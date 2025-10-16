Hoàn thiện khung pháp lý tạo bước chuyển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán

Với các nhóm chính sách trọng tâm trong minh bạch, giám sát và tháo gỡ vướng mắc pháp lý, Luật Chứng khoán (sửa đổi) cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn kỳ vọng tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho thị trường…

Ngày 16/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chủ trì, phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành khu vực phía Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN, cho biết tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán.

“Nhằm bảo đảm việc thực thi các quy định mới được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chính phủ cùng Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết, qua đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Luật trong thực tế”, ông Thu thông tin.

Theo ông Hoàng Văn Thu, Luật số 56/2024/QH15 được xây dựng với 3 nhóm chính sách trọng tâm, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thứ nhất, Luật tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động chào bán chứng khoán, từ đó nâng cao chất lượng doanh nghiệp đại chúng và hình thành môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả hơn.

Thứ hai, Luật đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và phòng ngừa các hành vi gian lận, thao túng thị trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường.

Thứ ba, Luật hướng tới việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó hỗ trợ mục tiêu nâng hạng và giữ thứ hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị.

Cùng với đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP hướng dẫn quản lý hoạt động chào bán, thanh toán chứng khoán. Nghị định này cũng là điểm đột phá trong nhóm chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch hiệu quả trong các hoạt động chào bán, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường.

Nghị định cũng thể hiện được tinh thần cải cải cách thủ tục hành chính hướng tới đưa nghiệp vụ này vào dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các thành viên khi tham gia thị trường.

Trong khi đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Các văn bản này phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu cho biết đối với mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành từ đầu năm 2027, thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường an toàn và thúc đẩy hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam.

Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện UBCKNN cùng các đại biểu đã trao đổi về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo đảm thị trường hoạt động minh bạch, an toàn và bền vững.