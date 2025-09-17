Thứ Tư, 17/09/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Doanh nghiệp niêm yết

Hoá chất Đức Giang nâng vốn đầu tư dự án tại Thanh Hoá lên 2.900 tỷ đồng

Thiên Anh

17/09/2025, 19:22

CTCP Tập đoàn Hoá chất Đức Giang (mã DGC – HOSE) vừa điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án số 1 thuộc Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn, nâng tổng vốn đầu tư từ 2.400 tỷ đồng lên 2.900 tỷ đồng...

Công trường Nhà máy Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.
Công trường Nhà máy Hóa chất Đức Giang Nghi Sơn.

Theo điều chỉnh, vốn bổ sung chủ yếu dành cho giai đoạn 2 của dự án. Công suất thiết kế giai đoạn này đạt 75.500 tấn hoá chất/năm, gồm: 20.000 tấn/năm Kali Sunfat (K2SO4), 15.000 tấn/năm H2O2, 500 tấn/năm hoá chất tinh khiết cơ bản, cùng ắc quy bình 2 triệu kWh/năm (tương đương 40.000 tấn/năm). Doanh nghiệp cho biết nhu cầu thị trường đối với các sản phẩm trên đang rất lớn, trong khi công nghệ sản xuất có thể tận dụng từ sản phẩm hoặc phụ phẩm của giai đoạn 1, nên việc mở rộng đầu tư là cần thiết.

Bên cạnh đó, vị trí dự án cũng được cập nhật theo địa giới hành chính mới. Cụ thể, dự án nằm trong Khu công nghiệp Đồng Vàng, phân khu công nghiệp số 15 thuộc Khu kinh tế Nghi Sơn, địa bàn xã Trường Lâm (Thanh Hoá). Về tiến độ, giai đoạn 1 dự kiến hoàn thành và vận hành từ quý II/2026; giai đoạn 2 triển khai thủ tục từ quý III/2025, khởi công trong năm 2026 và đi vào vận hành từ quý IV/2027.

Tổ hợp Hoá chất Đức Giang Nghi Sơn có diện tích khoảng 30 ha, quy mô thiết kế 136.000 tấn hoá chất/năm. Dự án giai đoạn 1 được phê duyệt với tổng vốn 2.400 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1A khởi công từ tháng 2/2025 và dự kiến vận hành quý II/2026, bao gồm các sản phẩm: 50.000 tấn xút/năm, 15.000 tấn HCL/năm, 10.000 tấn Javel/năm, 30.000 tấn PAC/năm cùng một số hóa chất khác. Hiện, Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí (PVC) đã ký hợp đồng bao tiêu 30% sản lượng giai đoạn 1A; các khách hàng khác cam kết tiêu thụ thêm 20%.

Đây chỉ là một trong ba dự án thuộc tổ hợp Đức Giang Nghi Sơn. Dự án số 2 sản xuất 100.000 tấn xút rắn/năm và 150.000 tấn nhựa PVC/năm, với vốn đầu tư 6.000 tỷ đồng. Dự án số 3 là Nhà máy sản xuất Sô đa công suất 400.000 tấn/năm, vốn 3.600 tỷ đồng. Tổng mức đầu tư của cả tổ hợp dự kiến lên đến 12.000 tỷ đồng. Khi đi vào hoạt động đồng bộ, đây sẽ là tổ hợp sản xuất hóa chất lớn nhất Việt Nam.

Theo Hoá chất Đức Giang, dự án không chỉ tạo việc làm, đóng góp ngân sách mà còn sử dụng nhiều nguyên liệu tại chỗ như đá vôi, muối… qua đó hình thành chuỗi liên kết, lan tỏa lợi ích tới doanh nghiệp trong vùng. Đặc biệt, tổ hợp sẽ lần đầu tiên đưa vào sản xuất trong nước một số hợp chất dẫn xuất từ khí clo có hàm lượng công nghệ cao như CloraminB, Axit photphit, vốn trước nay phải nhập khẩu.

Tính đến cuối tháng 6/2025, DGC đã giải ngân 724 tỷ đồng cho dự án Nghi Sơn. Trong quý III/2025, tập đoàn dự kiến giải ngân thêm 670 tỷ đồng, trong đó 600 tỷ đồng tập trung cho tổ hợp này.

Từ khóa:

Dự án Nghi Sơn hóa chất Khu công nghiệp Đồng Vàng

Đọc thêm

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Hội đồng Quản trị VHC thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là 30/9/2025, ngày thực hiện chi trả dự kiến 15/10/2025.

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

NVL chưa thu xếp được 144,4 tỷ đồng tiền gốc cho lô trái phiếu mã NVLH2224006

Như vậy, Novaland đã thanh toán hơn 337 tỷ đồng gốc, lãi cho mã trái phiếu là NVLH2224006 và NVJCH2023003 và tất toán xong lô trái phiếu NVJCH2023003.

TDG chưa thể thu xếp tiền trả lãi lô trái phiếu TDGH2427001

Theo dữ liệu trên HNX, TDG cho biết chưa thể thu xếp vốn để thanh toán hơn 6,3 tỷ đồng tiền lãi của lô trái phiếu TDGH2427001.

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Dự báo lợi nhuận quý 3 tăng tốc, nhiều nhóm ngành bứt phá theo chu kỳ

Những nhóm ngành đang có dấu hiệu chậm lại, mang tính chất chu kỳ, quý 3 và quý 4 rất có thể sẽ tăng tốc trở lại, đặc biệt là cổ phiếu tài chính hoặc dịch vụ tài chính.

Tổ chức có liên quan đến thành viên Hội đồng quản trị OGC đăng ký bán 8 triệu cổ phiếu

Nếu giao dịch thành công, Bảo Lâm Holdings sẽ giảm sở hữu từ hơn 11,5 triệu cổ phiếu chiếm 3,82% vốn còn hơn 3,5 triệu cổ phiếu, chiếm 1,17% vốn tại OGC.

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

VnEconomy
VnEconomy

Multimedia

Multimedia
Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

eMagazine

Tiềm năng của AI trong giáo dục hiện đại

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Thế giới

10.000 USD mua được bao nhiêu kg vàng, bạc và nhôm?

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025

Đọc nhiều nhất

VnEconomy
1

Nỗi đau hàng hiệu của Gen Z tại New York

Đẹp +

2

“Mắt xích” giải phóng mặt bằng ảnh hưởng trực tiếp đến giải ngân vốn đầu tư công tại Đồng Nai

Đầu tư

3

Cần Thơ tăng tốc thi công luồng sông Hậu, nỗ lực hoàn thành đầu tháng 12/2025

Đầu tư

4

Vì sao Việt Nam thu hút du khách Trung Quốc?

Du lịch

5

VHC sắp chi gần 450 tỷ đồng tạm ứng cổ tức 2025

Doanh nghiệp niêm yết

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy