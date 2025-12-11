Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn diện chi phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Năm, 11/12/2025
Bảo Châu
11/12/2025, 17:57
Theo quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí toàn diện, bao gồm tiền ăn trưa, đồng phục, chi phí học tập và các dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa...
Chính sách hỗ trợ chi phí này là một phần của Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù, vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 10/12.
Nghị quyết áp dụng cho trẻ em, học sinh, và học viên có hoàn cảnh đặc biệt đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - thường xuyên và giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Thành phố.
Theo nghị quyết, nhóm trẻ hoàn cảnh đặc biệt được thụ hưởng chính sách gồm: Mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã qua đời; người khuyết tật; có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng (trong trường hợp ở với ông bà, người nuôi dưỡng) là thành viên của hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.
Cụ thể, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh không vượt quá 40.000 đồng/ngày theo chi phí thực tế tại trường. Ngoài ra, học sinh còn được hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục và các nội dung khác nằm trong chương trình của nhà trường ngoài giờ chính khóa, theo mức phát sinh thực tế nhưng không vượt quá mức trần quy định trong phụ lục của nghị quyết.
Đặc biệt, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đồng phục theo từng cấp học. Trẻ mầm non được nhận 300.000 đồng/năm; Học sinh tiểu học là 400.000 đồng/năm; học sinh THCS là 450.000 đồng/năm; và học sinh THPT là 500.000 đồng/năm.
Chính sách bắt đầu áp dụng và thực hiện chi trả từ ngày 1/1/2026, riêng năm học 2025 - 2026, TP.HCM thực hiện hỗ tiền mua đồng phục bằng 50% mức hỗ trợ nêu trên.
Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đặc biệt ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc khuyết tật. Dù tỷ lệ hộ nghèo/cận nghèo đã giảm, nhóm này vẫn tập trung tại các khu vực ngoại thành, và chi phí giáo dục gia tăng đang tạo ra gánh nặng lớn cho việc học tập của con em các gia đình lao động di cư.
Để giải quyết vấn đề này, chính sách hỗ trợ đặc thù mới được ban hành là vô cùng cần thiết. Theo số liệu rà soát đầu năm học 2025 - 2026, Thành phố hiện có hơn 31.800 học sinh thuộc các diện hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi cả cha mẹ hoặc mồ côi nhưng bị bỏ rơi).
Theo nhận định trong Tờ trình của UBND Thành phố, Nghị quyết này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mục tiêu chính là đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường, tạo môi trường giáo dục công bằng, và thông qua việc giảm đáng kể gánh nặng tài chính, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, ổn định đời sống và an sinh xã hội tại địa phương.
13:39, 11/12/2025
Chính phủ giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội cho từng địa phương. Phấn đấu đến năm 2030, cả nước đạt hơn 29,3 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; trong đó bảo hiểm xã hội tự nguyện tối thiểu đạt trên 2,4 triệu người...
Hà Nội khẳng định việc cấm xe máy xăng theo giờ trong vùng phát thải thấp sẽ triển khai theo lộ trình, chỉ áp dụng với phương tiện thay thế hoặc đầu tư mới sau 1/7/2026, đồng thời chuẩn bị chính sách hỗ trợ và hạ tầng để giảm áp lực cho người dân và doanh nghiệp...
Từ ngày 1/1/2026, người tham gia bảo hiểm y tế là đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo; người cao tuổi từ đủ 75 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội được áp dụng mức hưởng 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Đối tượng chính sách xã hội, người yếu thế, người có thu nhập thấp và một số đối tượng cần ưu tiên khác cũng được tăng mức hưởng...
Dự kiến từ sáng ngày 13/12, các đơn vị trên địa bàn TP. Hà Nội sẽ đồng loại triển khai lập lại trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: