Thứ Hai, 23/02/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Kinh tế số

Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer “bán sạch” dự trữ Bitcoin

Bạch Dương

23/02/2026, 14:51

Công ty khai thác Bitcoin Bitdeer vừa bán toàn bộ số Bitcoin đang nắm giữ. Một động thái hiếm thấy trong ngành đào tiền điện tử…

Ảnh minh hoạ.
Ảnh minh hoạ.

Theo báo cáo hoạt động hàng tuần được CoinTelegraph dẫn lại, Bitdeer đã thanh lý 943,1 BTC từ kho dự trữ, đồng thời bán hết số Bitcoin mới khai thác trong kỳ. “Lượng nắm giữ ròng” của công ty không bao gồm tài sản ký gửi của khách hàng hiện đã giảm về 0 BTC.

Cụ thể, trong giai đoạn báo cáo, Bitdeer khai thác được 189,8 BTC và bán toàn bộ số này, cùng với 943,1 BTC rút từ kho dự trữ hiện có.

Trước đó, trong bản cập nhật ngày 13/2, Bitdeer vẫn nắm giữ 943,1 BTC. Khi ấy, công ty đã bán 179,9 BTC trong tổng số 183,4 BTC khai thác được trong tuần, song vẫn duy trì lượng dự trữ. Thông thường, các doanh nghiệp đào Bitcoin sẽ luôn bán một phần sản lượng khai thác nhằm trang trải chi phí điện năng, vận hành và đầu tư thiết bị, song vẫn giữ lại một phần Bitcoin nhằm hưởng lợi khi giá tăng. Tuy nhiên, việc bán sạch dự trữ như Bitdeer được xem là bước đi khác thường.

Trong tuần trước, cổ phiếu Bitdeer cũng đã lao dốc sau khi doanh nghiệp công bố kế hoạch huy động 300 triệu USD thông qua phát hành trái phiếu chuyển đổi, đáo hạn năm 2032. Trái phiếu có thể được chuyển đổi thành cổ phiếu, thanh toán bằng tiền mặt hoặc kết hợp cả hai hình thức.

Công ty cho biết nguồn vốn huy động sẽ được sử dụng để mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển mảng điện toán đám mây AI, nghiên cứu phần cứng khai thác và phục vụ các nhu cầu chung của doanh nghiệp.

Bitdeer cho biết nguồn vốn huy động sẽ được dùng để mở rộng trung tâm dữ liệu, phát triển mảng điện toán đám mây phục vụ AI, nghiên cứu phần cứng khai thác và đáp ứng các nhu cầu chung của doanh nghiệp. Trong bối cảnh nhu cầu đối với thiết bị đào suy yếu, công ty cũng đẩy mạnh hoạt động tự khai thác, tận dụng chính dàn máy của mình thay vì bán cho khách hàng.

Xu hướng tái cấu trúc chiến lược không chỉ diễn ra tại Bitdeer. MARA Holdings, công ty khai thác Bitcoin hàng đầu của Mỹ, cũng đã thông báo mua cổ phần và nắm 64% quyền sở hữu của Exaion, công ty hạ tầng điện toán của Pháp. 

Sau sự kiện halving năm 2024 đã khiến phần thưởng khối giảm một nửa và biên lợi nhuận bị thu hẹp, nhiều công ty khai thác trong ngành đã chuyển sang mô hình lai, kết hợp đào Bitcoin với cung cấp dịch vụ trí tuệ nhân tạo và điện toán hiệu năng cao (HPC).

Các doanh nghiệp như HIVE, Hut 8, TeraWulf và IREN cũng đang tận dụng hạ tầng năng lượng và trung tâm dữ liệu sẵn có để phục vụ nhu cầu AI. Trong khi đó, CoreWeave đã chuyển hẳn sang vai trò nhà cung cấp hạ tầng điện toán cho AI.

Những động thái này cho thấy ngành khai thác tiền điện tử đang bước vào giai đoạn tái định hình, khi Bitcoin không còn là nguồn thu duy nhất mà trở thành một phần trong chiến lược khai thác giá trị từ hạ tầng tính toán quy mô lớn.

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

14:41, 21/02/2026

Tin tặc trả lại 21 triệu USD Bitcoin cho cơ quan chức năng Hàn Quốc

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

10:54, 20/02/2026

Bitcoin có thể duy trì vùng giá 60.000 USD - 75.000 USD thời gian dài?

Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

20:59, 08/02/2026

Giá Bitcoin có thể sẽ ngừng phụ thuộc vào “chính sách nới lỏng”

Từ khóa:

Bitdeer công ty điện toán đám mây hạ tầng điện toán AI khai thác Bitcoin kinh tế số tài sản mã hoá tài sản số tiền điện tử

Đọc thêm

Nhà sáng lập OpenAI: Một số công ty “lấy cớ” AI để sa thải nhân viên

Nhà sáng lập OpenAI: Một số công ty “lấy cớ” AI để sa thải nhân viên

AI washing - tình trạng doanh nghiệp viện cớ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để sa thải nhân viên, theo nhà sáng lập OpenAI Sam Altman...

Gen Y, Gen Z: Ai chọn Facebook, ai chọn Zalo?

Gen Y, Gen Z: Ai chọn Facebook, ai chọn Zalo?

Nếu Facebook vẫn là lựa chọn quen thuộc của Gen Y, thì sức hút với Gen Z đang dần suy giảm…

TP.HCM: Đột phá công nghệ để thoát bẫy gia công

TP.HCM: Đột phá công nghệ để thoát bẫy gia công

Trong bối cảnh chuỗi cung ứng công nghệ toàn cầu đang tái cấu trúc mạnh mẽ, TP.HCM đứng trước cơ hội “ngàn năm có một” để thoát khỏi bẫy gia công.

AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm

AI Impact Summit 2026: Định hình tương lai cho AI, lấy con người làm trung tâm

Trong bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Tác động của Trí tuệ Nhân tạo (AI Impact Summit) 2026 tổ chức ở New Delhi, Thủ tướng Modi nhấn mạnh tầm nhìn xây dựng một hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo lấy con người làm trung tâm, dựa trên các giá trị đạo đức, sự minh bạch và hợp tác toàn cầu, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế cùng định hình tương lai của AI theo hướng phục vụ lợi ích chung của nhân loại...

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Hàng tỷ đô từ Mỹ đổ vào lĩnh vực AI của Ấn Độ

Hàng loạt tập đoàn công nghệ lớn đã tuyên bố rót hàng trăm tỷ USD vào thị trường AI của Ấn Độ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

eMagazine

Khu công nghiệp bước vào kỷ nguyên mới

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

eMagazine

Việt Nam đang hướng tới mô hình tăng trưởng mới “Đổi mới 2”

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

eMagazine

Nâng hạng thị trường chứng khoán: “Phép thử” cho chuẩn mực quản trị

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại bán ròng 1.200 tỷ phiên khai xuân

Chứng khoán

2

Thủ tướng làm việc với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam về triển khai các nghị quyết chiến lược

Tiêu điểm

3

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính kịp thời từ đầu năm

Tiêu điểm

4

Chủ động ứng phó ảnh hưởng xâm nhập mặn, hạn hán

Chuyển động xanh

5

Blog chứng khoán: Khởi đầu tốt, vạn sự thông?

Chứng khoán

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy