Kiểm toán Nhà nước phải là công cụ quan trọng trong giám sát tài chính công, tài sản công
Đỗ Như
24/02/2026, 10:02
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành kiểm toán phải đi sâu, đi sát hơn nữa vào thực tiễn, trở thành công cụ quan trọng, là “thanh gươm” sắc bén của Quốc hội trong giám sát tài chính công, tài sản công
Chiều 23/2, tại Hà Nội, nhân dịp ngày làm việc đầu tiên của
năm mới Bính Ngọ 2026, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ
tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tới thăm, làm việc với Kiểm toán Nhà nước.
Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội
cho biết mặc dù bối cảnh thế giới và khu vực còn nhiều khó khăn, thách thức,
song dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Nhà nước và sự đồng
lòng của nhân dân, đất nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.
Tăng trưởng
kinh tế đạt 8,02%; quy mô nền kinh tế khoảng 514 tỷ USD; thu nhập bình quân đầu
người đạt hơn 5.000 USD; kim ngạch xuất nhập khẩu đạt kỷ lục 930 tỷ USD.
Cùng với đó, quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự, an toàn xã hội được bảo
đảm; vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế không ngừng được nâng cao.
Công tác xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh,
thực hiện nghiêm với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Công tác
xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được triển khai mạnh mẽ, đặc biệt là cuộc
cách mạng về sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, được bạn bè quốc tế đánh giá
cao.
Chủ tịch Quốc hội cho rằng trong thành tựu chung của đất nước và kết quả hoạt động
của Quốc hội có phần đóng góp rất quan trọng của Kiểm toán Nhà nước, nhất là
trong ổn định thu chi, tiết kiệm chi ngân sách nhà nước.
Nhấn mạnh năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị
quyết Đại hội XIV của Đảng, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Kiểm toán Nhà nước cần
nhanh chóng cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết vào toàn bộ hoạt động của ngành,
góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán, đáp ứng yêu cầu phát triển đất
nước trong giai đoạn mới.
Theo Chủ tịch Quốc hội, ngành kiểm toán phải đi sâu, đi sát
hơn nữa vào thực tiễn, trở thành công cụ quan trọng, là “thanh gươm” sắc bén của
Quốc hội trong giám sát tài chính công, tài sản công. Kiểm toán không chỉ dừng
lại ở việc phát hiện sai phạm sau khi đã xảy ra, mà cần chủ động “kiểm toán từ
sớm, từ xa”, kịp thời nhắc nhở các bộ, ngành, địa phương, không để xảy ra tham
nhũng, tiêu cực trong các dự án, công trình trọng điểm.
Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Kiểm toán Nhà nước phải phát huy
nghiệp vụ chuyên môn, khai thác hiệu quả nguồn thông tin từ nhiều phía để chủ động
tham mưu cho Đảng, Nhà nước, tăng tính chủ động, dự báo và phòng ngừa rủi
ro ngay từ giai đoạn đầu.
Về phương thức hoạt động, Chủ tịch Quốc hội đề nghị ngành kiểm
toán tiếp tục đổi mới theo hướng tinh gọn, sát thực tiễn nhưng vẫn bảo đảm chất
lượng. Nhiệm vụ kiểm toán hằng năm đều được Quốc hội xem xét, thông qua và đánh
giá cao. Đây là nền tảng để ngành tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới
tư duy và cách làm, bảo đảm hiệu quả, thiết thực hơn.
Chủ tịch Quốc hội
ghi nhận lực lượng cán bộ kiểm toán hiện nay phần lớn còn trẻ, có trình độ
chuyên môn, chính trị, ngoại ngữ, tin học tốt. Tuy nhiên, để đáp ứng yêu cầu
nhiệm vụ trong tình hình mới, mỗi cán bộ cần chủ động rèn luyện, học tập nâng
cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tu dưỡng đạo đức…
Theo Chủ tịch Quốc hội, xây dựng đội ngũ kiểm toán phải bảo
đảm “vừa có đức, vừa có tài”, trong đó “đức là gốc”. Cán bộ kiểm toán cần giữ vững
bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, làm việc khách quan, công tâm; đồng thời
có thái độ ứng xử đúng mực, góp ý xây dựng để các đơn vị được kiểm toán kịp thời
khắc phục hạn chế, hoàn thiện công tác quản lý.
Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu toàn ngành tiếp tục phát huy
tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, thực hiện phương châm “trên dưới đồng lòng,
dọc ngang thông suốt”, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Kiểm toán
Nhà nước, Nghị quyết của Đảng ủy Quốc hội và đặc biệt là Nghị quyết Đại hội XIV
của Đảng.
Tại cuộc làm việc, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho rằng yêu cầu phát
triển đất nước đặt ra ngày càng cao, đòi hỏi Kiểm toán nhà nước phải tiếp tục đổi
mới mạnh mẽ hơn nữa. Trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng cao; đẩy
mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; đổi mới phương thức hoạt động
nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả kiểm toán.
“Thực hiện định hướng của Chủ tịch Quốc hội, Kiểm toán nhà nước đang quyết tâm
chuyển mạnh từ phương thức kiểm toán hậu kiểm, chọn mẫu sang tăng cường giám
sát, kiểm soát thường xuyên theo thời gian thực, qua đó đáp ứng tốt hơn yêu cầu
và kỳ vọng của Quốc hội”, ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.
Theo ông Ngô Văn Tuấn, toàn ngành sẽ tiếp thu đầy đủ, toàn
diện các nhiệm vụ được giao và xác định đây là những định hướng quan trọng để cụ
thể hóa vào chương trình, kế hoạch công tác trong thời gian tới.
