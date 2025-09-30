Thứ Ba, 30/09/2025

Trang chủ Kinh tế xanh

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030

Hằng Anh

30/09/2025, 16:12

Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy; đồng thời quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết mới của Trung ương, xác định những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển tổ chức…

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh khai mạc hội nghị.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh khai mạc hội nghị.

Ngày 29/9/2025, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Nguyễn Thị Thanh Bình; đại diện Ban Nội chính Trung ương cùng các Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.

Chánh Văn phòng Đảng ủy Trần Thị Hồng Ánh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của kỳ họp tháng 8/2025 và Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy.
Chánh Văn phòng Đảng ủy Trần Thị Hồng Ánh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của kỳ họp tháng 8/2025 và Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy.

Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Trần Thị Hồng Ánh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của kỳ họp tháng 8/2025 và Dự thảo Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy.

Báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt nhiều kết quả tích cực. Nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung Liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam; thực hiện tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW theo chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương. 

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy đã ban hành 382 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là một số lượng văn bản lớn cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mặc dù còn nhiều hạn chế về nhân lực, vật lực.

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phạm Hữu Duệ trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phạm Hữu Duệ trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025.

Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy vẫn tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương trong thực hiện công tác tổ chức, xây dựng đảng; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,…

Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phạm Hữu Duệ trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025. Ủy ban Kiểm tra nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ các chi bộ trong việc thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát.

Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ông Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ đã trình bày, quán triệt các văn bản mới ban hành của Đảng, bao gồm: Quy định số 350-QĐ/TW, Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025, Quy định số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025; 367-QĐ/TW ngày 08/9/2025 và Quy định số 368-QĐ/TW ngày 08/9/2025.

Ông Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ đã trình bày, quán triệt các văn bản mới ban hành của Đảng.
Ông Nguyễn Quyết Chiến, Ủy viên Ban Thường vụ đã trình bày, quán triệt các văn bản mới ban hành của Đảng.

Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là bàn về chủ trương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết mới của Bộ Chính trị như: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng; Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về giải pháp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân;

Cùng với đó là Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của Liên hiệp Hội Việt Nam, thực hiện số hóa, xây dựng dữ liệu điện tử kết nối trục liên thông quốc gia, triển khai văn phòng điện tử tại cơ quan Trung ương Liên hiệp Hội Việt Nam phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.

Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào giải pháp nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đổi mới phương thức hoạt động dựa vào chuyển đổi số nhằm giảm thủ tục giấy tờ, kịp thời chuyển tài liệu sinh hoạt đến các chi bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác đảng, công tác kiểm tra giám sát cho tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian tới…

Từ khóa:

đại hội Đảng ủy Đảng viên Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Liên hiệp Hội Việt Nam Mặt trận Tổ quốc

VnEconomy
VnEconomy

