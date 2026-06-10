Diễn đàn kinh tế tư nhân 2026: Tăng cường hợp tác công – tư khơi thông nguồn lực

Diễn đàn kinh tế tư nhân 2026 mong muốn biến tiếng nói của doanh nghiệp thành dữ liệu chính sách, biến các vấn đề thực tiễn từ địa phương thành gợi ý cải cách ở cấp cao hơn, biến đối thoại công - tư thành một cơ chế hợp tác…

Tại vòng đối thoại địa phương Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 (VPSF 2026) – phiên đối thoại thành phố Hải Phòng do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng tổ chức chiều 9/6, ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, cho rằng VPSF 2026 đã chuyển từ tư duy “kiến nghị - tháo gỡ” sang “đồng hành kiến tạo”.

BIẾN ĐỐI THOẠI CÔNG – TƯ THÀNH CƠ CHẾ HỢP TÁC

Với tinh thần đổi mới mạnh mẽ, chuyển từ tư duy kiến nghị - tháo gỡ sang đồng hành kiến tạo chính sách, Diễn đàn kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 hướng tới mục tiêu xây dựng cơ chế đối thoại thường xuyên, hiệu quả giữa khu vực kinh tế tư nhân với các cơ quan hoạch định và thực thi chính sách, qua đó góp phần hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, Chủ tịch VPSF 2026, cho rằng đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao về đổi mới mô hình tăng trưởng, phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và hoàn thiện thể chế. Khu vực kinh tế tư nhân đang đứng trước cơ hội phát triển chưa từng có. Nhưng để tận dụng hiệu quả các cơ hội này, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thể chế, nâng cao chất lượng môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy hợp tác công – tư và tăng cường liên kết giữa các doanh nghiệp.

Theo ông Đặng Hồng Anh, Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2026 mong muốn tiến thêm một bước nữa là biến tiếng nói của doanh nghiệp thành dữ liệu chính sách, biến các vấn đề thực tiễn từ địa phương thành gợi ý cải cách ở cấp cao hơn, biến đối thoại công - tư thành một cơ chế hợp tác thường xuyên, thực chất và có trách nhiệm.

Ông Đặng Hồng Anh, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cho rằng VPSF 2026 mong muốn biến tiếng nói của doanh nghiệp thành dữ liệu chính sách.

Các tham luận tại Diễn đàn kinh tế tư nhân 2026 – phiên đối thoại Hải Phòng đã tập trung vào các vấn đề trọng tâm liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân trong bối cảnh mới. Đó là vai trò của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong việc hình thành các động lực tăng trưởng mới, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Nhiều ý kiến tập trung phân tích những cơ hội, thách thức đặt ra đối với cộng đồng doanh nghiệp địa phương trước yêu cầu đột phá thể chế, thúc đẩy hợp tác công – tư và đổi mới mô hình tăng trưởng. Đồng thời, đề xuất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp phát triển.

HỆ SINH THÁI KINH TẾ TƯ NHÂN THẾ HỆ MỚI

Các diễn giả đã chia sẻ nhiều bài học thực tiễn về hành trình khởi nghiệp, xây dựng thương hiệu, chuẩn hoá hệ thống quản trị, phát triển nguồn nhân lực, mở rộng mô hình kinh doanh góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh và thích ứng của doanh nghiệp trong bối cảnh thị trường ngày càng biến động.

Đặc biệt là chuyên đề mô hình “Doanh nghiệp một người” đã mang đến những góc nhìn mới về xu hướng khởi nghiệp tinh gọn trong kỷ nguyên số, khi công nghệ, dữ liệu và trí tuệ nhân tạo đang tạo điều kiện để các cá nhân xây dựng và vận hành hoạt động kinh doanh hiệu quả với nguồn lực tối ưu.

Ông Đào Huy Lộc, Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Hải Phòng, cho rằng Hải Phòng có vị trí cửa ngõ quốc tế với nền tảng công nghiệp – cảng biển – logistics đẳng cấp ở phía Bắc. Thành phố có mục tiêu có 87.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2030.

Tuy nhiên, trên thực tế, doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chịu các sức ép lớn từ chi phí vốn và nhân sự leo thang, tiêu chuẩn pháp lý ngày càng phức tạp, áp lực chuyển đổi số và công nghệ, thị trường biến động liên tục. “Phát triển theo cách cũ, đơn lẻ, thiếu liên kết, khu vực tư nhân khó đi nhanh, đi xa nên cần kiến tạo hệ sinh thái kinh tế tư nhân thế hệ mới”, ông Lộc nói.

Ông Đào Huy Lộc, Chủ tịch CLB Đầu tư và Khởi nghiệp Hải Phòng, đưa ý tưởng về phát triển hệ sinh thái kinh tế tư nhân.

Theo ông Lộc, chiến lực phát triển hệ sinh thái kinh tế tư nhân có các nhân tố cốt lõi. Đó là kết nối thể chế, tạo ra cơ chế tương tác mới giữa chính quyền – hiệp hội – doanh nghiệp – nhà đầu tư – chuyên gia, đưa hợp lực công – tư trở thành cơ chế vận thành thực chất, là hệ thống đào tạo doanh nhân và hệ thống quỹ đầu tư cho hệ sinh thái tư nhân. Trên cơ sở dữ liệu hội viên, doanh nghiệp ngành nghề, công cụ điều phối và chuyển hoá kết quả thành chỉ số, tạo ra hệ thống điều phối phát triển chứ không đơn thuần là mạng lưới giao lưu như trước đây.

Tại phiên đối thoại mở, các ý kiến tập trung vào bốn nhóm vấn đề trọng tâm là đột phá thể chế nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển hạ tầng chiến lược phục vụ tăng trưởng, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh để nâng cao năng lực cạnh tranh và tăng cường hợp tác công – tư nhằm khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Các đại biểu đã trao đổi, phân tích những khó khăn vướng mắc từ thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, đề xuất nhiều giải pháp có tính khả thi, lấy doanh nghiệp làm trung tâm và hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế tư nhân bền vững trong giai đoạn mới.

Phát động cuộc thi Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng năm 2026.

Trong khuôn khổ chương trình, Diễn đàn kinh tế tư nhân 2026 vòng đối thoại địa phương đã diễn ra lễ phát động chương trình thanh niên khởi nghiệp thành phố Hải Phòng năm 2026 với trọng tâm là cuộc thi “Ươm mầm khởi nghiệp Hải Phòng”.

Chương trình do Thành đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hải Phòng và Hội Doanh nhân trẻ Hải Phòng phối hợp triển khai nhằm phát hiện, ươm tạo và hỗ trợ các ý tưởng, dự án khởi nghiệp tiềm năng, đồng thời kết nối dự án với chuyên gia, doanh nghiệp, nhà đầu tư và hệ sinh thái hỗ trợ khởi nghiệp của thành phố.