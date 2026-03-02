UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Cơ quan Quản lý thị trường vốn UAE (CMA) cho biết việc tạm
đóng cửa hai sàn là biện pháp nằm trong chức năng giám sát và điều tiết của cơ
quan này, nhằm tạo thêm thời gian để nhà chức trách và các thành viên thị trường
đánh giá tác động của các diễn biến gần đây đối với hạ tầng tài chính và niềm
tin của nhà đầu tư.
Động thái trên của UAE cũng cho thấy căng thẳng địa chính trị đang
lan sang lĩnh vực tài chính, đồng thời làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kinh tế
trên diện rộng tại vùng Vịnh.
Quyết định đóng cửa thị trường được đưa ra sau loạt cuộc tấn
công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các
thành phố và mục tiêu chiến lược tại vùng Vịnh, trong đó có sân bay và nhiều hạ
tầng trọng yếu.
Diễn biến trên không chỉ buộc nhà chức trách siết các biện
pháp an toàn như hạn chế không phận và ban hành khuyến cáo đi lại, mà còn làm
gián đoạn hoạt động kinh doanh trên diện rộng tại vùng Vịnh.
Theo thông tin ban đầu, các đợt tấn công trên đã nhằm vào sân bay, cảng biển và khu dân cư tại UAE, đồng thời ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác trong vùng Vịnh. Các sân bay lớn ở Dubai và Abu Dhabi đã phải ngừng hoặc điều chỉnh hoạt động, trong khi nhiều đầu mối thương mại - từ cảng biển đến các trung tâm bán lẻ - cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.
“Các nhà chức trách UAE sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình
trong khu vực, đánh giá thường xuyên và sẵn sàng triển khai thêm các biện pháp
nếu cần thiết”, CMA cho biết trong một thông cáo.
Hai sàn chứng khoán của UAE hiện là nơi niêm yết của nhiều doanh nghiệp
có giá trị lớn nhất khu vực. Việc tạm dừng giao dịch khiến khối tài sản niêm yết
trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD tạm thời bị “đóng băng”.
Thị trường tài chính thường là một trong những lĩnh vực phản
ứng sớm nhất trước bất ổn địa chính trị. Khi lo ngại xung đột kéo dài gia tăng,
nhà đầu tư có xu hướng rút vốn khỏi cổ phiếu và chuyển sang các tài sản phòng
ngừa rủi ro như vàng, trái phiếu chính phủ hoặc dầu mỏ, nhất là khi căng thẳng
đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch như eo biển Hormuz.
Khác với một số thị trường vùng Vịnh vẫn giao dịch vào Chủ
nhật, thị trường chứng khoán UAE nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật. Vì vậy,
quyết định đóng cửa ADX và DFM trong hai ngày 2/3 và 3/3 đồng nghĩa thời gian tạm
ngừng giao dịch được kéo dài sang đầu tuần.
Các thị trường chứng khoán vùng Vịnh khác - nơi tuần giao dịch
thường bắt đầu từ Chủ nhật - đều giảm mạnh trong phiên 1/3. Tại Saudi Arabia,
chỉ số Tadawul All Share Index (TASI) có lúc mất hơn 4% ngay đầu phiên. Tại
Oman, chỉ số MSX 30 giảm khoảng 3%; còn tại Ai Cập, chỉ số EGX 30 giảm 5,44%. Tại
Kuwait, sàn Boursa Kuwait tạm ngừng giao dịch.
Nhà chức trách UAE cũng khuyến cáo nhà đầu tư và các bên
liên quan theo dõi các kênh chính thức của Cơ quan Quản lý thị trường vốn UAE,
ADX và DFM để cập nhật thời điểm thị trường hoạt động trở lại.
Theo các nhà phân tích, đối với cả nhà đầu tư trong nước và
quốc tế, việc ADX và DFM tạm đóng cửa đồng nghĩa hoạt động mua bán và quá trình
hình thành giá bị gián đoạn, khiến khối tài sản niêm yết quy mô lớn tạm thời
rơi vào trạng thái chờ.
Mức bù rủi ro đối với tài sản vùng Vịnh có thể tăng lên
khi giới đầu tư đánh giá lại mức độ danh mục trong bối cảnh bất định leo thang.
Tâm lý thị trường nhiều khả năng sẽ còn thận trọng cho tới khi xuất hiện tín hiệu
rõ ràng cho thấy căng thẳng hạ nhiệt hoặc có tiến triển đáng tin cậy.
Một số nhà kinh tế cho rằng việc ngừng giao dịch không làm áp lực thị trường biến mất, mà chỉ trì hoãn áp lực đó. Khi thị trường mở cửa trở
lại, giá tài sản có thể biến động mạnh do nhà đầu tư điều chỉnh vị thế theo bối
cảnh địa chính trị và kinh tế mới.