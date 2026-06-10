Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

Nhiều nhóm ngành xuất khẩu chịu tác động do USTR đề xuất áp thuế bổ sung 12,5% với hàng Việt

Thu Minh

10/06/2026, 10:55

Việt Nam có thể phải chịu thuế suất 12,5%. Đây có thể coi là loại thuế thay thế thuế đối ứng và thuế quan toàn cầu trước đây, sau khi bị các tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ.

VnEconomy

Mới đây, cơ quan Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) đã công bố kết luận điều tra và đề xuất áp thuế bổ sung 10%-12,5% đối với hàng hóa từ 60 nền kinh tế theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974, liên quan đến việc ban hành và thực thi quy định về hàng hóa sản xuất bằng lao động cưỡng bức.

Theo đó, Việt Nam có thể phải chịu thuế suất 12,5%. Đây có thể coi là loại thuế thay thế thuế đối ứng và thuế quan toàn cầu trước đây, sau khi bị các tòa án Mỹ ra phán quyết bác bỏ. Đáng chú ý là thuế quan theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại năm 1974 không bị giới hạn về thuế suất hoặc thời gian áp dụng.

Theo nhận định của Chứng khoán ABS, mức áp thuế này không quá bị quan. ABS nghiêng về phương án Việt Nam và Mỹ sẽ sớm đi đến ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng, vốn đang được đàm phán thời gian qua.

Chứng khoán KBSV cũng cho rằng Section 301 không gây tác động tiêu cực lớn đối với triển vọng xuất khẩu và FDI của Việt Nam, do các mặt hàng có tỷ trọng xuất khẩu lớn của Việt Nam sang Mỹ được loại trừ ra khỏi danh sách đánh thuế (biểu đồ 01), bao gồm các mã HS như 8517, 8541, 8471, 8473…, hầu hết là các mặt hàng thiết bị điện/ điện tử công nghệ cao.

Bên cạnh đó, mức thuế áp dụng cho Việt Nam không chênh lệch đáng kể so với các đối thủ cạnh tranh; mức 12,5% thấp hơn tương đối so với mức cũ (19%) của đạo luật IEEPA.

Đối với nhóm dệt may, Việt Nam hiện là nhà nhập khẩu bông Mỹ lớn nhất trong niên vụ 2024/2025, chiếm khoảng 45% – 50% tổng lượng bông nhập khẩu toàn ngành. Nền tảng này mang lại cơ sở lớn để Việt Nam được phân bổ một hạn mức hạn ngạch nhất định được hưởng mức thuế ưu đãi hơn, nếu cơ chế thuế quan này chính thức được thông qua.

Trong đó, nhóm doanh nghiệp dệt may có tỷ trọng nhập khẩu bông lớn từ Mỹ như TCM, ADS, Vinatex…

Ở chiều ngược lại, Chứng khoán Mirae Asset cho rằng hàng loạt nhóm ngành có thể sẽ chịu tác động tiêu cực.  Việt Nam chịu mức thuế đề xuất 12,5% trong khi các đối thủ dệt may trực tiếp như Bangladesh và EU được xếp nhóm 10%. Chênh lệch 2,5 điểm phần trăm tạo bất lợi tương đối — nhỏ về tuyệt đối nhưng có thể ảnh hưởng quyết định phân bổ đơn hàng của các người mua ở Mỹ. 

Với dệt may, Mỹ là thị trường lớn nhất, 40% kim ngạch xuất khẩu toàn ngành.

Việt Nam vượt Trung Quốc, trở thành nhà cung cấp may mặc lớn nhất vào Mỹ (20,6% thị phần trong nửa đầu năm 2025). Cạnh tranh trực tiếp với Bangladesh đang được xếp mức 10% tạo bất lợi tương đối cho Việt Nam.

Với da giày túi xách: Việt Nam phụ thuộc lớn thị trường Mỹ khi chiếm 41% tổng xuất khẩu da giày. LEFASO đã gửi kiến nghị khẩn lên Thủ tướng. Hiệp hội da giày Mỹ (FDRA) cũng phản đối vì ảnh hưởng chuỗi cung ứng nội địa Mỹ.

