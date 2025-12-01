Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục suy giảm

Ngoài rủi ro địa chính trị, nhu cầu nội địa yếu vẫn đang phủ bóng lên triển vọng của các nhà máy ở Trung Quốc...

Hoạt động sản xuất của Trung Quốc tiếp tục đi xuống trong tháng 11, đánh dấu chuỗi tháng giảm dài kỷ lục và cho thấy áp lực suy giảm tăng trưởng đang đè nặng lên nền kinh tế lớn thứ hai thế giới.

Theo kết quả khảo sát của RatingDog, chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) của Trung Quốc do công ty tư nhân này thực hiện đã giảm xuống còn 49,9 điểm trong tháng vừa qua - thấp hơn mức mức 50 điểm phân chia giữa hai trạng thái tăng trưởng và suy giảm. Đây là tháng giảm thứ 8 liên tiếp, chuỗi giảm dài chưa từng thấy của hoạt động sản xuất ở Trung Quốc dựa trên chỉ số này.

Kết quả từ khảo sát của RatingDog xác nhận sự suy giảm của hoạt động sản xuất đã được thể hiện qua chỉ số chính thức công bố trước đó. Báo cáo do Tổng cục Thống kê Trung Quốc công bố ngày 30/11 cho thấy PMI chính thức của lĩnh vực sản xuất trong tháng 11 là 49,2 điểm, cũng là tháng thứ 8 liên tiếp có sự suy giảm. Cùng với đó, chỉ số PMI của lĩnh vực xây dựng và dịch vụ giảm còn 49,5 điểm, từ mức 50,1 điểm của tháng 10.

Khảo sát chính thức và khảo sát của RatingDog bao gồm các mẫu khác nhau về quy mô, địa điểm và loại hình doanh nghiệp, trong đó cuộc khảo sát tư nhân tập trung vào các công ty nhỏ và hướng xuất khẩu. Như vậy, có thể nói rằng hai kết quả khảo sát đã vẽ nên bức tranh về một nền kinh tế đang mất đà trong quý 4, với đầu tư giảm chưa từng có và nhu cầu tiêu dùng vẫn ảm đạm.

Căng thẳng thương mại giữa Trung Quốc với Mỹ đã giảm bớt sau khi hai nước đạt được một thỏa thuận hòa hoãn mới tại cuộc gặp thượng đỉnh giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Hàn Quốc vào cuối tháng 10. Tuy nhiên, các chi tiết quan trọng của thỏa thuận thương mại tạm thời Mỹ - Trung, bao gồm vấn đề đất hiếm, vẫn đang được thảo luận, cho thấy tính chất mong manh của thỏa thuận này.

Ngoài rủi ro địa chính trị, nhu cầu nội địa yếu vẫn đang phủ bóng lên triển vọng của các nhà máy ở Trung Quốc. Tăng trưởng doanh thu bán lẻ đã chậm lại trong tháng 10, đánh dấu tháng thứ 5 giảm tốc liên tiếp, chuỗi dài nhất kể từ khi nước này áp dụng các biện pháp phong tỏa để chống đại dịch Covid hơn 4 năm trước .

Tuy nhiên, theo hãng tin Bloomberg, giới phân tích cho rằng tình trạng suy yếu của nền kinh tế không có nghĩa là Bắc Kinh đang cân nhắc các biện pháp kích thích kinh tế bổ sung. Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc không vội vàng kích cầu thêm khi mục tiêu tăng trưởng hàng năm khoảng 5% cho năm nay có vẻ trong tầm tay.

Từ cuối tháng 9 tới nay, Trung Quốc đã bơm thêm lượng vốn kích cầu gần 1 nghìn tỷ nhân dân tệ (141 tỷ USD), bao gồm hạn mức trái phiếu chưa sử dụng cho các tỉnh để địa phương mở rộng đầu tư và trả nợ cho các công ty, cũng như nguồn vốn mới cho các ngân hàng chính sách để thúc đẩy đầu tư.

Nhìn về năm năm tới, Bắc Kinh đã phát tín hiệu rõ ràng sẽ đặt các lĩnh vực công nghệ và sản xuất ở vị trí ưu tiên hàng đầu ngay cả khi cam kết "tăng đáng kể" tỷ trọng tiêu dùng trong nền kinh tế. Xuất khẩu ròng đã đóng góp gần 1/3 tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong năm nay.

Trong quý 3, kinh tế Trung Quốc tăng trưởng yếu nhất 1 năm, với mức tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Giới phân tích dự báo tăng trưởng sẽ tiếp tục giảm tốc, về mức yếu nhất kể từ quý 4/2022 trong quý 4 năm nay.