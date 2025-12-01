Thứ Hai, 01/12/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thế giới

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm

Bình Minh

01/12/2025, 14:55

Ngoài rủi ro địa chính trị, nhu cầu nội địa yếu vẫn đang phủ bóng lên triển vọng của các nhà máy ở Trung Quốc...

Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.
Ảnh minh họa - Ảnh: Reuters.

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục đi xuống trong tháng 11, đánh dấu chuỗi tháng giảm dài kỷ lục và cho thấy áp lực suy giảm tăng trưởng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo kết quả khảo sát của RatingDog, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc do công ty tư nhân này thực hiện đã giảm xuống còn 49,9 điểm trong tháng vừa qua - thấp hơn mức mức 50 điểm phân chia giữa hai trạng thái tăng trưởng và suy giảm. Đây là tháng giảm thứ 8 liên tiếp, chuỗi giảm dài chưa từng thấy của hoạt động sản xuất ở Trung Quốc dựa trên chỉ số này.

Kết quả từ khảo sát của RatingDog xác nhận sự suy giảm của hoạt động sản xuất đã được thể hiện qua chỉ số chính thức công bố trước đó. Báo cáo do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 30/11 cho thấy PMI chính thức của lĩnh vực sản xuất trong tháng 11 là 49,2 điểm, cũng là tháng thứ 8 liên tiếp có sự suy giảm. Cùng với đó, chỉ số PMI của lĩnh vực xây dựng và dịch vụ giảm còn 49,5 điểm, từ mức 50,1 điểm của tháng 10.

Khảo sát chính thức và khảo sát của RatingDog bao gồm các mẫu khác nhau về quy mô, địa điểm và loại hình doanh nghiệp, trong đó cuộc khảo sát tư nhân tập trung vào các công ty nhỏ và hướng xuất khẩu. Như vậy, có thể nói rằng hai kết quả khảo sát đã vẽ nên bức tranh về một nền kinh tế đang mất đà trong quý 4, với đầu tư giảm chưa từng có và nhu cầu tiêu dùng vẫn ảm đạm.

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ đã giảm bớt sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận hòa hoãn mới tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng của thỏa thuận thương mại tạm thời Mỹ - Trung, bao gồm vấn đề đất hiếm, vẫn đang được thảo luận, cho thấy tính chất mong manh của thỏa thuận này.

Ngoài rủi ro địa chính trị, nhu cầu nội địa yếu vẫn đang phủ bóng lên triển vọng của các nhà máy ở Trung Quốc. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ đã chậm lại trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ 5 giảm tốc liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ khi nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa để chống đại dịch Covid hơn 4 năm trước .

Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, giới phân tích cho rằng tình trạng suy yếu của nền kinh tế không có nghĩa là Bắc Kinh đang cân nhắc các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc không vội vàng kích cầu thêm khi mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5% cho năm nay có vẻ trong tầm tay.

Từ cuối tháng 9 tới nay, Trung Quốc đã bơm thêm lượng vốn kích cầu gần 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (141 tỷ USD), bao gồm hạn mức trái phiếu chưa sử dụng cho các tỉnh để địa phương mở rộng đầu tư và trả nợ cho các công ty, cũng như nguồn vốn mới cho các ngân hàng chính sách để thúc đẩy đầu tư.

Nhìn về năm năm tới, Bắc Kinh đã phát tín hiệu rõ ràng sẽ đặt các lĩnh vực công nghệ và sản xuất ở vị trí ưu tiên hàng đầu ngay cả khi cam kết "tăng đáng kể" tỷ trọng tiêu dùng trong nền kinh tế. Xuất khẩu ròng đã đóng góp gần 1/3 tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay.

Trong quý 3, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất 1 năm, với mức tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Giới phân tích dự báo tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm tốc, về mức yếu nhất kể từ quý 4/2022 trong quý 4 năm nay.

Thêm một “ông lớn” bất động sản Trung Quốc đối mặt nguy cơ vỡ nợ

09:59, 27/11/2025

Thêm một “ông lớn” bất động sản Trung Quốc đối mặt nguy cơ vỡ nợ

Nhà dự báo lạc quan chuyển sang bi quan về khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

19:02, 25/11/2025

Nhà dự báo lạc quan chuyển sang bi quan về khủng hoảng bất động sản Trung Quốc

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu giảm tốc

12:43, 19/11/2025

Kinh tế Trung Quốc có nhiều dấu hiệu giảm tốc

Từ khóa:

thế giới Trung Quốc

Đọc thêm

Vụ Nexperia lại “căng”: Chi nhánh ở Trung Quốc vẫn chưa xuất khẩu con chip

Vụ Nexperia lại “căng”: Chi nhánh ở Trung Quốc vẫn chưa xuất khẩu con chip

Bức thư này đánh dấu một bước ngoặt mới trong cuộc tranh cãi kéo dài đang đe dọa chuỗi cung ứng của ngành công nghiệp ô tô toàn cầu...

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt xa dự báo

Kinh tế Ấn Độ tăng trưởng vượt xa dự báo

Kết quả tăng trưởng GDP mới nhất này đã củng cố vị thế của Ấn Độ như là nền kinh tế lớn có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới...

Tổng thống Trump tuyên bố không mời Nam Phi dự thượng đỉnh G20 ở Mỹ

Tổng thống Trump tuyên bố không mời Nam Phi dự thượng đỉnh G20 ở Mỹ

Tháng 11 vừa qua, ông Trump đã không dự hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức lần đầu tiên tại châu Phi...

Nhà đầu tư trái phiếu coi một số thị trường mới nổi an toàn hơn Mỹ

Nhà đầu tư trái phiếu coi một số thị trường mới nổi an toàn hơn Mỹ

Các nhà phân tích cho rằng giới đầu tư trái phiếu toàn cầu đang dần coi một số thị trường mới nổi là điểm đến an toàn hơn cả nhiều thị trường phát triển, kể cả Mỹ...

Lợi nhuận doanh nghiệp Trung Quốc gây thất vọng

Lợi nhuận doanh nghiệp Trung Quốc gây thất vọng

Các số liệu mới nhất cho thấy chiến dịch của Bắc Kinh nhằm kiềm chế cuộc chiến giảm giá và giải tỏa áp lực giảm phát đến nay gần như chưa mang lại tác dụng cải thiện lợi nhuận của doanh nghiệp...

Dòng sự kiện

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

eMagazine

Phát triển kinh tế tầm thấp và UAV “Phải là câu chuyện của quốc gia”

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

eMagazine

Hợp tác kinh tế Việt Nam - Argentina còn nhiều dư địa phát triển

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Thế giới

Những đồng tiền mất giá trị mạnh nhất năm 2025

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Phụ nữ Việt Nam: Những "nữ chiến binh thầm lặng" trong kinh tế tư nhân

Doanh nghiệp

2

3 dòng chảy thịnh vượng hội tụ tại Izumi Canaria

Bất động sản

3

GGI và Goldwind hợp tác phát triển ngành công nghiệp lưu trữ năng lượng

Nhà đầu tư

4

Hải Phòng: Đẩy nhanh tốc độ giải phóng mặt bằng dự án chung cư thương mại 40 tầng

Bất động sản

5

TP. Hồ Chí Minh: Chính thức giới thiệu ứng dụng An sinh xã hội số

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy