Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

Thu Minh

10/06/2026, 10:56

SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.

VnEconomy

SSI Research vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026 trong đó duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm, phản ánh sự cân bằng giữa các yếu tố hỗ trợ từ nền tảng vĩ mô và các động lực cấu trúc với những trở lực ngắn hạn đến từ thanh khoản thắt chặt hơn và bất định về lãi suất.

Dù xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ hơn vào cuối năm.

Khả năng chỉ số hướng lên các vùng điểm số cao hơn nên được nhìn nhận như một kịch bản trung hạn kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện rõ nét hơn của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn gắn với chu kỳ nâng hạng thị trường.

Các yếu tố hỗ trợ chính cho triển vọng 6 tháng cuối năm 2026 bao gồm: Tăng trưởng được thúc đẩy bởi chính sách. Hỗ trợ tài khóa cho tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì rõ nét. Trong bối cảnh giải ngân đầu tư công nửa đầu năm 2026 còn ở mức thấp, SSI research kỳ vọng chi đầu tư hạ tầng sẽ tăng tốc đáng kể trong nửa cuối năm, qua đó tạo thêm xung lực cho tâm lý thị trường.

Áp lực chi phí đầu vào hạ nhiệt. Diễn biến hạ nhiệt của giá dầu có thể góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát. Dù lạm phát toàn phần nhiều khả năng đã tạo đỉnh trong nửa đầu năm 2026 và một số rủi ro dư âm vẫn có thể kéo dài, mức độ ảnh hưởng của biến động giá năng lượng tới tâm lý thị trường có thể sẽ suy giảm trong nửa cuối năm.

Cổ phiếu tiếp tục duy trì sức hấp dẫn tương đối. Dù lãi suất huy động có thể nhích lên và qua đó cải thiện sức hấp dẫn của kênh tiền gửi, sự chững lại của các kênh đầu tư khác, đặc biệt là bất động sản, vàng hay tiền số, có thể giúp cổ phiếu tiếp tục giữ vị thế tương đối thuận lợi trong danh mục của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Định giá hấp dẫn tiếp tục mở ra cơ hội chọn lọc. VN-Index hiện giao dịch tại mức P/E dự phóng khoảng 13x, tương đối sát với bình quân 5 năm. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn, ở khoảng 10,3x.

Điều này cho thấy cơ hội vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục xoay vòng trong thị trường thay vì rút ra khỏi thị trường.

Cập nhật về nâng hạng thị trường, quyết định của FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên nhóm Thị trường Mới nổi thứ cấp, với thời điểm dự kiến chính thức đưa vào bộ chỉ số từ tháng 9/2026, có thể tạo động lực đáng kể cho dòng vốn ngoại và thanh khoản thị trường.

SSI Research ước tính dòng vốn thụ động có thể đạt khoảng 1,4 tỷ USD, chủ yếu đến từ các ETF liên quan đến Vanguard, và được giải ngân theo bốn đợt theo quý trong giai đoạn 2026–2027.

Để so sánh, quy mô này tương đương khoảng một nửa giá trị bán ròng lũy kế 65 nghìn tỷ đồng của khối ngoại trong 5 tháng đầu năm 2026, cho thấy chu kỳ nâng hạng có tiềm năng bù đắp đáng kể áp lực rút vốn đang diễn ra.

Xu hướng tăng trưởng theo mô hình chữ K tiếp tục nghiêng về nhóm doanh nghiệp dẫn đầu. Áp lực cạnh tranh gia tăng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tái định hình cấu trúc ngành tại nhiều lĩnh vực trọng yếu như vật liệu xây dựng, bán lẻ, thực phẩm & đồ uống và bất động sản, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục củng cố thị phần ngay cả khi các lực cản vĩ mô vẫn hiện hữu.

Diễn biến này phản ánh một quá trình phục hồi theo mô hình chữ K, trong đó nhóm doanh nghiệp dẫn đầu tiếp tục nới rộng khoảng cách về hiệu quả hoạt động, trong khi các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn và năng lực vốn hạn chế phải đối mặt với áp lực lớn hơn lên biên lợi nhuận và bảng cân đối kế toán.

Tổng giám đốc VCBF: 67% cổ phiếu trên HoSE có thị giá thấp hơn năm 2025

13:59, 09/06/2026

Tổng giám đốc VCBF: 67% cổ phiếu trên HoSE có thị giá thấp hơn năm 2025

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

10:06, 09/06/2026

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn

10:06, 09/06/2026

Nhiều cổ phiếu tốt hiện đang có mức định giá hấp dẫn cho đầu tư dài hạn

Từ khóa:

chi phí đầu vào cổ phiếu hấp dẫn Đầu tư công dòng vốn ngoại 2026 FTSE Russell mô hình chữ K nâng hạng thị trường tăng trưởng kinh tế triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam VN-Index 2026

Đọc thêm

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Việt Nam có thể phải chịu thuế suất 12,5%. Đây có thể coi là loại thuế thay thế thuế đối ứng và thuế quan toàn cầu trước đây, sau khi bị các tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ.

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.300 USD/oz...

Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6), xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, trong xu thế bán tháo chung trên thị trường tài chính do lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay...

Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6

Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6

Nhằm gia tăng trải nghiệm đầu tư số, Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS vào ngày 15 và 25 hằng tháng, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi khách hàng, góp phần tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng hai con số trong 5 tháng

Đầu tư

2

Cuộc đua hút vốn FDI mở rộng ra ngoài các cực tăng trưởng truyền thống

Đầu tư

3

Nhiều dự án giao thông nguy cơ lỡ hẹn tiến độ

Đầu tư

4

Bài toán y tế xung quanh World Cup 2026

Sức khỏe

5

Vụ "Shark Thủy": Nhà đầu tư cần xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu trước ngày 31/8

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy