Hội chợ Mùa Xuân 2026: Kết nối thịnh vượng, tạo đà tăng trưởng kinh tế

Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 2 – 13/2/2026, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hội chợ Mùa Xuân 2026 sẽ chính thức diễn ra với chủ đề "Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng". Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, do Bộ Công Thương chủ trì phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương và cơ quan liên quan tổ chức...

Hội chợ Mùa Xuân 2026 được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn giao thương đầu năm, tạo đà khởi động tích cực cho sản xuất – kinh doanh, góp phần kích cầu tiêu dùng, mở rộng hệ thống phân phối, thúc đẩy thương mại nội địa và lan tỏa tinh thần Tết cổ truyền Việt Nam.

Tiếp nối thành công của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất năm 2025 – sự kiện từng được ví là "siêu hội chợ quốc gia" với quy mô 130.000m2, 3.000 gian hàng và hơn 100.000 lượt khách/ngày – Hội chợ Mùa Xuân 2026 được tổ chức bài bản, quy mô lớn, định hình như một chuỗi hội chợ thường niên của Việt Nam.

Việc Chính phủ tiếp tục lựa chọn tổ chức hội chợ mùa Xuân ngay sau Tết thể hiện quyết tâm khai thác tối đa động lực thương mại nội địa – một trong ba trụ cột tăng trưởng cùng với xuất khẩu và đầu tư, nhằm ổn định thị trường, tạo đà tăng trưởng đầu năm và lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập.

Hội chợ năm nay được tổ chức tại Khu Triển lãm Kim Quy – VEC với tổng diện tích trưng bày khoảng 145.000m2, bao gồm 10 sảnh trong nhà (mỗi sảnh 10.000m2) và không gian ngoài trời rộng hơn 45.000m2. Dự kiến có khoảng 3.000 gian hàng tiêu chuẩn và các khu chức năng dành cho ẩm thực, trình diễn văn hóa – nghệ thuật – trải nghiệm.

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, giới thiệu thương hiệu, Hội chợ Mùa Xuân 2026 còn là một hành trình du Xuân xuyên Việt với 8 phân khu nổi bật, kết hợp giữa thương mại, nông nghiệp, công nghiệp và văn hóa, đưa khách tham quan đi qua các miền văn hóa – kinh tế đặc sắc của đất nước.

Theo đó, Hội chợ sẽ chia làm tám phân khu như sau:

Phân khu chủ đề – Thành phố Hồ Chí Minh: Là trung tâm của hội chợ, TP.Hồ Chí Minh mang đến hình ảnh của một đô thị thông minh, năng động, sáng tạo với các gian hàng công nghệ, dịch vụ, văn hóa, cùng không gian nghệ thuật đặc trưng phương Nam.

Du Xuân Quê hương – Sản vật bốn phương: Các tỉnh thành trưng bày sản vật địa phương, sản phẩm OCOP, đặc sản Tết và tiềm năng đầu tư – du lịch.

Nông sản Việt – Lan tỏa sắc xuân: Do Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, giới thiệu sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, OCOP, chỉ dẫn địa lý và mô hình kinh tế xanh, tuần hoàn.

Xuân Thịnh vượng: Do Bộ Công Thương điều phối, quy tụ các doanh nghiệp sản xuất – phân phối – thương mại, tập trung thúc đẩy tiêu dùng Tết.

Triển lãm chuỗi giá trị dệt may – da giày – đồ gỗ – thủ công mỹ nghệ (VIVC 2026): Diễn đàn B2B kết nối nhà sản xuất, cung ứng nguyên liệu và phân phối.

Không gian Tết Sum Vầy: Do TP Hà Nội chủ trì, tái hiện Tết truyền thống với hoạt động thư pháp, gói bánh chưng, làng nghề và ẩm thực xưa.

Tinh hoa Văn hóa Việt Nam: Do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức, giới thiệu sản phẩm văn hóa sáng tạo, nghệ thuật biểu diễn, trò chơi dân gian, ẩm thực và thời trang.

Phân khu ngoài trời – Vị Xuân gắn kết: Khu ẩm thực và lễ hội mở ngoài trời, nơi người dân giao lưu và thưởng thức không khí Tết đoàn viên.

Hội chợ Mùa Xuân 2026 nhận được sự chỉ đạo sát sao của Thủ tướng Chính phủ và sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ngành, địa phương. Bộ Công Thương giữ vai trò chủ trì nội dung, phối hợp với Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND các địa phương, hiệp hội ngành hàng và Trung tâm Triển lãm Việt Nam đảm bảo tổ chức hiệu quả.

Hội chợ không chỉ là sân chơi thương mại mà còn là sự kiện khơi dậy niềm tin thị trường, quảng bá thương hiệu Việt, thể hiện khí thế khởi đầu năm mới – khởi đầu một giai đoạn phát triển mới sau thành công của Đại hội Đảng lần thứ XIV.