Hoàn thiện khung pháp lý tạo bước chuyển mạnh mẽ cho thị trường chứng khoán

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Năm, 16/10/2025
Vân Uyên
16/10/2025, 17:11
Với các nhóm chính sách trọng tâm trong minh bạch, giám sát và tháo gỡ vướng mắc pháp lý, Luật Chứng khoán (sửa đổi) cùng các nghị định, thông tư hướng dẫn kỳ vọng tạo bước chuyển mình mạnh mẽ cho thị trường…
Ngày 16/10, tại TP. Hồ Chí Minh, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) chủ trì, phối hợp với Dự án JICA tổ chức Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành khu vực phía Nam.
Phát biểu tại hội nghị, ông Hoàng Văn Thu, Phó Chủ tịch UBCKNN, cho biết tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật số 56/2024/QH15 về việc sửa đổi, bổ sung một số luật thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính, trong đó có Luật Chứng khoán.
“Nhằm bảo đảm việc thực thi các quy định mới được đồng bộ, thống nhất và hiệu quả, Chính phủ cùng Bộ Tài chính đã kịp thời ban hành các nghị định, thông tư hướng dẫn chi tiết, qua đó hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho việc triển khai Luật trong thực tế”, ông Thu thông tin.
Theo ông Hoàng Văn Thu, Luật số 56/2024/QH15 được xây dựng với 3 nhóm chính sách trọng tâm, nhằm hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường tính minh bạch và nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thứ nhất, Luật tập trung vào việc tăng cường tính minh bạch và hiệu quả trong hoạt động chào bán chứng khoán, từ đó nâng cao chất lượng doanh nghiệp đại chúng và hình thành môi trường đầu tư an toàn, hiệu quả hơn.
Thứ hai, Luật đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm tra và phòng ngừa các hành vi gian lận, thao túng thị trường, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, góp phần củng cố niềm tin đối với thị trường.
Thứ ba, Luật hướng tới việc tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, đơn giản hóa thủ tục hành chính, qua đó hỗ trợ mục tiêu nâng hạng và giữ thứ hạng của thị trường chứng khoán Việt Nam.
Cùng với đó, Chính phủ ban hành Nghị định số 245/2025/NĐ-CP hướng dẫn quản lý hoạt động chào bán, thanh toán chứng khoán. Nghị định này cũng là điểm đột phá trong nhóm chính sách nhằm nâng cao tính minh bạch hiệu quả trong các hoạt động chào bán, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường.
Nghị định cũng thể hiện được tinh thần cải cải cách thủ tục hành chính hướng tới đưa nghiệp vụ này vào dịch vụ công trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, các thành viên khi tham gia thị trường.
Trong khi đó, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 19/2025/TT-BTC quy định về hồ sơ đăng ký công ty đại chúng. Các văn bản này phân định rõ trách nhiệm giữa các cơ quan, đơn vị liên quan, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính.
Phó Chủ tịch UBCKNN Hoàng Văn Thu cho biết đối với mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) dự kiến vận hành từ đầu năm 2027, thể hiện cam kết của Chính phủ trong việc hiện đại hóa hạ tầng, tăng cường an toàn và thúc đẩy hội nhập thị trường chứng khoán Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội nghị, đại diện UBCKNN cùng các đại biểu đã trao đổi về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, giám sát, bảo đảm thị trường hoạt động minh bạch, an toàn và bền vững.
Trong tháng 10/2025, UBCKNN tổ chức chuỗi 3 “Hội nghị phổ biến nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản quy định chi tiết thi hành” tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam để thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2025 của UBCKNN - Bộ Tài chính.
Hội nghị tại TP. Hồ Chí Minh được UBCKNN chủ trì, phối hợp với Dự án JICA thực hiện, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực về thúc đẩy hiệu quả thị trường chứng khoán Việt Nam” do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) tài trợ, hợp tác.
Mặc dù vẫn xuất hiện một chút “co kéo” thường thấy trong ít phút cuối phiên đáo hạn phái sinh, nhìn chung thị trường chiều nay cân bằng theo hướng tích cực. Thanh khoản duy trì khá tốt với tỷ lệ vượt trội ở nhóm tăng giá mạnh. Đặc biệt khối ngoại mua ròng mạnh phiên chiều và đảo ngược vị thế bán ròng buổi sáng.
Ngày 16/10/2025, Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội (SHS) chính thức khai trương trụ sở chính mới tại Tòa nhà số 43 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, Hà Nội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng và hoàn thiện mạng lưới hoạt động trên toàn quốc.
Biên độ dao động tối đa của VN-Index sáng nay chưa tới 9 điểm, tương đương 0,49%. Độ rộng chỉ số cũng cân bằng trong hầu hết thời gian với mức thanh khoản khớp lệnh giảm nhẹ 7% so với sáng hôm qua. Các trụ đã hoạt động “nhẹ nhàng” trong phiên đáo hạn phái sinh.
Phát biểu của ông Bessent được đưa ra trong bối cảnh chứng khoán Mỹ giằng co mạnh trong những phiên giao dịch gần đây, khi cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung có những dấu hiệu của sự đi chệch hướng...
Thị trường chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (15/10), nhờ báo cáo tài chính khả quan của các ngân hàng lớn, trong khi mối lo về căng thẳng thương mại Mỹ - Trung và tình trạng đóng cửa của Chính phủ Mỹ vẫn phủ bóng lên tâm trí nhà đầu tư...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thị trường
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: