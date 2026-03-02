Sắp có Đề án phát triển hệ thống R&D quốc gia cho công nghệ chiến lược

Bộ Khoa học và Công nghệ đang xây dựng Đề án Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm quốc gia cho các công nghệ chiến lược...

Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết sẽ trình Thủ tướng ban hành Chương trình công nghệ và công nghiệp chiến lược đối với tổng thể 11 nhóm công nghệ chiến lược trong quý này.

Chương trình này sẽ tạo khuôn khổ đồng bộ để tổ chức triển khai, huy động nguồn lực và phát triển năng lực công nghệ nội sinh của quốc gia trong trung và dài hạn.

Trước đó, Bộ Khoa học và Công nghệ đã hoàn thiện hồ sơ Đề án Chiến lược quốc gia về phát triển và ứng dụng UAV đến năm 2030, tầm nhìn 2045, trình Bộ Chính trị xem xét.

Bên cạnh đó, Bộ Khoa học và Công nghệ hiện đang xây dựng Đề án Phát triển hệ thống trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm và phòng thí nghiệm quốc gia cho các công nghệ chiến lược, tạo nền tảng hạ tầng cho giai đoạn tăng tốc đổi mới sáng tạo từ năm 2026.

Việt Nam đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ tối thiểu 80% công nghệ lõi; đạt tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa tối thiểu 60% trong giá bán sản phẩm và 40% trong giá thành sản phẩm.

6 sản phẩm công nghệ chiến lược được lựa chọn thực hiện tiên phong gồm: Mô hình ngôn ngữ lớn và Trợ lý ảo tiếng Việt; AI Camera xử lý tại biên; Robot di động tự hành; Hệ thống và thiết bị mạng di động 5G; Hạ tầng mạng blockchain và các lớp ứng dụng truy xuất nguồn gốc, tài sản mã hóa; Thiết bị bay không người lái (UAV).

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030 làm chủ tối thiểu 80% công nghệ lõi; đạt tỷ lệ giá trị gia tăng nội địa tối thiểu 60% trong giá bán sản phẩm và 40% trong giá thành sản phẩm; đáp ứng tối thiểu 30% nhu cầu thị trường trong nước và có sản phẩm xuất khẩu ra nước ngoài.

Hiện cả nước có 16 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia được đầu tư trong các giai đoạn trước, tập trung vào 7 lĩnh vực ưu tiên: Công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu, cơ khí - tự động hóa, hóa dầu, năng lượng, và một số lĩnh vực khoa học công nghệ khác. Tuy nhiên, phần lớn cơ sở vật chất và trang thiết bị của các phòng thí nghiệm này đã lạc hậu so với trình độ quốc tế.

Giai đoạn 2026-2030, trọng tâm cốt lõi của phát triển hạ tầng khoa học công nghệ quốc gia là đầu tư xây dựng, nâng cấp và vận hành hiệu quả hệ thống gồm 9 Phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 3 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm tập trung phục vụ các công nghệ chiến lược.

Nội dung này đã được Bộ Khoa học và Công nghệ trình Thủ tướng Chính phủ nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo định hướng này, 12 đơn vị hạt nhân (9 phòng thí nghiệm và 3 trung tâm nghiên cứu, thử nghiệm tập trung) sẽ được lựa chọn làm trọng tâm để tập trung nguồn lực đầu tư đồng bộ cho 11 công nghệ chiến lược quốc gia.

Nhà nước dự kiến áp dụng cơ chế tài chính đặc thù, bảo đảm 100% kinh phí chi thường xuyên trong 5 năm đầu vận hành; đồng thời đặt mục tiêu hình thành 20 nhóm nghiên cứu mạnh và đào tạo 1.000 tiến sĩ gắn với các đề án đầu tư trọng điểm.

Việc đầu tư đồng bộ, dài hạn cho hạ tầng nghiên cứu không chỉ nâng cao năng lực thử nghiệm, kiểm chứng đạt chuẩn quốc tế mà còn tạo bước ngoặt đột phá về năng lực công nghệ nội sinh, phục vụ phát triển các ngành công nghiệp chủ chốt.

Đây cũng là nền tảng quan trọng để Việt Nam nâng cao vị thế trên bản đồ đổi mới sáng tạo toàn cầu, hướng tới mục tiêu nằm trong nhóm 3 quốc gia dẫn đầu ASEAN về Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu trong những năm tới.

Năm nay, Bộ Khoa học và Công cho biết sẽ tập trung đặt hàng các nhiệm vụ nghiên cứu, phát triển công nghệ lõi và sản phẩm công nghệ chiến lược, gắn trực tiếp với nhu cầu sử dụng thực tế của cơ quan nhà nước, địa phương và thị trường.