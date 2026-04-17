Hòa Phát dẫn đầu thị trường thức ăn chăn nuôi quý 1 với 11% tăng trưởng

Quý 1/2026, Hòa Phát bán ra gần 46.000 tấn thức ăn chăn nuôi ra thị trường, tăng 11% so với cùng kỳ năm ngoái, chiếm 53% tổng sản lượng của công ty. Mức tăng được ghi nhận ở cả hai miền, trong đó miền Nam tăng 12,6% và miền Bắc tăng 9,7%.

Dòng thức ăn heo dẫn dắt tăng trưởng khi chiếm 83% tổng sản lượng bán ra, cao hơn mức 79% của cùng kỳ năm trước. Các mã cám cho heo con (01, 01S, 02) và heo thịt (02S, 03S) là sản phẩm được thị trường đánh giá rất cao về chất lượng, do vậy sản lượng bán hai dòng sản phẩm này chiếm hơn 58% sản lượng trong danh mục hơn 150 sản phẩm mang hai thương hiệu HPFEED và BIGBOSS, phân phối qua hơn 600 nhà phân phối trên toàn quốc.

Chiến sự tại Trung Đông làm gián đoạn tuyến vận chuyển 20% sản lượng dầu của thế giới. Giá dầu Diezen cao điểm ở mức 44.780 đồng/lít làm giá cước vận chuyển tăng 42% so với tháng 2. Giá ngô giao ngay tại cảng Cái Lân tăng khoảng 7%, giá khô dầu đậu tương tăng gần 24% so với trước khi xảy ra chiến sự tại Trung Đông. Đây là áp lực chung khiến hầu hết nhà sản xuất trong ngành phải điều chỉnh giá bán thức ăn chăn nuôi 02 lần liên tiếp kể từ đầu tháng 3 tới nay.

Thức ăn chăn nuôi Hòa Phát thực hiện 2 đợt điều chỉnh vào các ngày 21/3 và 8/4/2026, mỗi đợt điều chỉnh trễ hơn thị trường chung khoảng một tuần nhằm chia sẻ một phần áp lực chi phí với khách hàng. Tinh thần hợp tác cùng có lợi, chia sẻ khó khăn với khách hàng cũng là yếu tố góp phần gia tăng sản lượng thị trường trong quý 1.

Kết quả quý 1 tiếp nối đà tăng của cả năm 2025, khi mảng thức ăn chăn nuôi Hòa Phát đạt 357.000 tấn, tăng 5,5% so với năm trước, vượt kỷ lục 340.000 tấn thiết lập năm 2021 và là mức cao nhất kể từ khi bắt đầu sản xuất năm 2015. Tốc độ tăng gần gấp đôi mức bình quân toàn ngành 2,9%, dù ngành chịu áp lực từ dịch tả lợn châu Phi với 2.782 ổ dịch tại 34 tỉnh thành. Sản lượng bán ra thị trường năm 2025 đạt trên 177.000 tấn, tăng 7,3% so với năm trước.

Hai nhà máy tại Hưng Yên và Đồng Nai có tổng công suất 600.000 tấn mỗi năm, thiết bị chính từ Hà Lan, toàn bộ quy trình sản xuất được tự động hóa. Công thức dinh dưỡng được kiểm chứng trên các giống vật nuôi cao sản như lợn DanBred và gà Hy-line tại trang trại nội bộ trước khi đưa ra thị trường. Toàn bộ sản phẩm không dùng kháng sinh kích thích sinh trưởng, không dùng chất tạo nạc và các chất cấm theo quy định hiện hành.