Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Liên hiệp Hội Việt Nam lần thứ ba, nhiệm kỳ 2025-2030
Hằng Anh
30/09/2025, 16:12
Đây là hội nghị quan trọng nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng đầu năm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2025 của Đảng ủy; đồng thời quán triệt, triển khai các văn bản, nghị quyết mới của Trung ương, xác định những chủ trương lớn về xây dựng Đảng, chuyển đổi số, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển tổ chức…
Ngày 29/9/2025, Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật
Việt Nam (Liên hiệp Hội Việt Nam) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ lần thứ
ba, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Chủ tịch Liên hiệp
Hội Việt Nam Phạm Ngọc Linh chủ trì Hội nghị.
Dự hội nghị có Chủ tịch Liên hiệp Hội Việt Nam Phan Xuân
Dũng; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo- Dân vận, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương Nguyễn Thị Thanh Bình; đại diện Ban Nội chính Trung ương cùng các Ủy
viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy Liên hiệp Hội Việt Nam.
Thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Chánh Văn phòng Đảng ủy Trần Thị
Hồng Ánh báo cáo kết quả thực hiện Kết luận của kỳ họp tháng 8/2025 và Dự thảo
Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối
năm 2025 của Đảng ủy.
Báo cáo cho thấy, trong thời gian qua, Đảng ủy đã tập trung
lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đạt nhiều kết quả
tích cực. Nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW, các kết luận của
Bộ Chính trị, Ban Bí thư có nội dung Liên quan đến Liên hiệp Hội Việt Nam; thực
hiện tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW theo chỉ đạo của Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc,
các đoàn thể Trung ương.
Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Đảng ủy đã ban hành 382 văn
bản lãnh đạo, chỉ đạo. Đây là một số lượng văn bản lớn cho thấy sự quyết tâm, nỗ
lực của Đảng ủy trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo mặc dù còn nhiều hạn chế về
nhân lực, vật lực.
Trong 3 tháng cuối năm, Đảng ủy vẫn tiếp tục bám sát sự lãnh
đạo, chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể
Trung ương trong thực hiện công tác tổ chức, xây dựng đảng; đẩy mạnh tuyên truyền,
giáo dục đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí; phát huy vai trò nêu gương
của người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh
bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc,…
Tại hội nghị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Phạm Hữu Duệ
trình bày báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát trong 9 tháng đầu năm, phương
hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2025. Ủy ban Kiểm tra nhấn mạnh sẽ tiếp tục thực
hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát, đồng thời tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ
các chi bộ trong việc thực hiện đúng quy định của Đảng về công tác kiểm tra,
giám sát.
Cũng trong khuôn khổ hội nghị, ông Nguyễn Quyết Chiến, Ủy
viên Ban Thường vụ đã trình bày, quán triệt các văn bản mới ban hành của Đảng,
bao gồm: Quy định số 350-QĐ/TW, Quy định số 365-QĐ/TW ngày 30/8/2025, Quy định
số 366-QĐ/TW ngày 30/8/2025; 367-QĐ/TW ngày 08/9/2025 và Quy định số 368-QĐ/TW
ngày 08/9/2025.
Một trong những nội dung đáng chú ý của hội nghị là bàn về
chủ trương xây dựng chương trình hành động thực hiện các nghị quyết mới của Bộ
Chính trị như: Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế; Nghị quyết số
70-NQ/TW về bảo đảm an ninh năng lượng; Nghị quyết số 71-NQ/TW về phát triển
giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW về giải pháp bảo vệ, chăm sóc và
nâng cao sức khỏe nhân dân;
Cùng với đó là Nghị quyết chuyên đề về công tác phòng, chống
tham nhũng, tiêu cực đến năm 2030; Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động của
Liên hiệp Hội Việt Nam, thực hiện số hóa, xây dựng dữ liệu điện tử kết nối trục
liên thông quốc gia, triển khai văn phòng điện tử tại cơ quan Trung ương Liên
hiệp Hội Việt Nam phù hợp với tinh thần Nghị quyết 57-NQ/TW.
Thảo luận tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào giải pháp
nâng cao hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, đổi mới phương thức hoạt động
dựa vào chuyển đổi số nhằm giảm thủ tục giấy tờ, kịp thời chuyển tài liệu sinh
hoạt đến các chi bộ, tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về công tác đảng,
công tác kiểm tra giám sát cho tổ chức đảng và đảng viên trong thời gian tới…
