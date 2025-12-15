Thứ Hai, 15/12/2025

Trang chủ Dân sinh

Hướng dẫn kinh phí thực hiện chế độ ưu đãi người có công năm 2025

Phúc Minh

15/12/2025, 18:45

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể số đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ ưu đãi thường xuyên khác, nguyên nhân thiếu kinh phí và nhu cầu kinh phí để chi trả cho người có công với cách mạng năm 2025...

Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.
Người có công với cách mạng. Ảnh: Mạnh Dũng.

Bộ Nội vụ vừa có hướng dẫn gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về kinh phí thực hiện chính sách, chế độ ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025. 

Bộ Nội vụ cho biết để đảm bảo kinh phí chi trả trợ cấp ưu đãi thường xuyên năm 2025 theo quy định tại Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP của Chính phủ, Bộ đã công văn số 8551 về việc rà soát, báo cáo nhu cầu kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025.

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố, Bộ tiếp tụccông văn số 9648 ngày 23/10/2025 gửi Bộ Tài chính về việc báo cáo nhu cầu và đề nghị bổ sung kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025.

Đồng thời, căn cứ công văn số 18796 ngày 3/12/2025 của Bộ Tài chính về kinh phí thực hiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng năm 2025, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố tiếp tục rà soát, báo cáo cụ thể số đối tượng đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, chế độ ưu đãi thường xuyên khác (gồm mai táng phí, thăm hỏi đón tiếp, quà lễ Tết, ưu đãi giáo dục - đào tạo, giám định thương tật,...), nguyên nhân thiếu kinh phí và nhu cầu kinh phí để chi trả trợ cấp hàng tháng, chế độ ưu đãi thường xuyên khác theo từng đối tượng theo ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn nêu trên.

Báo cáo của Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố gửi về Bộ Nội vụ để tổng hợp, báo cáo Bộ Tài chính. Trường hợp Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố không báo cáo cụ thể sẽ không đảm bảo căn cứ, điều kiện để tổng hợp, bổ sung dự toán năm 2025 theo quy định.

Để đảm bảo nguồn kinh phí chi trả chính sách trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng còn thiếu năm 2025 khi chưa được cấp thẩm quyền bổ sung dự toán, Bộ Nội vụ đề nghị Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố căn cứ quy định về tạm cấp ngân sách tại điểm a, khoản 1 Điều 51 Luật Ngân sách nhà nước năm 2015 và điểm a, khoản 2 Điều 53 Luật Ngân sách nhà nước năm 2025 (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025) báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn. Đồng thời, đề nghị Kho bạc Nhà nước sử dụng nguồn dự toán ngân sách năm 2026 được giao để thực hiện chi trả chính sách trợ cấp, phụ cấp đối với người có công với cách mạng còn thiếu của năm 2025 theo quy định.

Bộ Nội vụ thông tin để Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố biết, quản lý và triển khai thực hiện chính sách chi trả trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công với cách mạng đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng chế độ, chính sách, đối tượng theo quy định của pháp luật.

kinh phí người có công trợ cấp

