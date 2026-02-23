Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer “bán sạch” dự trữ Bitcoin

Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer vừa bán toàn bộ số Bitcoin đang nắm giữ. Một động thái hiếm thấy trong ngành đào tiền điện tử…

Theo báo cáo hoạt động hàng tuần được CoinTelegraph dẫn lại, Bitdeer đã thanh lý 943,1 BTC từ kho dự trữ, đồng thời bán hết số Bitcoin mới khai thác trong kỳ. “Lượng nắm giữ ròng” của công ty không bao gồm tài sản ký gửi của khách hàng hiện đã giảm về 0 BTC.

Cụ thể, trong giai đoạn báo cáo, Bitdeer khai thác được 189,8 BTC và bán toàn bộ số này, cùng với 943,1 BTC rút từ kho dự trữ hiện có.

Trước đó, trong bản cập nhật ngày 13/2, Bitdeer vẫn nắm giữ 943,1 BTC. Khi ấy, công ty đã bán 179,9 BTC trong tổng số 183,4 BTC khai thác được trong tuần, song vẫn duy trì lượng dự trữ. Thông thường, các doanh nghiệp đào Bitcoin sẽ luôn bán một phần sản lượng khai thác nhằm trang trải chi phí điện năng, vận hành và đầu tư thiết bị, song vẫn giữ lại một phần Bitcoin nhằm hưởng lợi khi giá tăng. Tuy nhiên, việc bán sạch dự trữ như Bitdeer được xem là bước đi khác thường.

Trong tuần trước, cổ phiếu Bitdeer cũng đã lao dốc sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch huy động 300 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn năm 2032. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Công ty cho biết nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển mảng điện toán đám mây AI, nghiên cứu phần cứng khai thác và phục vụ các nhu cầu chung của doanh nghiệp.

Xu hướng tái cấu trúc chiến lược không chỉ diễn ra tại Bitdeer. MARA Holdings, công ty khai thác Bitcoin hàng đầu của Mỹ, cũng đã thông báo mua cổ phần và nắm 64% quyền sở hữu của Exaion, công ty hạ tầng điện toán của Pháp.

Sau sự kiện halving năm 2024 đã khiến phần thưởng khối giảm một nửa và biên lợi nhuận bị thu hẹp, nhiều công ty khai thác trong ngành đã chuyển sang mô hình lai, kết hợp đào Bitcoin với cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao (HPC).

Các doanh nghiệp như HIVE, Hut 8, TeraWulf và IREN cũng đang tận dụng hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu sẵn có để phục vụ nhu cầu AI. Trong khi đó, CoreWeave đã chuyển hẳn sang vai trò nhà cung cấp hạ tầng điện toán cho AI.

Những động thái này cho thấy ngành khai thác tiền điện tử đang bước vào giai đoạn tái định hình, khi Bitcoin không còn là nguồn thu duy nhất mà trở thành một phần trong chiến lược khai thác giá trị từ hạ tầng tính toán quy mô lớn.