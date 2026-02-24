Thứ Ba, 24/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Hội đồng Hòa bình cân nhắc phát hành stablecoin neo USD để tái thiết Gaza

Ngô Huyền

24/02/2026, 12:10

Ở thời điểm hiện tại, stablecoin cho Gaza vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Nhưng nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc tái thiết một nền kinh tế hậu xung đột dựa trên hạ tầng đô la kỹ thuật số...

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Hội đồng Hòa bình do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng được cho là đang xem xét phát hành một stablecoin dự kiến sẽ được neo giá vào đô la Mỹ nhằm hỗ trợ tái thiết nền kinh tế Gaza sau hai năm xung đột. 

Tuy nhiên, theo thông tin từ Financial Times, hội đồng hiện mới trao đổi sơ bộ để đánh giá tác động của stablecoin tại Gaza. Nguồn tin thân cận với kế hoạch cho biết đây sẽ không phải memecoin, cũng không nhằm thay thế tiền pháp định, mà đóng vai trò như một phương tiện thanh toán kỹ thuật số dành cho người dân địa phương.

Hệ thống ngân hàng tại Gaza đã bị suy yếu nghiêm trọng. Từ năm 2023, việc tiếp cận tiền mặt tại khu vực đã trở nên khó khăn do nhiều máy ATM bị phá hủy và hoạt động vận chuyển tiền mặt bị hạn chế. Trong hoàn cảnh đó, thanh toán kỹ thuật số dần trở nên phổ biến hơn, dù hạ tầng viễn thông và tài chính tại khu vực vẫn mong manh, thiếu ổn định.

Hiện chưa rõ tổ chức nào sẽ đảm trách việc phát hành stablecoin cho Gaza nếu kế hoạch được xúc tiến. Tuy nhiên, chính quyền ông Trump thời gian qua đã thể hiện lập trường ủng hộ việc mở rộng khung pháp lý cho stablecoin tại Mỹ, bao gồm việc tổng thống ký ban hành Đạo luật GENIUS vào tháng 7/2025.

Ông Snir Levi, Giám đốc điều hành nền tảng phân tích blockchain Nominis, nói với Cointelegraph rằng đề xuất “stablecoin Gaza” hiện vẫn ở giai đoạn rất sơ khai. Trong hơn hai năm qua, các sàn giao dịch OTC tại Gaza đã xử lý hơn 100 triệu USD stablecoin mà gần như không chịu ràng buộc.

Dĩ nhiên, với sự xuất hiện của đô la kỹ thuật số, viện trợ, tiền lương và các giao dịch dân sinh có thể được thực hiện ngay cả khi ngân hàng chưa thể hoạt động bình thường tại khu vực này. Chưa kể hệ thống tài chính dựa trên công nghệ blockchain cũng tăng cường tính minh bạch, hạn chế thất thoát hoặc tham nhũng trong phân bổ nguồn lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, kế hoạch này đồng thời làm dấy lên nhiều băn khoăn về đạo đức và chính trị. Một hệ thống tiền tệ số do cơ chế quốc tế quản lý có thể trao cho các tác nhân bên ngoài mức độ ảnh hưởng sâu rộng chưa từng có đối với dòng chảy tài chính tại Gaza. 

Ngoài ra, việc triển khai một hệ thống thanh toán tách biệt còn tiềm ẩn nguy cơ khoét sâu khoảng cách kinh tế giữa Gaza và Bờ Tây.

Thách thức hạ tầng cũng là bài toán lớn. Gaza hiện phụ thuộc nhiều vào mạng viễn thông 2G tốc độ thấp, điều có thể cản trở khả năng triển khai và phổ cập thanh toán kỹ thuật số quy mô lớn.

Ở thời điểm hiện tại, stablecoin cho Gaza vẫn chỉ dừng ở mức đề xuất. Nhưng nếu được triển khai, đây có thể trở thành một trong những thử nghiệm đầu tiên trên thế giới về việc tái thiết một nền kinh tế hậu xung đột dựa trên hạ tầng đô la kỹ thuật số. Đây sẽ là sự kiện có thể tác động không chỉ tới tương lai Gaza, mà còn định hình vai trò toàn cầu của stablecoin trong những năm tới.

Từ khóa:

blockchain Donald Trump Gaza kinh tế số stablecoin usd

Đọc thêm

Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường

Hỗ trợ của Nhà nước phải tới đích cuối cùng là thị trường

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ Khoa học và Công nghệ xác định chuỗi giá trị khoa học công nghệ hoàn chỉnh là từ khoa học tới công nghệ, từ công nghệ tới sản phẩm, từ sản phẩm tới sản xuất và từ sản xuất tới thị trường...

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Huế chuyển mình thành đô thị thông minh điều hành trực tuyến

Với hơn 1,3 triệu tài khoản và trên 50 dịch vụ tiện ích, nền tảng Hue-S cùng Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) đang từng bước định hình mô hình đô thị thông minh của thành phố Huế theo hướng kết nối, lấy người dân làm trung tâm và điều hành dựa trên dữ liệu số.

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

TP. Hồ Chí Minh triển khai ứng dụng công nghệ GIS gắn biển số, quản lý số nhà

TP. Hồ Chí Minh đang triển khai ứng dụng phần mềm công nghệ GIS để đánh số và gắn biển số nhà, nhằm tạo ra một hệ thống quản lý đồng bộ, hiệu quả và hiện đại hơn…

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Dữ liệu là “lá chắn” cho cuộc chiến chống lừa đảo

Là một chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ, ông Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC), nhận định “cuộc chiến” chống lừa đảo trực tuyến đang ngày càng khốc liệt hơn. Chúng ta đang chạy chậm hơn tội phạm và nếu không kết nối dữ liệu, “cuộc chiến” này sẽ càng trở nên khó khăn...

DeepSeek có thể đã

DeepSeek có thể đã "vượt rào" cấm của Mỹ, huấn luyện AI trên chip tốt nhất của Nvidia

Mô hình AI dự kiến ra mắt ngay trong tuần tới của DeepSeek được nghi vấn có thể đào tạo trên nền tảng chip Blackwell, dòng chip AI cao cấp nhất hiện nay của Nvidia.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

eMagazine

Xây dựng “phòng tuyến kép” cho không gian số

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Giá trứng ở Mỹ giảm gần một nửa, người chăn nuôi lao đao

Thế giới

2

Các mức khí thải ô tô áp dụng từ 1/3/2026

Kinh tế xanh

3

Cạnh tranh lãi suất huy động trực tuyến tăng nhiệt

Tài chính

4

Blog chứng khoán: Chờ đợi rung lắc cường độ cao hơn

Chứng khoán

5

Dịp Tết tại các bệnh viện tuyến cuối: Gia tăng ca bệnh do tai nạn sinh hoạt

Sức khỏe

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy