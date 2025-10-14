Thứ Ba, 14/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Sẽ cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc từ năm học 2026 - 2027

Phúc Minh

14/10/2025, 08:30

Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027. Đồng thời, xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VGP.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn. Ảnh: VGP.

Chiều 13/10, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Chính phủ lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn đã có bài tham luận với chủ đề: "Đảng bộ Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo triển khai thắng lợi Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/9/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo".

YÊU CẦU ĐỔI MỚI TOÀN DIỆN NỀN GIÁO DỤC NƯỚC NHÀ

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, bối cảnh quốc tế và trong nước đang có những thay đổi sâu sắc, đặt ra những yêu cầu mới, toàn diện và cấp thiết đối với giáo dục và đào tạo. Chuyển đổi xanh, chuyển đổi số, sự phát triển của khoa học và công nghệ, đặc biệt trí tuệ nhân tạo, đang định hình lại toàn bộ hệ thống giáo dục và đào tạo trên thế giới.

Trong các cuộc làm việc gần đây về giáo dục và đào tạo, Tổng Bí thư Tô Lâm đều nhấn mạnh đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và đội ngũ nhân tài là yêu cầu cấp bách để nâng cao năng suất lao động, phát triển kinh tế tri thức, bảo đảm chủ quyền công nghệ và tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu, thực hiện những chủ trương lớn trong các Nghị quyết gần đây của Bộ Chính trị.

Đồng thời, cùng với tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm thúc đẩy tiến bộ xã hội, mở rộng cơ hội cho mọi người dân tiếp cận giáo dục có chất lượng, học tập suốt đời và phát huy tối đa tiềm năng cá nhân.

Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo đã đề ra những chủ trương, quyết sách mới, mạnh mẽ hơn để nhanh chóng khai thông các điểm nghẽn, tạo đột phá phát triển, hiện đại hóa, chấn hưng nền giáo dục nước nhà.

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, các nhiệm vụ, giải pháp nêu trong Nghị quyết 71 và Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 71 đã được Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai ngay sau khi được ban hành.

Trong đó, đã thể chế hóa nhiều nội dung của Nghị quyết 71 vào các dự án Luật đang triển khai xây dựng như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, dự án Luật Giáo dục đại học (sửa đổi), dự án Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi).

Đồng thời, tích cực triển khai xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về những cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện Nghị quyết số 71 và Nghị quyết của Quốc hội về Chương trình mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2026 - 2035 để huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, bảo đảm tổ chức triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp được giao tại Nghị quyết số 71, trình Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10 tới đây.

TẬP TRUNG ĐỒNG BỘ CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NGUỒN NHÂN LỰC

Để thực hiện yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục các cấp học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho biết Đảng ủy Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 3 đến 5 tuổi; hoàn thiện Chương trình giáo dục mầm non mới sau thẩm định và chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thực hiện thí điểm ngay từ đầu năm học 2026-2027.

Bộ cũng tổ chức tổng kết, đánh giá việc triển khai đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; rà soát, điều chỉnh Chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo hướng tăng thời lượng các môn khoa học, công nghệ, tin học, nghệ thuật; xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027; xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh.

Bên cạnh đó, Bộ đã ban hành một số văn bản chỉ đạo quan trọng như: Hướng dẫn dạy học 2 buổi/ngày để các địa phương thực hiện từ năm học 2025-2026; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, trí tuệ nhân tạo vào các hoạt động giáo dục. Hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án quốc gia từng bước đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045…

Về sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục và đào tạo, Bộ đang tập trung xây dựng các Đề án như: Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục đại học; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2026-2030.

Theo đó, sẽ tiến hành rà soát, sắp xếp, tái cấu trúc các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp; sáp nhập, giải thể các cơ sở đào tạo không đạt chuẩn; xóa bỏ cấp trung gian, bảo đảm quản trị tinh gọn, thống nhất, hiệu quả; phân cấp mạnh quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, một số cơ sở giáo dục đại học địa phương quản lý. Giảm đầu mối cơ quan quản lý đối với các cơ sở giáo dục, bảo đảm nguyên tắc gắn trách nhiệm quản lý chuyên môn với quản lý nhân sự và tài chính.

Đặc biệt là tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo.

Để thực hiện Nghị quyết 71 đạt hiệu quả thiết thực, đồng bộ và lâu dài, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề nghị các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương xây dựng chương trình, kế hoạch hành động.

Cùng với đó, tập trung rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật theo yêu cầu của Nghị quyết, bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất, kịp thời tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt về thể chế, cơ chế, chính sách; thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo phát triển giáo dục, đào tạo. Đặc biệt, quan tâm bố trí nguồn lực để thực hiện ngay một số nhiệm vụ nhằm tạo tiền đề cho đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong thời gian tới.

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

08:53, 06/10/2025

Chuẩn bị sắp xếp các trường đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp từ năm 2026

Nghị quyết 71: Tạo động lực lớn để giáo dục nghề nghiệp “cất cánh”

11:46, 23/09/2025

Nghị quyết 71: Tạo động lực lớn để giáo dục nghề nghiệp “cất cánh”

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

15:18, 04/09/2025

Năm học 2025 - 2026 khai mở những con đường mới cho giáo dục Việt Nam

Từ khóa:

Giáo dục Nghị quyết 71 nhân lực trí tuệ nhân tạo

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết 9 ngày

Thủ tướng đồng ý phương án nghỉ Tết 9 ngày

Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ...

Bắc Ninh xem xét nâng cao trình cho các tuyến đê

Bắc Ninh xem xét nâng cao trình cho các tuyến đê

Đợt mưa lũ vừa qua khiến Bắc Ninh thiệt hại nặng, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng...

Bộ Nội vụ: Không tăng ngay tuổi nghỉ hưu lên 62 với nam, 60 với nữ

Bộ Nội vụ: Không tăng ngay tuổi nghỉ hưu lên 62 với nam, 60 với nữ

Bộ luật Lao động đã quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, mà được điều chỉnh theo lộ trình. Vấn đề tuổi nghỉ hưu cũng đã được trao đổi, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng, tổng thể các mặt có liên quan, theo Bộ Nội vụ...

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

Hà Nội khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn, công suất lớn thứ 2 thế giới

Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á...

Thái Nguyên: Miễn phí tiêm phòng nhiễm trùng uốn ván cho người dân

Thái Nguyên: Miễn phí tiêm phòng nhiễm trùng uốn ván cho người dân

Từ 12/10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức tư vấn, tiêm vắc xin uốn ván (VAT), tiêm huyết thanh uốn ván (SAT) phòng bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi bão số 11...

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

eMagazine

Khai mở các động lực tăng trưởng mới

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

eMagazine

Thu hút FDI, kinh nghiệm từ Nhật Bản

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Những dấu hiệu cho thấy tình trạng ngân sách đáng lo ngại của Mỹ

Thế giới

2

Niềm tin vào ngân hàng trung ương suy giảm, nguyên nhân quan trọng của sốt vàng

Thế giới

3

VINAFIS EXPO 2026 kỳ vọng đưa Thủy sản Việt Nam vươn mình

Thị trường

4

Công nghiệp hỗ trợ đang “đứng trên đôi chân không vững”

Thị trường

5

Ấn phẩm “Kinh doanh tại Việt Nam”: Bản đồ chiến lược cho nhà đầu tư

Thị trường

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy