Học và tiếp cận kiến thức tài chính cùng “S Challenge” của Sacombank

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Thu Hà
02/12/2025, 16:47
Sacombank chính thức ra mắt game “S Challenge - Thanh niên xanh, hành động nhanh”, tích hợp trên Cổng thông tin tài chính số (https://www.thanhnienxanh.vn) và ứng dụng Sacombank Pay, mang đến cho sinh viên và người trẻ Việt Nam một cách tiếp cận kiến thức tài chính hoàn toàn mới: vừa học, vừa chơi, vừa nhận thưởng.
Lấy cảm hứng từ hành trình phát triển của thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số, S Challenge ứng dụng mô hình gamification – “game hóa” các nội dung học và trải nghiệm tài chính – giúp người chơi tiếp thu kiến thức một cách sinh động, dễ hiểu và hấp dẫn hơn.
Tham gia game, người chơi hóa thân thành nhân vật sinh viên bước vào “bản đồ tài chính” gồm 5 tòa nhà: S-Terminal, S-Lab, S-Hall, S-Center và S-Mart, tương ứng với các hoạt động khác nhau như thử thách trả lời câu hỏi về lĩnh vực tài chính, kiến thức đời sống, xã hội; trải nghiệm giao dịch trên ứng dụng; tham gia minigame hoặc sự kiện giờ vàng. Mỗi hoạt động giúp người chơi tích lũy “Điểm Giỏi”, “Đồng S” để nâng cấp độ, mở khóa danh hiệu, đồng thời được nhận thêm nhiều phần thưởng tiền mặt, voucher, quà tặng, với tổng giá trị giải thưởng lên đến 3 tỷ đồng.
Không chỉ mang tính giải trí, S Challenge được xây dựng như một “lớp học tài chính” thú vị, nơi sinh viên được tiếp cận các kiến thức thực tế về chi tiêu, tiết kiệm, thanh toán số và quản lý tài chính cá nhân, cùng nhiều chủ đề trending của đời sống như tài chính xanh, tiêu dùng bền vững hay ứng dụng AI trong ngân hàng số. Đây là bước tiếp nối của Sacombank trong hành trình 34 năm thực hiện sứ mệnh đồng hành cùng thế hệ trẻ, giúp họ hình thành tư duy tài chính vững vàng, sẵn sàng cho tương lai.
Đại diện Sacombank chia sẻ: “Chúng tôi muốn mang đến một hình thức học tài chính thật gần gũi – không qua giáo trình, mà qua những trải nghiệm sống động, nơi mỗi người trẻ có thể vừa khám phá, vừa rèn luyện và được tưởng thưởng xứng đáng”.
Ra mắt S Challenge cũng là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình “Thanh niên xanh – Hành động nhanh” mà Sacombank phối hợp cùng Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam. Dự án hướng đến xây dựng thế hệ thanh niên năng động, hiểu biết và có trách nhiệm với bản thân, xã hội, thông qua các hoạt động gắn kết giữa giáo dục, công nghệ và tài chính số.
Với S Challenge, Sacombank tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa tri thức tài chính, tạo cầu nối giữa ngân hàng và giới trẻ - những người đang kiến tạo tương lai của nền kinh tế số Việt Nam.
Lãi suất VND trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày 1/12, thiết lập mặt bằng cao nhất kể từ đầu năm 2025…
Sau 11 tháng thực hiện, tổng vốn đầu tư công giải ngân đạt 528.870,2 tỷ đồng, đạt gần 60% kế hoạch Thủ tướng giao. Như vậy, gần 400.000 tỷ đồng vốn đầu tư công đang “nằm chờ” được giải ngân, trong khi 25 bộ, ngành và 13 địa phương có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân cả nước…
Việc kết nối thanh toán bán lẻ qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc mang lại nhiều lợi ích thiết thực: người dân hai nước có thể dễ dàng thanh toán khi du lịch, công tác, mua sắm bằng ứng dụng ngân hàng nội địa mà không cần mang tiền mặt hay đổi ngoại tệ. Với doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ, du lịch và xuất nhập khẩu, hệ thống này giúp mở rộng tệp khách hàng, tăng doanh thu và tối ưu chi phí giao dịch...
Hòa cùng không khí mua sắm sôi động dịp cuối năm và nhu cầu tiêu dùng tăng mạnh mùa lễ hội, Công ty Cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp cùng Mastercard và nền tảng thanh toán Payoo thực hiện chương trình “Chạm liền tay - Deal mê say” tại hơn 5.500 điểm bán với ngân sách hơn 14 tỷ đồng góp phần lan tỏa thói quen thanh toán không tiền mặt và thúc đẩy xu hướng thanh toán không tiếp xúc trong cộng đồng.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: