Thủ tướng Chính phủ khẳng định nông nghiệp - nông dân - nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ đỡ cho nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát, giúp Việt Nam thoát nghèo từ xuất phát điểm nghèo nàn, lạc hậu và khẳng định thương hiệu nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế...

Sáng 10/12, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân lần thứ 7, năm 2025, có chủ đề "Ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong nông dân."

Đây là lần thứ 4 trong nhiệm kỳ này Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân. Hội nghị nhằm cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới. Đặc biệt thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tổ chức “Tháng nghe dân nói”.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố, với tổng số hơn 1.900 đại biểu.

Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; các nông dân, đại diện các hợp tác xã tiêu biểu; doanh nghiệp, chuyên gia, nhà khoa học.

Báo cáo về kết quả thực hiện kết luận Hội nghị đối thoại năm 2024 và tổng hợp ý kiến, đề xuất của nông dân tại Hội nghị năm 2025, Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam Lương Quốc Đoàn cho biết trước hội nghị Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổng hợp hơn 5.000 ý kiến, đề xuất, kiến nghị của bà con nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã gửi đến Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Các đề xuất, kiến nghị đã được tổng hợp, tập trung vào 5 nhóm nội dung chính mà nông dân mong muốn Chính phủ tiếp tục quan tâm tháo gỡ.

Trong số đó, nông dân đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác, chuyển giao ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nông sản cho nông dân; các giải pháp hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi số cho nông dân; các chính sách, giải pháp về tín dụng, thuế, hỗ trợ vốn cho nông dân; các giải pháp, biện pháp quản lý, kiểm soát chất lượng vật tư nông nghiệp, bình ổn giá vật tư đầu vào trong nông nghiệp; đầu tư hạ tầng cho nông nghiệp, nông thôn; quy hoạch các vùng chuyên canh, phát triển thương hiệu, các ngành hàng chủ lực và giải pháp hỗ trợ nông dân tham gia.

Phát biểu mở đầu cuộc đối thoại trong tháng cuối năm 2025 và cũng là cuối nhiệm kỳ, bày tỏ vui mừng gặp các “chiến sỹ trên mặt trận nông nghiệp”, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi tới đại biểu dự hội nghị lời thăm hỏi, chúc mừng tốt đẹp nhất.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao chủ đề cuộc đối thoại về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số . Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về “3 gần, 4 không, 5 phải” (gần dân, gần cơ sở, gần không gian số; không hình thức, không né tránh, không đùn đẩy, không làm sai chức năng; phải lắng nghe, phải đối thoại, phải làm mẫu, phải chịu trách nhiệm, phải báo cáo kết quả), đối thoại Thủ tướng Chính phủ với nông dân nhằm rà soát lại kết quả 4 đối thoại đã thực hiện trong nhiệm kỳ này, cũng như thiết thực cụ thể hóa việc triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân trong tình hình mới; đặc biệt là đánh giá tình hình thiên tai và việc khắc phục hậu quả thiên tai vừa qua.

Nhìn lại 40 năm đổi mới, Thủ tướng Chính phủ khẳng định nông nghiệp - nông dân - nông thôn có vai trò đặc biệt quan trọng, là trụ đỡ cho nền kinh tế, góp phần ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, kiểm soát lạm phát, giúp Việt Nam thoát nghèo từ xuất phát điểm nghèo nàn, lạc hậu và khẳng định thương hiệu nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế; công nghiệp đưa Việt Nam bước vào nước có thu nhập trung bình cao; tạo nền tảng ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số để tiến lên nước phát triển có thu nhập cao vào năm 2045.

Với tinh thần "Đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để cùng tạo lợi ích, đối thoại để có lòng tin", Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn cuộc đối thoại sẽ diễn ra thẳng thắn, dân chủ, thiết thực, hiệu quả; đưa ra những giải đáp cụ thể, thích đáng và “đúng-trúng”, góp phần phát triển nông nghiệp - nông dân - nông thôn thời gian tới.

Theo chương trình, tại hội nghị, bà con nông dân, hợp tác xã nêu các câu hỏi, trao đổi ý kiến, đề xuất trực tiếp với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương các vấn đề quan tâm.

Qua đó, Thủ tướng sẽ cùng với lãnh đạo các bộ, ngành lắng nghe và trao đổi, thảo luận các vấn đề bà con nông dân kiến nghị để giải quyết khó khăn, vướng mắc, đồng thời đề ra các cơ chế, chính sách tháo gỡ.