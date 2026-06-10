SSI Research: VN-Index có thể lên 2.120 điểm, lợi thế thuộc về doanh nghiệp vốn hóa lớn

SSI Research duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm.

SSI Research vừa cập nhật triển vọng thị trường chứng khoán Việt Nam 6 tháng cuối năm 2026 trong đó duy trì quan điểm từ đầu năm với mục tiêu cơ sở cho VN-Index ở mức 1.920 điểm và kịch bản tích cực ở mức 2.120 điểm, phản ánh sự cân bằng giữa các yếu tố hỗ trợ từ nền tảng vĩ mô và các động lực cấu trúc với những trở lực ngắn hạn đến từ thanh khoản thắt chặt hơn và bất định về lãi suất.

Dù xu hướng tăng vẫn được hậu thuẫn bởi các yếu tố nền tảng, thị trường nhiều khả năng sẽ bước vào giai đoạn tích lũy trong các tháng tới trước khi cải thiện rõ hơn vào cuối năm.

Khả năng chỉ số hướng lên các vùng điểm số cao hơn nên được nhìn nhận như một kịch bản trung hạn kéo dài sang năm 2027, phụ thuộc vào mức độ cải thiện rõ nét hơn của điều kiện tiền tệ trong nước và sự phục hồi bền vững của dòng vốn ngoại, đặc biệt là các dòng vốn gắn với chu kỳ nâng hạng thị trường.

Các yếu tố hỗ trợ chính cho triển vọng 6 tháng cuối năm 2026 bao gồm: Tăng trưởng được thúc đẩy bởi chính sách. Hỗ trợ tài khóa cho tăng trưởng kinh tế vẫn được duy trì rõ nét. Trong bối cảnh giải ngân đầu tư công nửa đầu năm 2026 còn ở mức thấp, SSI research kỳ vọng chi đầu tư hạ tầng sẽ tăng tốc đáng kể trong nửa cuối năm, qua đó tạo thêm xung lực cho tâm lý thị trường.

Áp lực chi phí đầu vào hạ nhiệt. Diễn biến hạ nhiệt của giá dầu có thể góp phần giảm bớt lo ngại về lạm phát. Dù lạm phát toàn phần nhiều khả năng đã tạo đỉnh trong nửa đầu năm 2026 và một số rủi ro dư âm vẫn có thể kéo dài, mức độ ảnh hưởng của biến động giá năng lượng tới tâm lý thị trường có thể sẽ suy giảm trong nửa cuối năm.

Cổ phiếu tiếp tục duy trì sức hấp dẫn tương đối. Dù lãi suất huy động có thể nhích lên và qua đó cải thiện sức hấp dẫn của kênh tiền gửi, sự chững lại của các kênh đầu tư khác, đặc biệt là bất động sản, vàng hay tiền số, có thể giúp cổ phiếu tiếp tục giữ vị thế tương đối thuận lợi trong danh mục của cả nhà đầu tư cá nhân lẫn tổ chức.

Định giá hấp dẫn tiếp tục mở ra cơ hội chọn lọc. VN-Index hiện giao dịch tại mức P/E dự phóng khoảng 13x, tương đối sát với bình quân 5 năm. Nếu loại trừ nhóm cổ phiếu liên quan đến Vingroup, mặt bằng định giá của thị trường trở nên hấp dẫn hơn, ở khoảng 10,3x.

Điều này cho thấy cơ hội vẫn hiện hữu ở nhiều nhóm ngành và cổ phiếu riêng lẻ, đặc biệt trong bối cảnh dòng tiền tiếp tục xoay vòng trong thị trường thay vì rút ra khỏi thị trường.

Cập nhật về nâng hạng thị trường, quyết định của FTSE Russell nâng hạng Việt Nam lên nhóm Thị trường Mới nổi thứ cấp, với thời điểm dự kiến chính thức đưa vào bộ chỉ số từ tháng 9/2026, có thể tạo động lực đáng kể cho dòng vốn ngoại và thanh khoản thị trường.

SSI Research ước tính dòng vốn thụ động có thể đạt khoảng 1,4 tỷ USD, chủ yếu đến từ các ETF liên quan đến Vanguard, và được giải ngân theo bốn đợt theo quý trong giai đoạn 2026–2027.

Để so sánh, quy mô này tương đương khoảng một nửa giá trị bán ròng lũy kế 65 nghìn tỷ đồng của khối ngoại trong 5 tháng đầu năm 2026, cho thấy chu kỳ nâng hạng có tiềm năng bù đắp đáng kể áp lực rút vốn đang diễn ra.

Xu hướng tăng trưởng theo mô hình chữ K tiếp tục nghiêng về nhóm doanh nghiệp dẫn đầu. Áp lực cạnh tranh gia tăng được kỳ vọng sẽ tiếp tục tái định hình cấu trúc ngành tại nhiều lĩnh vực trọng yếu như vật liệu xây dựng, bán lẻ, thực phẩm & đồ uống và bất động sản, qua đó tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu ngành tiếp tục củng cố thị phần ngay cả khi các lực cản vĩ mô vẫn hiện hữu.

Diễn biến này phản ánh một quá trình phục hồi theo mô hình chữ K, trong đó nhóm doanh nghiệp dẫn đầu tiếp tục nới rộng khoảng cách về hiệu quả hoạt động, trong khi các doanh nghiệp quy mô nhỏ hơn và năng lực vốn hạn chế phải đối mặt với áp lực lớn hơn lên biên lợi nhuận và bảng cân đối kế toán.