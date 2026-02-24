Giá vàng nhảy vọt lên mức cao nhất 3 tuần, SPDR Gold Trust mua ròng gần 8 tấn
Điệp Vũ
24/02/2026, 07:14
Nhu cầu phòng ngừa rủi ro đang tăng mạnh, và thị trường kim loại quý cũng sôi đông hơn khi kỳ nghỉ Tết âm lịch ở nhiều nước châu Á đã khép lại...
Giá vàng thế giới tăng mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (23/2), đạt mức cao nhất kể từ cuối tháng trước, nhờ nhu cầu phòng ngừa rủi ro tăng mạnh trong bối cảnh bất định liên quan đến chính sách thuế quan của Tổng thống Donald Trump gia tăng. Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust có một phiên mua ròng mạnh tay sau một thời gian mua nhỏ giọt.
Lúc đóng cửa tại thị trường New York, giá vàng giao ngay tăng 121,5 USD/oz, tương đương tăng 2,38%, chốt ở mức 5.229,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Đây là mức giá đóng cửa cao nhất của vàng giao ngay kể từ hôm 30/1.
Giá bạc giao ngay tăng hơn 4,2%, chốt ở mức 88,33 USD/oz.
Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao tháng 4 tăng 2,8%, chốt ở mức 5.225,6 USD/oz.
Trong ngày đầu tuần, ông Trump tiếp tục chỉ trích việc Tòa án Tối cao Mỹ hôm thứ Sáu ra phán quyết bác bỏ biện pháp thuế quan đối ứng của ông. Trước đó, ông đã áp thuế quan toàn cầu mới 10% vào hôm thứ Sáu và tuyên bố nâng mức thuế này lên 15% vào hôm thứ Bảy.
Những diễn biến này bổ sung thêm một lớp bất định nữa vào môi trường quốc tế vốn đang có rủi ro địa chính trị lớn. Vòng đàm phán hạt nhân tiếp theo giữa Mỹ và Iran sẽ diễn ra ở Geneva trong tuần này, và hai bên đều đang cho thấy sự chuẩn bị sẵn sàng cho xung đột nếu không có thỏa thuận.
Một môi trường như vậy có lợi cho giá vàng, tài sản được xem là "vịnh tránh bão" truyền thống. Ngoài ra, thị trường kim loại quý cũng thêm phần sôi động khi giao dịch quay trở lại ở những nước châu Á có kỳ nghỉ Tết âm lịch, đặc biệt là Trung Quốc - nước tiêu thụ vàng lớn nhất thế giới.
“Đang có nhiều vấn đề kinh tế và chính trị trên thế giới, và sau thời kỳ trầm lắng của thị trường trong kỳ nghỉ Tết âm lịch, chúng tôi cho rằng giá vàng có thể tăng mạnh trong tuần này khi hoạt động giao dịch tăng trở lại”, nhà quản lý danh mục Jeffrey Christian của công ty CPM Group nhận định với hãng tin CNBC. Ông cho rằng trong vài quý tới đây, giá vàng sẽ tiếp tục tăng và có khả năng thiết lập những kỷ lục mới.
Ngoài các tin tức về thuế quan và đàm phán Mỹ - Iran, trong tuần này, nhà đầu tư sẽ chờ phát biểu của một loạt quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) để có cái nhìn sáng tỏ hơn về triển vọng lãi suất của ngân hàng trung ương này. Hiện tại, thị trường đang dự báo Fed sẽ có hai lần giảm lãi suất trong năm nay, với lượng giảm mỗi lần là 0,25 điểm phần trăm và lần giảm đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6.
Đồng USD giảm giá nhẹ trong phiên đầu tuần, với chỉ số Dollar Index giảm 0,1%, còn 97,7 điểm.
Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust mua ròng 7,7 tấn vàng trong phiên này, nâng khối lượng nắm giữ lên 1.086,5 tấn vàng. Gần đây, quỹ vẫn mua ròng nhưng mua nhỏ giọt. Tuần trước, quỹ đã mua ròng 1,8 tấn vàng, sau khi mua ròng 0,9 tấn vàng trong tuần trước đó.
Xu hướng tăng của giá kim loại quý duy trì khi thị trường mở cửa phiên châu Á sáng nay (24/2).
Lúc 6h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng 21 USD/oz, tương đương tăng 0,4%, giao dịch ở mức 5.250,4 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng hơn 0,7%, giao dịch ở mức gần 89 USD/oz.
Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá trên của vàng thế giới tương đương khoảng 166,3 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.
Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 25.880 đồng (mua vào) và 26.290 đồng (bán ra), tăng 130 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.