Gỗ và nội thất: Việt Nam là nhà cung cấp đồ gỗ nội thất lớn nhất vào Mỹ - thị phần tăng từ 40,5% (2024) lên 45,3% (2025). Đang trong đà phục hồi sau giai đoạn khó khăn 2022–2023. Rủi ro cộng hưởng với các vụ điều tra chống bán phá giá và thuế đối kháng từ Mỹ đang tiến hành.

Thủy sản: Xuất khẩu thủy sản sang Mỹ tăng trưởng chỉ 3% trong 2025, chậm hơn nhiều so với mức tăng 13% của toàn ngành — phản ánh áp lực chính sách Mỹ tích lũy. Nhiều doanh nghiệp đã chủ động chuyển hướng sang Trung Quốc và CPTPP để giảm phụ thuộc thị trường Mỹ.

Điện tử và linh kiện: Lần đầu tiên điện tử vượt dệt may, trở thành ngành xuất khẩu lớn nhất sang Mỹ. Tuy nhiên, phần lớn xuất khẩu từ doanh nghiệp FDI (Samsung, LG, Intel, Apple) — tác động lên cổ phiếu nội địa chủ yếu gián tiếp qua chuỗi cung ứng. Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu điện tử sang Mỹ đạt 81,4% trong 2025 - rủi ro hiệu chỉnh lớn nếu thuế tác động.

Blog chứng khoán: Thận trọng với những cú nảy

16:23, 09/06/2026

Blog chứng khoán: Thận trọng với những cú nảy

Tổng giám đốc VCBF: 67% cổ phiếu trên HoSE có thị giá thấp hơn năm 2025

13:59, 09/06/2026

Tổng giám đốc VCBF: 67% cổ phiếu trên HoSE có thị giá thấp hơn năm 2025

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

10:06, 09/06/2026

Dự báo áp lực thanh khoản hệ thống ngân hàng tiếp tục căng thẳng, lãi suất khó hạ nhiệt bền vững

Từ khóa:

Đại diện Thương mại Hoa Kỳ doanh nghiệp xuất khẩu gỗ và nội thất ngành dệt may Việt Nam nhà cung cấp bông Mỹ tác động thuế quan thuế bổ sung hàng hóa thủy sản Việt Nam Việt Nam xuất khẩu Mỹ xuất khẩu điện tử

Đọc thêm

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

S&P 500 mất điểm dù giá dầu giảm mạnh

Xu thế giảm của cổ phiếu chip là nguồn áp lực giảm chính đối với các chỉ số trong phiên này, dù vào đầu phiên, thị trường đã tăng điểm nhờ giá dầu giảm...

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Lịch sử cho thấy giá vàng có thể giảm sâu hơn

Từ mức kỷ lục gần 5.600 USD/oz thiết lập vào cuối tháng 1, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.300 USD/oz...

Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng lao dốc không phanh trước thềm báo cáo lạm phát Mỹ

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Ba (9/6), xuống mức thấp nhất trong hơn 2 tháng, trong xu thế bán tháo chung trên thị trường tài chính do lo ngại về khả năng Mỹ tăng lãi suất trong năm nay...

Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6

Chứng khoán KIS hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS ngày 15/6

Nhằm gia tăng trải nghiệm đầu tư số, Chứng khoán KIS Việt Nam triển khai chương trình hoàn 100% phí giao dịch trên iKIS vào ngày 15 và 25 hằng tháng, với mức hoàn tối đa 1 triệu đồng mỗi khách hàng, góp phần tối ưu chi phí và gia tăng hiệu quả đầu tư.

VN-Index hồi phục nhẹ, nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 10/6/2026

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

TP. Hồ Chí Minh: Nhiều chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng hai con số trong 5 tháng

Đầu tư

2

Cuộc đua hút vốn FDI mở rộng ra ngoài các cực tăng trưởng truyền thống

Đầu tư

3

Nhiều dự án giao thông nguy cơ lỡ hẹn tiến độ

Đầu tư

4

Bài toán y tế xung quanh World Cup 2026

Sức khỏe

5

Vụ "Shark Thủy": Nhà đầu tư cần xác nhận thông tin sở hữu trái phiếu trước ngày 31/8

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy