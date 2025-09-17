Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn, nâng tổng vốn đầu tư từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng...

Theo điều chỉnh, vốn bổ sung chủ yếu dành cho giai đoạn 2 của dự án. Công suất thiết kế giai đoạn này đạt 75.500 tấn hoá chất/năm, gồm: 20.000 tấn/năm Kali Sunfat (K2SO4), 15.000 tấn/năm H2O2, 500 tấn/năm hoá chất tinh khiết cơ bản, cùng ắc quy bình 2 triệu kWh/năm (tương đương 40.000 tấn/năm). Doanh nghiệp cho biết nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm trên đang rất lớn, trong khi công nghệ sản xuất có thể tận dụng từ sản phẩm hoặc phụ phẩm của giai đoạn 1, nên việc mở rộng đầu tư là cần thiết.

Bên cạnh đó, vị trí dự án cũng được cập nhật theo địa giới hành chính mới. Cụ thể, dự án nằm trong Khu công nghiệp Đồng Vàng, phân khu công nghiệp số 15 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, địa bàn xã Trường Lâm (Thanh Hoá). Về tiến độ, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và vận hành từ quý II/2026; giai đoạn 2 triển khai thủ tục từ quý III/2025, khởi công trong năm 2026 và đi vào vận hành từ quý IV/2027.

Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn có diện tích khoảng 30 ha, quy mô thiết kế 136.000 tấn hoá chất/năm. Dự án giai đoạn 1 được phê duyệt với tổng vốn 2.400 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1A khởi công từ tháng 2/2025 và dự kiến vận hành quý II/2026, bao gồm các sản phẩm: 50.000 tấn xút/năm, 15.000 tấn HCL/năm, 10.000 tấn Javel/năm, 30.000 tấn PAC/năm cùng một số hóa chất khác. Hiện, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC) đã ký hợp đồng bao tiêu 30% sản lượng giai đoạn 1A; các khách hàng khác cam kết tiêu thụ thêm 20%.

Đây chỉ là một trong ba dự án thuộc tổ hợp Đức Giang Nghi Sơn. Dự án số 2 sản xuất 100.000 tấn xút rắn/năm và 150.000 tấn nhựa PVC/năm, với vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án số 3 là Nhà máy sản xuất Sô đa công suất 400.000 tấn/năm, vốn 3.600 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của cả tổ hợp dự kiến lên đến 12.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động đồng bộ, đây sẽ là tổ hợp sản xuất hóa chất lớn nhất Việt Nam.

Theo Hoá chất Đức Giang, dự án không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn sử dụng nhiều nguyên liệu tại chỗ như đá vôi, muối… qua đó hình thành chuỗi liên kết, lan tỏa lợi ích tới doanh nghiệp trong vùng. Đặc biệt, tổ hợp sẽ lần đầu tiên đưa vào sản xuất trong nước một số hợp chất dẫn xuất từ khí clo có hàm lượng công nghệ cao như CloraminB, Axit photphit, vốn trước nay phải nhập khẩu.

Tính đến cuối tháng 6/2025, DGC đã giải ngân 724 tỷ đồng cho dự án Nghi Sơn. Trong quý III/2025, tập đoàn dự kiến giải ngân thêm 670 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng tập trung cho tổ hợp này.