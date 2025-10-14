Hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội

UBND TP Hà Nội yêu cầu thực hiện kế hoạch phân bổ gạo hỗ trợ như sau: Học kỳ II năm học 2024–2025: 837 học sinh (422 học sinh THCS, 415 học sinh THPT) được hưởng chính sách là 62.775 kg gạo từ tháng 01/2025 đến hết tháng 5/2025...

Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, vừa ký ban hành Công văn số 5515/UBND-KGVX về việc thông báo Kế hoạch phân bổ, đơn vị đầu mối và thời gian hỗ trợ gạo cho học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú học kỳ II năm học 2024-2025, học kỳ I năm học 2025-2026 theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện kế hoạch phân bổ gạo hỗ trợ như sau:

Học kỳ II năm học 2024–2025: 837 học sinh (422 học sinh THCS, 415 học sinh THPT) được hưởng chính sách là 62.775 kg gạo từ tháng 01/2025 đến hết tháng 5/2025.

Học kỳ I năm học 2025-2026: 875 học sinh (458 học sinh THCS, 417 học sinh THPT) được hưởng chính sách là 52.500 kg gạo từ tháng 9/2025 đến hết tháng 12/2025.

Giao Trường Phổ thông Dân tộc nội trú có trụ sở tại 105, đường 414C, thôn 7, xã Suối Hai là đơn vị đầu mối phối hợp Chi cục dự trữ nhà nước khu vực I thực hiện tiếp nhận gạo hỗ trợ cho học sinh thuộc đối tượng được hưởng chính sách. Kế hoạch tiếp nhận gạo gồm hai đợt:

Đợt 1: dự kiến từ ngày 21/10/2025 đến ngày 22/10/2025, tiếp nhận là 89.025 kg gạo, bao gồm bổ sung 62.775 kg cho học kỳ II năm học 2024-2025 và hỗ trợ 26.250 kg 2 tháng học kỳ I năm học 2025-2026.

Đợt 2: dự kiến từ ngày 18/11/2025 đến ngày 21/11/2025, tiếp nhận là 26.250 kg hỗ trợ 2 tháng học kỳ I năm học 2025-2026.

Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Hà Nội, tiền thân là trường Phổ thông Trung học cấp 2 dân tộc nội trú Huyện Ba Vì, được thành lập năm 1994. Năm học đầu tiên, trường có 16 cán bộ, giáo viên, nhân viên, tuyển sinh 03 lớp với 120 em học sinh, mọi trang thiết bị đều hết sức thiếu thốn.

Sau hơn 30 năm xây dựng và phát triển, đến nay nhà trường đã có một cơ ngơi khang trang, bề thế với tổng diện tích đất đang quản lý và sử dụng là 4,2 hecta.

Trường có 13 hạng mục công trình gồm: khu Hiệu bộ, lớp học, khu KTX, bếp ăn, Hội trường, nhà giáo dục thể chất, sân vận động, sân chơi, bãi tập, các công trình phụ trợ khác..

Khuôn viên nhà trường rộng rãi, xanh - sạch - đẹp, an toàn đáp ứng yêu cầu giảng dạy, học tập và nuôi dưỡng các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn 13 xã miền núi của TP. Hà Nội.