Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược
Bạch Dương
02/03/2026, 09:16
Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề án Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm quốc gia cho các công nghệ chiến lược...
Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ trình Thủ tướng ban hành Chương trình công nghệ và công nghiệp chiến lược đối với tổng thể 11 nhóm công nghệ chiến lược trong quý này.
Chương trình này sẽ tạo khuôn khổ đồng bộ để tổ chức triển khai, huy động nguồn lực và phát triển năng lực công nghệ nội sinh của quốc gia trong trung và dài hạn.
Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hồ sơ Đề án Chiến lược quốc gia về phát triển và ứng dụng UAV đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trình Bộ Chính trị xem xét.
Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang xây dựng Đề án Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm quốc gia cho các công nghệ chiến lược, tạo nền tảng hạ tầng cho giai đoạn tăng tốc đổi mới sáng tạo từ năm 2026.
6 sản phẩm công nghệ chiến lược được lựa chọn thực hiện tiên phong gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và Trợ lý ảo tiếng Việt; AI Camera xử lý tại biên; Robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; Thiết bị bay không người lái (UAV).
Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ tối thiểu 80% công nghệ lõi; đạt tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa tối thiểu 60% trong giá bán sản phẩm và 40% trong giá thành sản phẩm; đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu thị trường trong nước và có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.
Hiện cả nước có 16 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia được đầu tư trong các giai đoạn trước, tập trung vào 7 lĩnh vực ưu tiên: Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, cơ khí - tự động hóa, hóa dầu, năng lượng, và một số lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở vật chất và trang thiết bị của các phòng thí nghiệm này đã lạc hậu so với trình độ quốc tế.
Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm cốt lõi của phát triển hạ tầng khoa học công nghệ quốc gia là đầu tư xây dựng, nâng cấp và vận hành hiệu quả hệ thống gồm 9 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 3 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm tập trung phục vụ các công nghệ chiến lược.
Nội dung này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Theo định hướng này, 12 đơn vị hạt nhân (9 phòng thí nghiệm và 3 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm tập trung) sẽ được lựa chọn làm trọng tâm để tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ cho 11 công nghệ chiến lược quốc gia.
Nhà nước dự kiến áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, bảo đảm 100% kinh phí chi thường xuyên trong 5 năm đầu vận hành; đồng thời đặt mục tiêu hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh và đào tạo 1.000 tiến sĩ gắn với các đề án đầu tư trọng điểm.
Việc đầu tư đồng bộ, dài hạn cho hạ tầng nghiên cứu không chỉ nâng cao năng lực thử nghiệm, kiểm chứng đạt chuẩn quốc tế mà còn tạo bước ngoặt đột phá về năng lực công nghệ nội sinh, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt.
Đây cũng là nền tảng quan trọng để Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu trong những năm tới.
Năm nay, Bộ Khoa học và Công cho biết sẽ tập trung đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược, gắn trực tiếp với nhu cầu sử dụng thực tế của cơ quan nhà nước, địa phương và thị trường.
Khoa học - công nghệ hướng mục tiêu chiếm tỷ trọng 17,5% GDP
21:00, 28/02/2026
Tiến sĩ Trần Hồng Thái điều hành Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
06:58, 28/02/2026
Ba đầu tàu kinh tế công bố chi ngân sách cho khoa học công nghệ trong năm 2026
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 09-2026 phát hành ngày 02/03/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Nhà máy sản xuất xe máy điện 100 triệu USD tại Bắc Ninh chính thức được vận hành
Ngày 1/3, Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học Kỹ thuật Yadea. Việt Nam (thuộc Tập đoàn YADEA, Trung Quốc) chính thức khánh thành Nhà máy sản xuất xe máy điện thông minh tại Khu công nghiệp Tân Hưng, tỉnh Bắc Ninh…
Đột phá có thể tạo ra con chip hoàn hảo, khép lại định luật Moore
Trong vòng 15 năm tới, ngành bán dẫn có thể chế tạo được những con chip mạnh nhất mà các định luật vật lý cho phép, song cũng là giới hạn của hành trình thu nhỏ kéo dài hơn nửa thế kỷ...
Khoa học - công nghệ hướng mục tiêu chiếm tỷ trọng 17,5% GDP
Thủ tướng vừa ký quyết định đặt mục tiêu trong năm 2026, tỷ trọng đóng góp của hoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong GDP đạt 17,5%...
Hà Tĩnh triển khai E-learning hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp ở xa
Thông qua các khóa học trực tuyến và nền tảng số, Hà Tĩnh hướng tới nâng cao năng lực tiếp cận pháp luật cho doanh nghiệp ở vùng xa, góp phần hình thành thói quen tuân thủ pháp luật trong hoạt động đầu tư, kinh doanh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: