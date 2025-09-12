Thứ Sáu, 12/09/2025

VnEconomy
VnEconomy
80 Quốc Khánh

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia khẳng định hệ thống công nghệ ngân hàng vẫn an toàn, vận hành ổn định

Phan Linh

12/09/2025, 15:45

Ban Công nghệ, Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia (NCA) cho biết hệ thống công nghệ của ngành ngân hàng vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ, hoạt động ổn định; người dân không cần hoang mang dẫn đến ồ ạt khoá thẻ tín dụng, khoá tài khoản gây gián đoạn giao dịch...

Ảnh minh hoạ
Ảnh minh hoạ

Sau sự cố dữ liệu tại Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC), ngày 12/9/2025, Ban Nghiên cứu, tư vấn, phát triển công nghệ và Hợp tác quốc tế thuộc Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (Ban Công nghệ) đã nhận được một số câu hỏi, băn khoăn của hội viên về việc sự cố tại CIC có ảnh hưởng đến hệ thống ngân hàng, đặc biệt là tài khoản và thẻ tín dụng hay không. Nhiều hội viên cũng quan tâm đến việc người dùng có cần phải khoá thẻ hay đổi mật khẩu ngân hàng để đảm bảo an toàn hay không.

Đại diện Ban Công nghệ Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA), ông Vũ Ngọc Sơn khẳng định: “Qua đánh giá tình hình sơ bộ, hệ thống ngân hàng và tín dụng của Việt Nam hiện vẫn an toàn, được bảo vệ chặt chẽ và vận hành ổn định. Người dân không cần thiết phải thực hiện các biện pháp như khóa thẻ, khóa tài khoản, đổi mã CVC/CVV hay thay đổi mật khẩu chỉ vì lo ngại dựa trên các thông tin không chính thức trên mạng. Những hành động này không giúp tăng cường bảo mật, ngược lại còn có thể gây gián đoạn giao dịch và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống hàng ngày”. 

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP. Người dân tuyệt đối không làm theo.

Bên cạnh đó, Hiệp hội An ninh mạng quốc gia cũng cảnh báo nguy cơ các đối tượng xấu lợi dụng sự kiện này để mạo danh ngân hàng, cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, phát tán mã độc hoặc chiếm đoạt thông tin, tài sản của người dùng.

Kẻ xấu có thể gọi điện, nhắn tin giả mạo để yêu cầu người dùng cung cấp thông tin cá nhân, thẻ tín dụng, mã xác thực CVV/CVC, mã bảo mật OTP… Ông Sơn nhấn mạnh các ngân hàng tuyệt đối không yêu cầu khách hàng thực hiện các thao tác này qua kênh không chính thức.

NCA khuyến nghị người dân không nên chia sẻ, phát tán các thông tin không chính thức, chưa được kiểm chứng trên không gian mạng, đặc biệt thông tin liên quan đến loại và số lượng dữ liệu vì hiện nay các cơ quan chức năng vẫn đang trong quá trình điều tra, làm rõ. Chỉ nên theo dõi, tiếp nhận thông tin chính thức từ các cơ quan có thẩm quyền.

NCA cảnh báo thêm các thủ đoạn lừa đảo tuyển dụng “việc nhẹ lương cao” từ nước ngoài. Một số trường hợp tội phạm sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo và deepfake để giả mạo hình ảnh, giọng nói, từ đó chiếm đoạt thông tin và tài sản.

Do đó, người dân cần hết sức cảnh giác, kịp thời báo tin cho ngân hàng, cơ quan công an khi phát hiện đối tượng lừa đảo tiếp cận để kịp thời ngăn chặn tội phạm công nghệ cao, góp phần xây dựng môi trường tài chính – ngân hàng an toàn và minh bạch.

Từ khóa:

cic lừa đảo ngân hàng thẻ tín dụng thông tin cá nhân tội phạm công nghệ cao

Đọc thêm

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Thị trường xây dựng đang khởi sắc mạnh mẽ là cơ hội để các doanh nghiệp xây lắp chuyển mình.

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Trong một quyết định không nằm ngoài dự báo trước đó của giới phân tích, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) ngày 11/9 giữ nguyên lãi suất tham chiếu ở mức 2%...

Giá mua vào vàng miếng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Giá mua vào vàng miếng SJC giảm gần 6 triệu đồng/lượng trong 3 ngày cuối tuần

Trong 3 phiên cuối tuần (10 - 12/9), tùy từng thường hiệu, giá mua vào vàng miếng SJC đồng loạt giảm từ 5,4 triệu – 5,7 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng miếng bán ra giảm 3,4 triệu đồng/lượng…

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

OCB trở thành thành viên chính thức của liên minh Ngân hàng thương mại Xanh

Với việc gia nhập Liên minh Ngân hàng thương mại Xanh, OCB tiếp tục khẳng định vai trò là ngân hàng thương mại có trách nhiệm, đồng hành cùng Chính phủ và cộng đồng doanh nghiệp trong mục tiêu hiện thực hóa cam kết Net Zero 2050…

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Vàng tụt giá dù Fed rộng cửa hạ lãi suất, SPDR Gold Trust bán ròng

Giới phân tích cho rằng người mua trên thị trường vàng đang trở nên mệt mỏi sau một đợt tăng liên tục...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Thế giới

Những nơi sản xuất nhiều vàng nhất thế giới, Trung Quốc và Nga dẫn dầu

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

Thế giới

Kiều hối trở thành động lực kinh tế mới của nhiều nước châu Phi

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 8/2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Tháo “nút thắt” vốn cho doanh nghiệp ngành xây lắp

Tài chính

2

Bộ Tài chính: Muộn nhất tháng 12/2027 phải đưa vào vận hành cơ chế bù trừ trung tâm CCP

Chứng khoán

3

Trình Chính phủ ban hành loạt quy định mới hút vốn ngoại, tăng lượng hàng hóa, thúc đẩy nâng hạng

Chứng khoán

4

Ralph Lauren mở màn Tuần lễ thời trang New York

Đẹp +

5

ECB giữ nguyên lãi suất ở mức thấp nhất hơn 2 năm

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: