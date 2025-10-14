Sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027. Đồng thời, xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh...

Chiều 13/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có bài tham luận với chủ đề: "Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/9/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".

YÊU CẦU ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những thay đổi sâu sắc, đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo, đang định hình lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo trên thế giới.

Trong các cuộc làm việc gần đây về giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đều nhấn mạnh đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ nhân tài là yêu cầu cấp bách để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế tri thức, bảo đảm chủ quyền công nghệ và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, thực hiện những chủ trương lớn trong các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị.

Đồng thời, cùng với tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm thúc đẩy tiến bộ xã hội, mở rộng cơ hội cho mọi người dân tiếp cận giáo dục có chất lượng, học tập suốt đời và phát huy tối đa tiềm năng cá nhân.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề ra những chủ trương, quyết sách mới, mạnh mẽ hơn để nhanh chóng khai thông các điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 71 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 đã được Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai ngay sau khi được ban hành.

Trong đó, đã thể chế hóa nhiều nội dung của Nghị quyết 71 vào các dự án Luật đang triển khai xây dựng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Đồng thời, tích cực triển khai xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 71, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

TẬP TRUNG ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Để thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; hoàn thiện Chương trình giáo dục mầm non mới sau thẩm định và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện thí điểm ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Bộ cũng tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027; xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành một số văn bản chỉ đạo quan trọng như: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày để các địa phương thực hiện từ năm học 2025-2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động giáo dục. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quốc gia từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045…

Về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Bộ đang tập trung xây dựng các Đề án như: Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, một số cơ sở giáo dục đại học địa phương quản lý. Giảm đầu mối cơ quan quản lý đối với các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và tài chính.

Đặc biệt là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện Nghị quyết 71 đạt hiệu quả thiết thực, đồng bộ và lâu dài, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động.

Cùng với đó, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện ngay một số nhiệm vụ nhằm tạo tiền đề cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.