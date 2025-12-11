Thứ Năm, 11/12/2025

Thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ toàn diện chi phí cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt

Bảo Châu

11/12/2025, 17:57

Theo quyết định mới nhất của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, trẻ em, học sinh, học viên có hoàn cảnh đặc biệt tại các cơ sở giáo dục công lập sẽ được hưởng chính sách hỗ trợ chi phí toàn diện, bao gồm tiền ăn trưa, đồng phục, chi phí học tập và các dịch vụ giáo dục ngoài giờ chính khóa...

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Chính sách hỗ trợ chi phí này là một phần của Nghị quyết Quy định một số chính sách đặc thù, vừa được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa X thông qua tại Kỳ họp thứ 6 ngày 10/12.

Nghị quyết áp dụng cho trẻ em, học sinh, và học viên có hoàn cảnh đặc biệt đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp - thường xuyên và giáo dục chuyên biệt trên địa bàn Thành phố.

Theo nghị quyết, nhóm trẻ hoàn cảnh đặc biệt được thụ hưởng chính sách gồm: Mồ côi cả cha và mẹ; mồ côi cha hoặc mẹ và bị người còn lại bỏ rơi, sống với ông, bà hoặc người nuôi dưỡng nhưng hiện nay ông, bà hoặc người nuôi dưỡng đều đã qua đời; người khuyết tật; có cha hoặc mẹ hoặc cả cha và mẹ hoặc ông bà, người nuôi dưỡng (trong trường hợp ở với ông bà, người nuôi dưỡng) là thành viên của hộ nghèo, cận nghèo theo chuẩn nghèo địa phương.

Cụ thể, Nghị quyết quy định mức hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh không vượt quá 40.000 đồng/ngày theo chi phí thực tế tại trường. Ngoài ra, học sinh còn được hỗ trợ toàn bộ chi phí cho các dịch vụ phục vụ hoạt động giáo dục và các nội dung khác nằm trong chương trình của nhà trường ngoài giờ chính khóa, theo mức phát sinh thực tế nhưng không vượt quá mức trần quy định trong phụ lục của nghị quyết.

Đặc biệt, Nghị quyết cũng quy định mức hỗ trợ tiền đồng phục theo từng cấp học. Trẻ mầm non được nhận 300.000 đồng/năm; Học sinh tiểu học là 400.000 đồng/năm; học sinh THCS là 450.000 đồng/năm; và học sinh THPT là 500.000 đồng/năm.

Chính sách bắt đầu áp dụng và thực hiện chi trả từ ngày 1/1/2026, riêng năm học 2025 - 2026, TP.HCM thực hiện hỗ tiền mua đồng phục bằng 50% mức hỗ trợ nêu trên.

Trong nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã không ngừng triển khai các chính sách hỗ trợ học sinh, sinh viên, đặc biệt ưu tiên nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt như thuộc hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi hoặc khuyết tật. Dù tỷ lệ hộ nghèo/cận nghèo đã giảm, nhóm này vẫn tập trung tại các khu vực ngoại thành, và chi phí giáo dục gia tăng đang tạo ra gánh nặng lớn cho việc học tập của con em các gia đình lao động di cư.

Để giải quyết vấn đề này, chính sách hỗ trợ đặc thù mới được ban hành là vô cùng cần thiết. Theo số liệu rà soát đầu năm học 2025 - 2026, Thành phố hiện có hơn 31.800 học sinh thuộc các diện hoàn cảnh đặc biệt (bao gồm hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật, mồ côi cả cha mẹ hoặc mồ côi nhưng bị bỏ rơi).

Theo nhận định trong Tờ trình của UBND Thành phố, Nghị quyết này mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Mục tiêu chính là đảm bảo các điều kiện thiết yếu cho các em có hoàn cảnh đặc biệt đến trường, tạo môi trường giáo dục công bằng, và thông qua việc giảm đáng kể gánh nặng tài chính, góp phần giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, ổn định đời sống và an sinh xã hội tại địa phương.

Từ khóa:

chi phí giáo dục chính sách hỗ trợ học sinh hộ nghèo cận nghèo hỗ trợ bữa ăn trưa hỗ trợ tiền đồng phục học sinh khuyết tật học sinh mồ côi năm học 2025-2026 Nghị quyết Thành phố Hồ Chí Minh trẻ em hoàn cảnh đặc biệt

