,5 triệu đồng/lượng. Dù điều chỉnh giảm trong biên độ hẹp nhưng chốt tuần, giá vàng miếng SJC vẫn ghi nhận mức giảm tới gần 3 triệu đồng/lượng…
Ông Kevin Warsh chính thức trở thành Chủ tịch Fed
Ông Warsh đã chính thức trở thành nhà lãnh đạo ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới, tiếp quản một nền kinh tế đang có nhiều biến động và những kỳ vọng hạ lãi suất của ông Trump...
Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu (22/5), cầm cự mốc 4.500 USD/oz và kết thúc tuần đi xuống thứ hai liên tiếp...
Ngân hàng “đỏ mắt” tìm nhân lực số
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), yếu tố quyết định thành công của chuyển đổi số không nằm ở công nghệ mà ở con người, lực lượng trực tiếp vận hành và khai thác công nghệ để tạo ra dịch vụ cho người dân, doanh nghiệp…
Khi AI và dữ liệu tái định hình quan hệ khách hàng trong ngành ngân hàng
Trong bối cảnh AI, dữ liệu và hành vi khách hàng đang làm thay đổi mạnh mẽ ngành tài chính - ngân hàng, các tổ chức tài chính không còn cạnh tranh đơn thuần bằng tính năng mới, sản phẩm dịch vụ hay quy mô mạng lưới, mà bằng khả năng thấu hiểu khách hàng, siêu cá nhân hóa và chuyển hóa công nghệ thành trải nghiệm tối ưu của khách hàng trong từng điểm chạm.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: