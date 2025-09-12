Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết hệ thống công nghệ của ngành ngân hàng vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ, hoạt động ổn định; người dân không cần hoang mang dẫn đến ồ ạt khoá thẻ tín dụng, khoá tài khoản gây gián đoạn giao dịch...

Sau sự cố dữ liệu tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), ngày 12/9/2025, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Ban Công nghệ) đã nhận được một số câu hỏi, băn khoăn của hội viên về việc sự cố tại CIC có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng hay không. Nhiều hội viên cũng quan tâm đến việc người dùng có cần phải khoá thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn hay không.

Đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), ông Vũ Ngọc Sơn khẳng định: “Qua đánh giá tình hình sơ bộ, hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định. Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày”.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng. Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP. Người dân tuyệt đối không làm theo.

NCA khuyến nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt thông tin liên quan đến loại và số lượng dữ liệu vì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

NCA cảnh báo thêm các thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài. Một số trường hợp tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói, từ đó chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, kịp thời báo tin cho ngân hàng, cơ quan công an khi phát hiện đối tượng lừa đảo tiếp cận để kịp thời ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng môi trường tài chính – ngân hàng an toàn và minh bạch.