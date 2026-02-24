Trong dịp Tết Nguyên đán, đã tặng quà cho 1,6 triệu người có công

1,6 triệu người có công với cách mạng trên cả nước đã được nhận 2 đợt tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, với tổng kinh phí thực hiện qua 2 đợt là 1,1 nghìn tỷ đồng...

Bộ Nội vụ cho biết trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bộ đã tham mưu thực hiện chăm lo kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội.

Nhân dịp Tết, Bộ đã tham mưu tổ chức 2 đợt tặng quà cho người có công với cách mạng, mỗi đợt tặng quà cho 1,6 triệu đối tượng với tổng kinh phí thực hiện là 1,1 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 100%, tương đương tăng 656 tỷ đồng so với năm 2025).

Cụ thể, quà tặng của Đảng, Nhà nước cho người có công với cách mạng nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Theo đó, thực hiện Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác, tính đến ngày 11/2/2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc tặng quà theo Nghị quyết số 418/NQ-CP đảm bảo kịp thời, chu đáo, đúng đối tượng và đã báo cáo kết quả triển khai thực hiện về Bộ.

Trong đó, quà tặng được thực hiện bằng hình thức tiền mặt với mức quà tặng là 400.000 đồng. Tổng số đối tượng được tặng quà là 1,6 triệu người với tổng kinh phí thực hiện là 660 tỷ đồng.

Quà tặng của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026: Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN ngày 05/1/2026 của Chủ tịch nước về việc tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành công tác tặng quà của Chủ tịch nước cho người có công với cách mạng đảm bảo đúng thời hạn trước ngày 31/1/2026.

Trong đó, quà tặng được thực hiện bằng hình thức tiền mặt với 2 mức quà là 300.000 đồng và 600.000 đồng. Tổng số đối tượng được tặng quà là 1,6 triệu người với tổng kinh phí thực hiện là 502 tỷ đồng.

Bộ Nội vụ đã chuẩn bị chu đáo, đầy đủ quà tặng đối với 18 đoàn Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Lãnh đạo Bộ thăm hỏi, tặng quà đối với hơn 900 đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ, 6 cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công với tổng kinh phí hơn 1,6 tỷ đồng nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.

Tại địa phương, vào dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, 34/34 tỉnh, thành phố đã chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch tặng quà người có công với cách mạng, thân nhân liệt sĩ, tổng kinh phí trên 2,6 nghìn tỷ đồng tặng cho trên 3 triệu lượt đối tượng người có công, thân nhân liệt sĩ.