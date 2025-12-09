Thủ tướng: Tây Ninh phát huy “ba cầu nối” để phát triển nhanh, bền vững

Tây Ninh được đánh giá hội tụ nhiều tiềm năng nổi trội, là cửa ngõ chiến lược kết nối vùng và quốc tế. Tại buổi làm việc với Tây Ninh, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu tỉnh khai thác hiệu quả các lợi thế này, duy trì tăng trưởng cao và tạo động lực phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Chiều 8/12, trong chương trình công tác tại Tây Ninh nhân dịp dự Lễ khai trương cặp Cửa khẩu quốc tế Tân Nam - Meun Chey, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2025, phương hướng 2026 và giải quyết các kiến nghị nhằm thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Tham dự có Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn cùng lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2025 ĐẠT CHỈ TIÊU, KHẲNG ĐỊNH NỀN TẢNG TĂNG TRƯỞNG MỚI

Tây Ninh được thành lập trên cơ sở hợp nhất tỉnh Tây Ninh (cũ) và Long An (cũ), có diện tích hơn 8.536 km², dân số khoảng 3,25 triệu người với 96 đơn vị hành chính cấp xã. Tỉnh có đường biên giới dài 369 km tiếp giáp Vương quốc Campuchia và quy mô kinh tế đứng thứ 10 cả nước.

Năm 2025, tỉnh đặt ra 14 chỉ tiêu phát triển chủ yếu và dự kiến hoàn thành toàn bộ. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước đạt 9,52%, xếp thứ hai khu vực phía Nam và thứ tám cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tạo nền tảng quan trọng cho phát triển những năm tới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh- Ảnh: VGP

Các lĩnh vực văn hóa – xã hội được chú trọng; quốc phòng, an ninh được bảo đảm; quan hệ đối ngoại, nhất là với Campuchia, được tăng cường. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí được đẩy mạnh; hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động ngày càng hiệu lực, hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vận hành ổn định.

Năm 2026, Tây Ninh đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10–10,5%, tạo đà cho giai đoạn phát triển mới. Tỉnh kiến nghị Chính phủ xem xét tháo gỡ vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài; xử lý khó khăn của dự án Nhà máy điện LNG Long An; đầu tư các công trình chống sạt lở, nạo vét hồ Dầu Tiếng; phát triển hạ tầng giao thông; nâng cấp Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Căn cứ Trung ương Cục miền Nam…

Các bộ, ngành đã đối thoại, cho ý kiến cụ thể về từng nhóm vấn đề, đồng thời đề xuất định hướng giúp Tây Ninh phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn tới.

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng nhấn mạnh Tây Ninh sở hữu nhiều tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội và lợi thế cạnh tranh; là cửa ngõ chiến lược kết nối Đông Nam Á và là điểm trung chuyển giữa các vùng, đặc biệt giữa Đồng bằng sông Cửu Long và Thành phố Hồ Chí Minh – vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Theo Thủ tướng, Tây Ninh giữ vai trò “ba cầu nối”: kết nối quốc tế qua bốn cửa khẩu; trung chuyển giữa các vùng; và kết nối phát triển công nghiệp. Tỉnh hội tụ ba yếu tố “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”, tạo dư địa phát triển lớn.

Thủ tướng nêu rõ cần phát huy lợi thế, tinh thần đoàn kết, truyền thống anh dũng của địa phương; bám sát chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước để tạo bước phát triển bứt phá, nâng cao đời sống nhân dân.

TRIỂN KHAI QUY HOẠCH, KÍCH HOẠT ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN MỚI

Bên cạnh kết quả đạt được, Thủ tướng chỉ ra những hạn chế như: hạ tầng chiến lược chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; tiêu thụ nông sản còn khó khăn; giải phóng mặt bằng vướng mắc; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa thực sự tạo đột phá; an ninh – trật tự còn tiềm ẩn yếu tố phức tạp.

Thủ tướng đề nghị Tây Ninh nỗ lực hơn nữa để duy trì tăng trưởng cao, bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm người yếu thế, người có công; tháo gỡ vướng mắc kéo dài; xây dựng đường biên giới hòa bình, hợp tác, phát triển; chủ động góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và tạo động lực tăng trưởng bền vững cho cả vùng.

Về phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 10–10,5%, duy trì mức cao liên tục trong các năm tiếp theo.

Tỉnh tập trung triển khai có hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021–2030, tầm nhìn đến 2050 sau điều chỉnh; phát triển chuỗi công nghiệp – đô thị gắn với hành lang kinh tế xuyên Á; bảo đảm tiến độ ban hành quy hoạch trong tháng 1/2026.

Đồng thời, Tây Ninh khẩn trương thực hiện Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045, gắn với các yêu cầu phát triển mới và cơ hội mở rộng không gian kinh tế biên giới.

Thủ tướng yêu cầu tỉnh cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; coi trọng nguồn vốn Nhà nước có vai trò dẫn dắt để kích hoạt các nguồn lực xã hội; khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sang Campuchia và thúc đẩy thanh toán bằng tiền bản tệ giữa hai nước.

Thủ tướng lưu ý tỉnh Tây Ninh đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, quan tâm người yếu thế, trẻ mồ côi, gia đình có công với cách mạng - Ảnh: VGP

Tây Ninh được giao phát triển mạnh khoa học công nghệ, hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, tận dụng lợi thế liền kề TP.HCM. Tỉnh chuẩn bị điều kiện để khởi công ít nhất 1 khu công nghệ cao và 1 trung tâm đổi mới sáng tạo trong quý I/2026.

Về an sinh xã hội, Thủ tướng yêu cầu Tây Ninh tập trung phát triển nhà ở xã hội theo chỉ tiêu Chính phủ giao; chú trọng nhà ở cho các đối tượng khó khăn; nâng cao năng lực ứng phó biến đổi khí hậu; đầu tư các công trình thủy lợi, bờ kè chống sạt lở, phát huy hiệu quả hồ Dầu Tiếng; thực hiện dự án nạo vét hồ gắn với sử dụng vật liệu nạo vét phục vụ công trình hạ tầng.

Tây Ninh tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt tại khu vực biên giới và địa bàn tôn giáo; tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao năng lực lãnh đạo của tổ chức đảng; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Tỉnh triển khai hiệu quả mô hình chính quyền 2 cấp; sắp xếp đội ngũ cán bộ; đào tạo, nâng cao chất lượng nhân lực; thúc đẩy cung cấp dịch vụ công số; sắp xếp, sử dụng hiệu quả trụ sở dôi dư; tổ chức thực hiện tốt các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị.

Về các kiến nghị của Tây Ninh, Thủ tướng yêu cầu tỉnh rà soát, đánh giá dự án để vận dụng linh hoạt chủ trương, chính sách, đồng thời thu hút thêm nguồn vốn từ hợp tác công – tư, BOT, BT, tránh phụ thuộc vào vốn đầu tư công.

Thủ tướng gợi ý ưu tiên thực hiện dự án đường nối trung tâm hai tỉnh lỵ cũ Long An – Tây Ninh; đầu tư cầu trên tuyến nối Cửa khẩu quốc tế Tân Nam; tăng cường phân cấp để tỉnh chủ động triển khai.

Đối với vướng mắc của dự án Nhà máy điện LNG Long An, Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn họp với các bên liên quan, xử lý trong tháng 12/2025 theo nguyên tắc tuân thủ pháp luật, bảo đảm cạnh tranh lành mạnh và hài hòa lợi ích.