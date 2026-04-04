Hòa Phát hợp tác với TÜV SÜD về kiểm định và chứng nhận chất lượng ray đường sắt theo tiêu chuẩn quốc tế

Ngày 2/4/2026, Tập đoàn Hòa Phát chính thức ký kết hợp đồng với TÜV SÜD Rail GmbH (Đức) – tổ chức quốc tế uy tín trong lĩnh vực thử nghiệm, kiểm định và chứng nhận đường sắt. Sự kiện đánh dấu một bước tiến quan trọng trong chiến lược phát triển sản phẩm thép ray chất lượng cao của Hòa Phát, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật khắt khe của ngành đường sắt hiện đại.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát tham dự lễ ký kết có bà Vương Ngọc Linh, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Ray và Thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất. Về phía TÜV SÜD có sự hiện diện của ông François-Xavier Bauzet – Phó Tổng giám đốc khu vực Đông Nam Á.

Theo hợp đồng, TÜV SÜD sẽ đồng hành cùng Hòa Phát trong việc tư vấn kỹ thuật, đánh giá hệ thống sản xuất, giám sát thử nghiệm và thực hiện chứng nhận sự phù hợp đối với các sản phẩm thép ray. Các hoạt động này được triển khai theo thông lệ quốc tế, đảm bảo tính độc lập khách quan, góp phần nâng cao độ tin cậy của sản phẩm trên thị trường.

Cụ thể, TÜV SÜD sẽ tiến hành đánh giá chứng nhận cho danh mục sản phẩm bao gồm nhiều biên dạng ray theo các tiêu chuẩn quốc tế với các mác thép từ R260 cho các ứng dụng thông thường đến R350HT và R400HT cho các ứng dụng đòi hỏi tải trọng và độ mài mòn cao. Danh mục sản phẩm chứng nhận đáp ứng đa dạng điều kiện khai thác từ các tuyến đường sắt đô thị, đường sắt liên vùng và đặc biệt là đường sắt tốc độ cao.

Hệ thống tiêu chuẩn được áp dụng trong quá trình đánh giá và cấp chứng nhận là những bộ tiêu chuẩn quốc tế phổ biến được công nhận và sử dụng rộng rãi nhất hiện nay như: Tiêu chuẩn Châu Âu (EN); Tiêu chuẩn Trung Quốc (GB/TB) và Tiêu chuẩn Nhật Bản (JIS).

Ông François-Xavier Bauzet – Phó Tổng Giám đốc khu vực Đông Nam Á, Tập đoàn TÜV SÜD cho biết: “Thông qua quá trình đánh giá và chứng nhận theo các tiêu chuẩn trên, sản phẩm ray của Hòa Phát sẽ đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nhiều thị trường khác nhau, mở ra cơ hội tham gia vào các dự án đường sắt quy mô lớn trong khu vực và trên thế giới".

TÜV SÜD là tập đoàn kiểm định, thử nghiệm và chứng nhận quốc tế có trụ sở tại Đức, với hơn 160 năm phát triển và hiện diện tại hơn 50 quốc gia. Trong lĩnh vực đường sắt, TÜV SÜD Rail GmbH là đơn vị uy tín toàn cầu về đánh giá và chứng nhận an toàn, từng tham gia nhiều dự án đường sắt cao tốc và metro tại châu Âu, châu Mỹ và châu Á.

Đại diện Tập đoàn Hòa Phát và TÜV SÜD tại buổi ký kết. Ảnh: Hòa Phát.

Dự án Nhà máy sản xuất Ray và thép đặc biệt Hòa Phát Dung Quất tại Quảng Ngãi có công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, sử dụng dây chuyền công nghệ từ Tập đoàn SMS group (Đức). Dải sản phẩm của nhà máy bao gồm: ray đường sắt tốc độ cao, thép ray đường sắt đô thị, ray cầu trục, các dòng thép hình U, I, H, V và một số loại thép đặc biệt khác.

Sau 3 tháng từ ngày khởi công, Nhà máy đã hoàn thành 35% tiến độ xây dựng và bắt đầu lắp đặt thiết bị từ tháng 6 tới. Dự kiến, sản phẩm ray đường sắt cao tốc đầu tiên dự kiến ra mắt vào năm 2027, đưa Hòa Phát trở thành doanh nghiệp đầu tiên và duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được loại thép này.