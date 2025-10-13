Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng 13/10, UBND thành phố Hà Nội và Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội tổ chức Lễ Khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, đánh dấu bước ngoặt trong công tác xử lý rác thải và phát triển kinh tế tuần hoàn của Thủ đô.
Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á.
Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ) đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn Châu Âu và Việt Nam.
Dự án chính là lời giải căn cơ cho bài toán xử lý rác thải sinh hoạt của Thủ đô Hà Nội trong nhiều thập kỷ qua, biến rác thải thành nguồn năng lượng sạch, tái tạo, đóng góp trực tiếp cho sự phát triển kinh tế xã hội. Quan trọng hơn, đây là công trình mang ý nghĩa lâu dài, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh - bền vững, xứng đáng với vị thế trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước.
Với hơn 8 triệu dân, Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân. Vì vậy, việc chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, tuần hoàn, thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.
Nhân dịp này, Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đề nghị Công ty Cổ phần Năng lượng Môi trường Thiên Ý Hà Nội sớm khởi công giai đoạn 2 mở rộng nhà máy với công suất 1.600 tấn/ngày đêm. Đồng thời, các sở, ngành Thành phố khẩn trương các hoạt động đầu tư hoàn thiện các thủ tục đầu tư, quy trình đấu thầu xây dựng nhà máy đốt rác thứ 2 để xử lý hết lượng rác tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: