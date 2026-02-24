Hội đồng Hòa bình cân nhắc phát hành stablecoin neo USD để tái thiết Gaza

Ở thời điểm hiện tại, stablecoin cho Gaza vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Nhưng nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc tái thiết một nền kinh tế hậu xung đột dựa trên hạ tầng đô la kỹ thuật số...

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng được cho là đang xem xét phát hành một stablecoin dự kiến sẽ được neo giá vào đô la Mỹ nhằm hỗ trợ tái thiết nền kinh tế Gaza sau hai năm xung đột.

Tuy nhiên, theo thông tin từ Financial Times, hội đồng hiện mới trao đổi sơ bộ để đánh giá tác động của stablecoin tại Gaza. Nguồn tin thân cận với kế hoạch cho biết đây sẽ không phải memecoin, cũng không nhằm thay thế tiền pháp định, mà đóng vai trò như một phương tiện thanh toán kỹ thuật số dành cho người dân địa phương.

Hệ thống ngân hàng tại Gaza đã bị suy yếu nghiêm trọng. Từ năm 2023, việc tiếp cận tiền mặt tại khu vực đã trở nên khó khăn do nhiều máy ATM bị phá hủy và hoạt động vận chuyển tiền mặt bị hạn chế. Trong hoàn cảnh đó, thanh toán kỹ thuật số dần trở nên phổ biến hơn, dù hạ tầng viễn thông và tài chính tại khu vực vẫn mong manh, thiếu ổn định.

Hiện chưa rõ tổ chức nào sẽ đảm trách việc phát hành stablecoin cho Gaza nếu kế hoạch được xúc tiến. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump thời gian qua đã thể hiện lập trường ủng hộ việc mở rộng khung pháp lý cho stablecoin tại Mỹ, bao gồm việc tổng thống ký ban hành Đạo luật GENIUS vào tháng 7/2025.

Ông Snir Levi, Giám đốc điều hành nền tảng phân tích blockchain Nominis, nói với Cointelegraph rằng đề xuất “stablecoin Gaza” hiện vẫn ở giai đoạn rất sơ khai. Trong hơn hai năm qua, các sàn giao dịch OTC tại Gaza đã xử lý hơn 100 triệu USD stablecoin mà gần như không chịu ràng buộc.

Dĩ nhiên, với sự xuất hiện của đô la kỹ thuật số, viện trợ, tiền lương và các giao dịch dân sinh có thể được thực hiện ngay cả khi ngân hàng chưa thể hoạt động bình thường tại khu vực này. Chưa kể hệ thống tài chính dựa trên công nghệ blockchain cũng tăng cường tính minh bạch, hạn chế thất thoát hoặc tham nhũng trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, kế hoạch này đồng thời làm dấy lên nhiều băn khoăn về đạo đức và chính trị. Một hệ thống tiền tệ số do cơ chế quốc tế quản lý có thể trao cho các tác nhân bên ngoài mức độ ảnh hưởng sâu rộng chưa từng có đối với dòng chảy tài chính tại Gaza.

Ngoài ra, việc triển khai một hệ thống thanh toán tách biệt còn tiềm ẩn nguy cơ khoét sâu khoảng cách kinh tế giữa Gaza và Bờ Tây.

Thách thức hạ tầng cũng là bài toán lớn. Gaza hiện phụ thuộc nhiều vào mạng viễn thông 2G tốc độ thấp, điều có thể cản trở khả năng triển khai và phổ cập thanh toán kỹ thuật số quy mô lớn.

Ở thời điểm hiện tại, stablecoin cho Gaza vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Nhưng nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc tái thiết một nền kinh tế hậu xung đột dựa trên hạ tầng đô la kỹ thuật số. Đây sẽ là sự kiện có thể tác động không chỉ tới tương lai Gaza, mà còn định hình vai trò toàn cầu của stablecoin trong những năm tới.