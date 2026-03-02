Thứ Hai, 02/03/2026

UAE tạm ngừng giao dịch chứng khoán trong 2 ngày vì xung đột Iran

Đức Anh

02/03/2026, 09:17

Trong bối cảnh xung đột trong khu vực leo thang, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) đã quyết định đóng cửa hai thị trường tài chính lớn là Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX) và Thị trường Tài chính Dubai (DFM) trong hai ngày 2/3 và 3/3...

Thị trường Tài chính Dubai tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - Ảnh: Reuters.
Thị trường Tài chính Dubai tại Dubai, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất - Ảnh: Reuters.

Cơ quan Quản lý thị trường vốn UAE (CMA) cho biết việc tạm đóng cửa hai sàn là biện pháp nằm trong chức năng giám sát và điều tiết của cơ quan này, nhằm tạo thêm thời gian để nhà chức trách và các thành viên thị trường đánh giá tác động của các diễn biến gần đây đối với hạ tầng tài chính và niềm tin của nhà đầu tư.

Động thái trên của UAE cũng cho thấy căng thẳng địa chính trị đang lan sang lĩnh vực tài chính, đồng thời làm gia tăng nguy cơ gián đoạn kinh tế trên diện rộng tại vùng Vịnh.

Quyết định đóng cửa thị trường được đưa ra sau loạt cuộc tấn công trả đũa bằng tên lửa và máy bay không người lái của Iran nhằm vào các thành phố và mục tiêu chiến lược tại vùng Vịnh, trong đó có sân bay và nhiều hạ tầng trọng yếu.

Diễn biến trên không chỉ buộc nhà chức trách siết các biện pháp an toàn như hạn chế không phận và ban hành khuyến cáo đi lại, mà còn làm gián đoạn hoạt động kinh doanh trên diện rộng tại vùng Vịnh.

Theo thông tin ban đầu, các đợt tấn công trên đã nhằm vào sân bay, cảng biển và khu dân cư tại UAE, đồng thời ảnh hưởng tới nhiều khu vực khác trong vùng Vịnh. Các sân bay lớn ở Dubai và Abu Dhabi đã phải ngừng hoặc điều chỉnh hoạt động, trong khi nhiều đầu mối thương mại - từ cảng biển đến các trung tâm bán lẻ - cũng chịu ảnh hưởng rõ rệt.

“Các nhà chức trách UAE sẽ tiếp tục theo dõi sát tình hình trong khu vực, đánh giá thường xuyên và sẵn sàng triển khai thêm các biện pháp nếu cần thiết”, CMA cho biết trong một thông cáo.

Hai sàn chứng khoán của UAE hiện là nơi niêm yết của nhiều doanh nghiệp có giá trị lớn nhất khu vực. Việc tạm dừng giao dịch khiến khối tài sản niêm yết trị giá hơn 1 nghìn tỷ USD tạm thời bị “đóng băng”.

Thị trường tài chính thường là một trong những lĩnh vực phản ứng sớm nhất trước bất ổn địa chính trị. Khi lo ngại xung đột kéo dài gia tăng, nhà đầu tư có xu hướng rút vốn khỏi cổ phiếu và chuyển sang các tài sản phòng ngừa rủi ro như vàng, trái phiếu chính phủ hoặc dầu mỏ, nhất là khi căng thẳng đe dọa các tuyến vận chuyển năng lượng huyết mạch như eo biển Hormuz.

Khác với một số thị trường vùng Vịnh vẫn giao dịch vào Chủ nhật, thị trường chứng khoán UAE nghỉ cuối tuần vào thứ Bảy và Chủ nhật. Vì vậy, quyết định đóng cửa ADX và DFM trong hai ngày 2/3 và 3/3 đồng nghĩa thời gian tạm ngừng giao dịch được kéo dài sang đầu tuần.

Các thị trường chứng khoán vùng Vịnh khác - nơi tuần giao dịch thường bắt đầu từ Chủ nhật - đều giảm mạnh trong phiên 1/3. Tại Saudi Arabia, chỉ số Tadawul All Share Index (TASI) có lúc mất hơn 4% ngay đầu phiên. Tại Oman, chỉ số MSX 30 giảm khoảng 3%; còn tại Ai Cập, chỉ số EGX 30 giảm 5,44%. Tại Kuwait, sàn Boursa Kuwait tạm ngừng giao dịch.

Nhà chức trách UAE cũng khuyến cáo nhà đầu tư và các bên liên quan theo dõi các kênh chính thức của Cơ quan Quản lý thị trường vốn UAE, ADX và DFM để cập nhật thời điểm thị trường hoạt động trở lại.

Theo các nhà phân tích, đối với cả nhà đầu tư trong nước và quốc tế, việc ADX và DFM tạm đóng cửa đồng nghĩa hoạt động mua bán và quá trình hình thành giá bị gián đoạn, khiến khối tài sản niêm yết quy mô lớn tạm thời rơi vào trạng thái chờ.

Mức bù rủi ro đối với tài sản vùng Vịnh có thể tăng lên khi giới đầu tư đánh giá lại mức độ danh mục trong bối cảnh bất định leo thang. Tâm lý thị trường nhiều khả năng sẽ còn thận trọng cho tới khi xuất hiện tín hiệu rõ ràng cho thấy căng thẳng hạ nhiệt hoặc có tiến triển đáng tin cậy.

Một số nhà kinh tế cho rằng việc ngừng giao dịch không làm áp lực thị trường biến mất, mà chỉ trì hoãn áp lực đó. Khi thị trường mở cửa trở lại, giá tài sản có thể biến động mạnh do nhà đầu tư điều chỉnh vị thế theo bối cảnh địa chính trị và kinh tế mới.

Từ khóa:

Sở Giao dịch Chứng khoán Abu Dhabi (ADX) thế giới thị trường chứng khoán vùng Vịnh Thị trường Tài chính Dubai (DFM) uae xung đột Iran

