Đề xuất người lao động ở vùng đặc biệt khó khăn được nghỉ hưu sớm

Bộ Nội vụ đề xuất danh mục các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp người lao động có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường…
Đề xuất đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến tại dự thảo Thông tư ban hành Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.
Theo Bộ luật Lao động 2019, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028, và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.
Theo đề xuất của Bộ Nội vụ, tại tỉnh An Giang, những người có thể nghỉ hưu sớm khi làm việc tại đặc khu Thổ Châu.
Tỉnh Cao Bằng, gồm các xã: Bảo Lạc, Bảo Lâm, Bế Văn Đàn, Cô Ba, Cốc Pàng, Đàm Thủy, Đình Phong, Đoài Dương, Hạ Lang, Hà Quảng, Huy Giáp, Hưng Đạo, Khánh Xuân, Lũng Nặm, Lý Bôn, Lý Quốc, Nam Quang, Phan Thanh, Phục Hòa, Quang Hán, Quảng Lâm, Quang Long, Quang Trung, Sơn Lộ, Tam Kim, Tổng Cọt, Trùng Khánh, Vinh Quý, Xuân Trường, Yên Thổ.
Tỉnh Đắk Lắk, gồm các xã: Buôn Đôn, Dliê Ya, Ea Hiao, Ia Lốp, Krông Nô, Cư Pui, Ea Bung, Ea Rốk, Ea Súp, Yang Mao.
Tỉnh Điện Biên, gồm các xã: Chà Tở, Chiềng Sinh, Mường Chà, Mường Luân, Mường Mùn, Mường Nhà, Mường Nhé, Mường Toong, Nà Bủng, Nà Hỳ, Na Son, Nậm Kè, Nậm Nèn, Núa Ngam, Pa Ham, Pu Nhi, Pú Nhung, Phình Giàng, Quảng Lâm, Sam Mứn, Sáng Nhè, Si Pa Phìn, Sín Chải, Sín Thầu, Sính Phình, Tìa Dình, Tủa Chùa, Tủa Thàng, Thanh Yên, Xa Dung.
Tỉnh Đồng Nai, gồm các xã: Bù Gia Mập, Đak Nhau, Đak Ơ. VI. Tỉnh Gia Lai 1. Các xã: Đak Rong, Ia Chia, Ia Dom, Ia Mơ, Ia Nan, Ia O, Ia Pnôn, Ia Púch, SRó.
Tỉnh Khánh Hòa gồm Đặc khu Trường Sa.
Tỉnh Lai Châu, gồm các xã: Bum Nưa, Bum Tở, Hồng Thu, Hua Bum, Khổng Lào, Lê Lợi, Mù Cả, Mường Mô, Mường Tè, Nậm Cuổi, Nậm Hàng, Nậm Mạ, Nậm Tăm, Pa Tần, Pa Ủ, Pu Sam Cáp, Sì Lở Lầu, Sìn Hồ, Tà Tổng, Tủa Sín Chải, Thu Lũm, Dào San, Khoen On, Mường Kim, Nậm Sỏ, Pắc Ta, Sin Suối Hồ, Tả Lèng.
Tỉnh Lạng Sơn, gồm các xã: Ba Sơn, Cao Lộc, Công Sơn, Đoàn Kết, Kiên Mộc, Kháng Chiến, Khuất Xá, Mẫu Sơn, Quốc Việt.
Tỉnh Lào Cai, gồm các xã: A Mú Sung, Bản Hồ, Bản Lầu, Bản Liền, Bản Xèo, Bảo Nhai, Cao Sơn, Cốc Lầu, Cốc San, Chế Tạo, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Khao Mang, Lao Chải, Lùng Phình, Minh Lương, Mù Cang Chải, Mường Bo, Mường Khương, Mường Hum, Nậm Có, Nậm Xé, Nghĩa Đô, Ngũ Chỉ Sơn, Púng Luông, Pha Long, Phình Hồ, Si Ma Cai, Sín Chéng, Tả Củ Tỷ, Tả Phìn, Tả Van, Tà Xi Láng, Tú Lệ, Trạm Tấu, Y Tý.
Tỉnh Lâm Đồng, gồm Đảo Hòn Hải thuộc đặc khu Phú Quý, và các xã: Cát Tiên 2, Cát Tiên 3, Đạ Tẻh 2, Đạ Tẻh 3, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đam Rông 4, Đắk Mil, Đắk Sắk, Đắk Song, Đắk Wil, Đức An, Krông Nô, Lạc Dương, Nam Dong, Nam Đà, Nâm Nung, Nhân Cơ, Quảng Hòa, Quảng Khê, Quảng Sơn, Quảng Tân, Quảng Tín, Quảng Trực, Tà Năng, Tà Hine, Tà Đùng, Tuy Đức, Thuận An, Thuận Hạnh, Trường Xuân, Đam Rông 1, Quảng Phú.
Tỉnh Nghệ An, gồm các xã: Bắc Lý, Chiêu Lưu, Huồi Tụ, Hữu Kiệm, Hữu Khuông, Keng Đu, Mường Lống, Mường Quàng, Mường Típ, Mường Xén, Mỹ Lý, Nậm Cắn, Nga My, Nhôn Mai, Quế Phong, Tam Quang, Tam Thái, Tiền Phong, Thông Thụ, Na Loi, Na Ngoi, Tri Lễ.
Tỉnh Quảng Ninh, gồm; Đặc khu Cô Tô; xã Hoành Mô; Trạm đèn đảo Thanh niên (Hòn Sói Đen).
