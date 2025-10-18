Famtrip quốc tế khám phá hai “viên ngọc xanh” Ninh Bình và Thanh Hóa

Trong khuôn khổ chuyến khảo sát kéo dài 5 ngày, các doanh nghiệp du lịch Hàn Quốc và Philippines đã trải nghiệm hệ thống sản phẩm mới tại Ninh Bình, Thanh Hóa – hai điểm đến giàu di sản và cảnh quan nổi bật của Việt Nam...

Từ ngày 15 đến 19/10, Hiệp hội Du lịch Việt Nam phối hợp với Ninh Bình và Thanh Hóa tổ chức chương trình famtrip đón 50 đại diện doanh nghiệp du lịch từ Philippines và Hàn Quốc khảo sát sản phẩm du lịch mới, tìm kiếm cơ hội hợp tác và kết nối kinh doanh.

Theo ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam, sự kiện famtrip không chỉ tạo cơ hội để các doanh nghiệp quốc tế trực tiếp trải nghiệm sản phẩm du lịch mới của Việt Nam, mà còn mở ra hướng hợp tác bền vững giữa các doanh nghiệp lữ hành hai bên. Ông cho biết: “Đây là hoạt động thiết thực nhằm đa dạng hóa thị trường, gia tăng lượng khách quốc tế đến Việt Nam một cách ổn định và dài hạn”.

Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam phát biểu tại Chương trình. Ảnh: Minh Đường

9 tháng năm 2025, Việt Nam đã đón 15,44 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó, Hàn Quốc tiếp tục là thị trường lớn nhất với 3,2 triệu lượt khách, chiếm 21% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Đáng chú ý, thị trường Philippines nổi lên như một điểm sáng mới, khi lượng khách đến Việt Nam tăng tới 92,2%, đạt 337.000 lượt, phản ánh sức hấp dẫn ngày càng lớn của du lịch Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á.

Hiệp hội Du lịch Việt Nam trong thời gian qua đã tích cực triển khai các chương trình hợp tác song phương. Năm 2024, Hiệp hội ký Bản cam kết hợp tác phát triển du lịch với Hiệp hội Lữ hành Hàn Quốc (KATA). Tại sự kiện lần này, Hiệp hội tiếp tục ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Lữ hành Độc lập Philippines (ITATOA) do bà Carmelita G. Buñao – Chủ tịch ITATOA dẫn đầu.

Ông Trần Song Tùng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình, khẳng định đây là cơ hội quý để Ninh Bình quảng bá hình ảnh và sản phẩm du lịch đặc trưng tới các thị trường châu Á giàu tiềm năng.

Ông Tùng cho biết, sau hợp nhất, tỉnh Ninh Bình mới không chỉ mở rộng về địa lý, mà còn kết tinh nguồn lực, văn hóa và kinh tế của ba vùng địa linh nhân kiệt, tạo nên hiệu ứng cộng hưởng mạnh mẽ cho phát triển du lịch.

Với hơn 5.000 di tích, trong đó có 10 di tích quốc gia đặc biệt, 2 di sản thế giới được UNESCO vinh danh và hơn 40 di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, Ninh Bình đang hướng tới mục tiêu trở thành “Đô thị di sản thiên niên kỷ – thành phố sáng tạo toàn cầu” vào năm 2030.

Tại điểm khảo sát Thanh Hóa, bà Vương Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, giới thiệu tới đoàn famtrip tiềm năng và thế mạnh của địa phương.

Thanh Hóa được ví như “Việt Nam thu nhỏ”, nơi hội tụ đầy đủ đặc trưng của ba vùng kinh tế: miền núi – trung du, đồng bằng và ven biển. Mảnh đất “địa linh nhân kiệt” này sở hữu nguồn tài nguyên du lịch phong phú, với hơn 1.500 di tích lịch sử – văn hóa, 1 di sản thế giới, 5 di tích quốc gia đặc biệt và gần 1.000 di tích được xếp hạng.

Không khí sôi nổi tại khu vực kết nối, trao đổi giữa các doanh nghiệp du lịch trong và ngoài nước.

Theo bà Yến, Thanh Hóa đã hình thành 3 dòng sản phẩm du lịch đặc trưng. Đầu tiên là du lịch biển đảo. Với 102 km đường bờ biển, Thanh Hóa có nhiều bãi biển nổi tiếng như Sầm Sơn, Hải Tiến, Hải Hòa, Nghi Sơn… chiếm tới 70 – 80% lượng khách du lịch toàn tỉnh.

Thứ hai là du lịch di sản – văn hóa. Nổi bật là Di sản thế giới Thành Nhà Hồ và Khu di tích lịch sử đặc biệt Lam Kinh, hai điểm đến nằm trong hành trình khảo sát của đoàn famtrip.

Tiế theo là du lịch sinh thái cộng đồng. Hấp dẫn du khách với hệ thống 4 vườn quốc gia và khu bảo tồn thiên nhiên, những bản làng dân tộc đậm sắc màu văn hóa cùng cảnh quan kỳ vĩ...

Năm 2024, Thanh Hóa đón hơn 15,3 triệu lượt khách, đứng thứ 5 cả nước, trong đó Hàn Quốc và Philippines là hai thị trường trọng điểm. “Chuyến khảo sát lần này là dịp để các doanh nghiệp quốc tế hiểu rõ hơn về tiềm năng và sản phẩm du lịch của Thanh Hóa, mở ra cơ hội hợp tác thiết thực và hiệu quả hơn trong tương lai”, bà Yến nhấn mạnh.

Sau chương trình khảo sát, bà Carmelita G. Buñao, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Độc lập Philippines, đánh giá cao trải nghiệm tại Việt Nam, đặc biệt là tại Ninh Bình và Thanh Hóa – hai điểm đến có thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa đa dạng và con người thân thiện.

Chủ tịch ITATOA Carmelita G. Buñao phát biểu tại chương trình.

Bà cho biết, các doanh nghiệp lữ hành Philippines sẽ sớm xây dựng tour tuyến quảng bá Việt Nam cho du khách Philippines, góp phần tăng cường kết nối và lượng khách giữa hai nước.