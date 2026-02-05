Học bổng “Cho em đến trường”: 22 năm tiếp sức học sinh hiếu học Đồng Nai

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Sáu, 06/02/2026
Thu Ngân
05/02/2026, 10:10
Ngày 1/2/2026, Lễ trao học bổng “Cho em đến trường” lần thứ 22, năm học 2025 - 2026 đã được tổ chức tại tỉnh Đồng Nai, với sự phối hợp giữa Công ty Ajinomoto Việt Nam, Hội Khuyến học tỉnh Đồng Nai và hai doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại địa phương là Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam.
Tại chương trình, 350 suất học bổng đã được trao cho học sinh bậc THCS và THPT có hoàn cảnh khó khăn, đạt thành tích học tập tốt trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, với tổng giá trị hơn 470 triệu đồng. Đây là hoạt động thường niên được duy trì liên tục suốt hơn hai thập kỷ, góp phần hỗ trợ an sinh xã hội và phát triển nguồn nhân lực trẻ tại địa phương.
Lễ trao học bổng cũng có sự tham dự của đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Đồng Nai, Hội Khuyến học các địa phương. Ông Tsutomu Nara – Tổng giám đốc Công ty Ajinomoto Việt Nam – cho biết, việc đầu tư cho giáo dục và chăm sóc sức khỏe cộng đồng là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam.
Theo ông Tsutomu Nara, Ajinomoto Việt Nam xác định tăng trưởng kinh doanh cần song hành với sự phát triển của xã hội. Triết lý này được thể hiện rõ trong Mục đích tồn tại của doanh nghiệp là “Góp phần mang đến sức khỏe và hạnh phúc cho người dân và xã hội Việt Nam thông qua việc cung cấp những sản phẩm chất lượng và sáng kiến có giá trị với nền tảng “Khoa học về axit amin” (AminoScience)”.
Trong khuôn khổ chương trình năm nay, Ajinomoto Việt Nam đã trao tặng 200 suất học bổng với tổng trị giá 270 triệu đồng, kèm cặp sách cho học sinh. Công ty Cổ phần Nippon Sanso Việt Nam và Công ty TNHH Kureha Việt Nam đóng góp 150 suất học bổng, với tổng kinh phí hơn 200 triệu đồng.
Em Hoàng Trần Thùy Linh - Học sinh trường THPT Tôn Đức Thắng, tỉnh Đồng Nai chia sẻ: “Hôm nay em được nhận suất học bổng cho em đến trường em cảm thấy vô cùng xúc động và hạnh phúc khi được các đơn vị đồng hành cùng với em trên con đường phát triển cuộc sống và học tập và kinh tế nữa. Việc này giúp cho em có nguồn động lực to lớn, giúp em được phát triển bản thân, tin tưởng vào việc học.”
Sau hơn 2 thập kỉ không ngừng đồng hành cùng các em học sinh nghèo hiếu học tại Đồng Nai, quỹ học bổng đã trao tặng hơn 7.000 suất học bổng đến tay các em học sinh với tổng giá trị hơn 7 tỷ đồng.
Ngoài hoạt động trao học bổng thường niên, nhiều năm qua Ajinomoto Việt Nam còn triển khai đồng bộ các sáng kiến trong lĩnh vực giáo dục, dinh dưỡng, tiêu biểu như Dự án Bữa ăn học đường và Chương trình Dinh dưỡng Bà mẹ và Trẻ em. Các chương trình này đang được triển khai trên phạm vi toàn quốc, góp phần cải thiện dinh dưỡng, nâng cao sức khỏe cho học sinh tiểu học, bà mẹ và trẻ em dưới 5 tuổi, đồng thời hỗ trợ ngành y tế và giáo dục trong công tác chăm sóc thế hệ tương lai.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng mở rộng đóng góp sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bằng việc giới thiệu sản phẩm Thực phẩm dinh dưỡng y học KetoVie® 4:1 – Hương Vani dành cho bệnh nhân động kinh kháng thuốc. Đây được xem là bước đi thể hiện định hướng phát triển gắn liền với giá trị xã hội, không chỉ đáp ứng nhu cầu thị trường mà còn giải quyết những vấn đề sức khỏe cộng đồng mang tính dài hạn.