Tỉnh Quảng Ngãi, gồm Đặc khu Lý Sơn và các xã: Bờ Y, Dục Nông, Đăk Kôi, Đắk Long, Đăk Môn, Đăk Pék, Đăk Plô, Đăk Pxi, Đăk Rve, Đăk Sao, Đăk Tờ Kan, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Đào, Kon Plông, Măng Bút, Măng Đen, Măng Ri, Mô Rai, Ngọc Linh, Ngọk Tụ, Rơ Kơi, Sa Bình, Sa Loong, Tu Mơ Rông, Xốp, Ya Ly.
Tỉnh Quảng Trị, gồm Đặc khu Cồn Cỏ; Làng Ho - Vít Thù Lù thuộc xã Kim Ngân; các xã: Dân Hóa, Kim Điền, Kim Phú, Thượng Trạch, Trường Sơn, Tuyên Lâm, La Lay, Tà Rụt, Đakrông, A Dơi, Lìa, Khe Sanh, Hướng Lập, Hướng Phùng, Tân Lập.
Tỉnh Sơn La, gồm các xã: Bắc Yên, Bó Sinh, Co Mạ, Chiềng Hoa, Chiềng Khoong, Chiềng Khương, Chiềng Lao, Chiềng Sại, Gia Phù, Kim Bon, Long Hẹ, Mường Bám, Mường Chiên, Mường La, Mường Lạn, Mường Lầm, Mường Lèo, Mường Sại, Nậm Ty, Ngọc Chiến, Pắc Ngà, Púng Bánh, Sốp Cộp, Suối Tọ, Tạ Khoa, Tà Xùa, Xím Vàng.
Tỉnh Tuyên Quang, gồm các xã: Bạch Đích, Bản Máy, Cán Tỷ, Du Già, Đồng Văn, Đường Thượng, Hoàng Su Phì, Hồ Thầu, Khâu Vai, Khuôn Lùng, Lao Chải, Lũng Cú, Lũng Phìn, Lùng Tám, Mậu Duệ, Mèo Vạc, Minh Tân, Nấm Dẩn, Nậm Dịch, Niêm Sơn, Ngọc Long, Nghĩa Thuận, Pà Vầy Sủ, Pờ Ly Ngài, Phố Bảng, Quản Bạ, Quảng Nguyên, Sà Phìn, Sơn Vĩ, Sủng Máng, Tát Ngà, Tân Tiến, Tùng Vài, Thàng Tín, Thanh Thủy, Thắng Mố, Thông Nguyên, Trung Thịnh, Xín Mần, Yên Minh.
Tỉnh Thái Nguyên, gồm các xã: Bằng Thành, Cao Minh, Côn Minh, Cường Lợi, Đồng Phúc, Ngân Sơn, Nghiêm Loan, Thượng Quang, Văn Lang, Vĩnh Thông, Xuân Dương.
Tỉnh Thanh Hóa, gồm các xã: Mường Chanh, Nhi Sơn, Pù Nhi, Quang Chiểu, Tam Chung, Trung Lý.
Thành phố Đà Nẵng gồm: Đặc khu Hoàng Sa, các xã: A Vương, Bến Giằng, Đắc Pring, Hùng Sơn, La Dêê, La Êê, Nam Giang, Nam Trà My, Phước Chánh, Phước Năng, Phước Thành, Tây Giang, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân.
Thành phố Hải Phòng, gồm Đặc khu Bạch Long Vỹ.
Thành phố Hồ Chí Minh, gồm Đặc khu Côn Đảo.
Thành phố Huế, gồm các xã: A Lưới 1, A Lưới 2, A Lưới 3, A Lưới 4.
Các đơn vị sản xuất và hành chính khác: Nhà giàn DK1.
Đối tượng áp dụng là người lao động và người sử dụng lao động quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 2 của Bộ luật Lao động; cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến bảo hiểm xã hội.
Thời gian người lao động làm việc trước ngày 1/1/2021 ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên, hoặc nơi có phụ cấp khu vực mức 25% trở lên, được xác định là thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, để làm cơ sở xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.
Thời gian người lao động làm việc từ ngày 1/1/2021 đến trước ngày 1/7/2025 ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn áp dụng theo Danh mục vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, để làm căn cứ xác định các trường hợp có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường.
Lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết Bộ đang xây dựng phương án bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc, sử dụng ngay từ năm học 2026-2027. Đồng thời, xây dựng lộ trình, tính toán chi phí để phấn đấu tới năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho tất cả học sinh...
Chính phủ đồng ý phương án nghỉ Tết Nguyên đán 2026 kéo dài 9 ngày liên tục, gồm 5 ngày nghỉ Tết theo quy định và 4 ngày nghỉ cuối tuần. Thời gian nghỉ từ ngày 27 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến hết ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ...
Đợt mưa lũ vừa qua khiến Bắc Ninh thiệt hại nặng, toàn tỉnh có hơn 12.000 ha cây trồng bị ảnh hưởng và hơn 300.000 gia súc, gia cầm bị chết và cuốn trôi; 100 công trình nhà ở bị hư hỏng, đổ sập; 684 điểm giao thông trên các tuyến đường quốc lộ bị sạt lở, hư hỏng...
Bộ luật Lao động đã quy định việc điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu không thực hiện tăng ngay lên 62 tuổi đối với nam và 60 tuổi đối với nữ, mà được điều chỉnh theo lộ trình. Vấn đề tuổi nghỉ hưu cũng đã được trao đổi, thảo luận và đánh giá một cách kỹ lưỡng, tổng thể các mặt có liên quan, theo Bộ Nội vụ...
Nhà máy điện rác Sóc Sơn được khởi công từ tháng 8/2019, đến tháng 5/2022, Nhà máy chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên. Đến nay, Nhà máy đã hoàn thành và đi vào sử dụng, với công suất tiếp nhận 5.000 tấn ngày, phát điện 90 MW/giờ, là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam, lớn thứ 2 thế giới và lớn nhất Đông Nam Á...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: