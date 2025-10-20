Thứ Tư, 22/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hồi sinh rừng già, gieo hạt nhận thức xanh

Chu Khôi

20/10/2025, 12:46

Với triết lý “Phụng sự thiên nhiên”, những người sáng lập HEPA và cộng sự đã kiên trì phục hồi từng tấc đất, từng dòng suối, xây dựng nên hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đầu nguồn rộng hơn 500 ha, nơi cộng đồng học cách sống hài hòa cùng rừng, tận dụng năng lượng mặt trời, nước và gió để canh tác, sinh hoạt.

Trong rừng HEPA. Ảnh: Chu Khôi.
Trong rừng HEPA. Ảnh: Chu Khôi.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường đang trở thành mối đe dọa toàn cầu, câu chuyện về sự hồi sinh của rừng già tại Khu Bảo tồn thiên nhiên HEPA ở Hà Tĩnh nổi lên như một minh chứng sống động cho sức mạnh của ý chí và sự đồng lòng của con người. Với triết lý "Phụng sự thiên nhiên", những người sáng lập HEPA đã kiên trì phục hồi từng tấc đất, từng dòng suối, xây dựng nên một hệ sinh thái rừng tự nhiên rộng hơn 500 ha, nơi cộng đồng học cách sống hài hòa cùng rừng, tận dụng năng lượng mặt trời, nước và gió để canh tác, sinh hoạt.

Hành trình hồi sinh rừng già bắt đầu từ những năm đầu thế kỷ 21, khi bà Trần Thị Lành, người sáng lập HEPA, quyết định thực hiện dự án "Phụng dưỡng thiên nhiên" trên mảnh đất trơ sỏi đá sau những năm dài khai thác vô tội vạ. Với sự hỗ trợ của ông Trần Quốc Việt, nguyên Bí thư Đảng ủy xã Sơn Kim 1, và sự đồng thuận của chính quyền địa phương, dự án đã được triển khai trên diện tích 310,7 ha đất rừng nghèo kiệt. Từ những quả đồi trọc, HEPA đã biến nơi đây thành một khu thực hành sinh thái nhân văn, nơi bảo tồn đa dạng sinh học gắn với phát triển nông nghiệp sinh thái, vừa bảo vệ rừng, vừa tạo sinh kế bền vững cho người dân.

Sự thành công của HEPA không chỉ đến từ tâm huyết của một người phụ nữ mà còn từ sự đồng lòng của cả cộng đồng. Phương pháp đồng quản trị được áp dụng, mọi người cùng giám sát, cùng hưởng lợi, cùng chịu trách nhiệm. Khu bảo tồn không chỉ là nơi giữ rừng, phục hồi hệ sinh thái tự nhiên mà còn trở thành "trường học xanh" của nông dân và nhiều nhóm xã hội quan tâm. Hàng chục nghìn nông dân, nhà nghiên cứu và học viên từ nhiều quốc gia đã tìm đến đây để học tập và chia sẻ kinh nghiệm.

HEPA được quy hoạch và thiết kế tổng thể theo Lý thuyết ứng dụng Hệ Sinh thái và Hệ Nhân văn, dựa trên tri thức bản địa của các tộc người thiểu số. Rừng được chia thành ba vùng chính: rừng thiêng, rừng làm giàu và khu sinh thái nông nghiệp – sinh kế. Mỗi khu vực mang một thông điệp về sự hòa hợp giữa con người và thiên nhiên. Độ che phủ rừng đã tăng từ 39% lên hơn 99% sau 23 năm, với nhiều cây bản địa to lớn, đa dạng sinh học phong phú.

Câu chuyện về HEPA không chỉ là câu chuyện về sự hồi sinh của một khu rừng mà còn là câu chuyện về sự thay đổi nhận thức, về cách con người có thể sống hài hòa với thiên nhiên. Những hạt lim xanh được gieo trồng không chỉ là hạt giống của cây cối mà còn là hạt giống của nhận thức, của tình yêu thiên nhiên và khát vọng sống sinh thái. Đây là một bài học quý giá cho tất cả chúng ta trong việc bảo vệ và phục hồi môi trường sống của mình.

Nội dung đầy đủ bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025 phát hành ngày 20/10/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:

https://vneconomy.vn/don-doc-tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-42-2025.htị

VnEconomy

Tạo không gian kết nối, học hỏi và lan tỏa nông nghiệp sinh thái

16:29, 14/10/2025

Tạo không gian kết nối, học hỏi và lan tỏa nông nghiệp sinh thái

Thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp sinh thái tại Đồng bằng sông Cửu Long

18:45, 06/10/2025

Thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp sinh thái tại Đồng bằng sông Cửu Long

Việt Nam đang đi đầu trong chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái

12:34, 01/04/2025

Việt Nam đang đi đầu trong chuyển đổi sang nền nông nghiệp sinh thái

Từ khóa:

dân sinh Nông nghiệp sinh thái thị trường Vneconomy

Chủ đề:

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 42-2025

Đọc thêm

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Đột phá từ công nghiệp “phụ trợ” lên chiến lược nền tảng

Để công nghiệp hỗ trợ thực sự trở thành ngành công nghiệp nền tảng, chiến lược của quốc gia, cần phải có những định hướng và giải pháp đột phá, tập trung giải quyết các nút thắt về năng lực công nghệ, chất lượng nguồn nhân lực và sự đồng bộ trong chính sách...

Đa số doanh nghiệp Việt chưa biết quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của EU

Đa số doanh nghiệp Việt chưa biết quy định về thẩm định chuỗi cung ứng của EU

Theo khảo sát nhanh do VCCI thực hiện trong tháng 7- 8/2025, có tới 59,3% các doanh nghiệp và tổ chức liên quan đến hoạt động xuất khẩu sang EU chưa từng nghe nói đến các quy định về thẩm định chuỗi cung ứng, và thêm 36,6% chỉ mới nghe nói nhưng chưa hiểu cụ thể...

Trung Quốc thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280: Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản

Trung Quốc thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280: Cơ hội mới cho doanh nghiệp Việt Nam xuất khẩu nông sản

Trung Quốc đã thay thế Lệnh 248 bằng Lệnh 280, đây không chỉ là một thay đổi kỹ thuật, mà là bước cải cách quan trọng trong quản lý nhập khẩu thực phẩm của nước này, hướng đến một hệ thống thương mại nông sản minh bạch, an toàn và bền vững hơn – đồng thời mở rộng cánh cửa cho nông sản Việt Nam tiến sâu vào thị trường tỷ dân.

Xuất khẩu của Thanh Hóa đạt gần 5,9 tỷ USD sau 10 tháng

Xuất khẩu của Thanh Hóa đạt gần 5,9 tỷ USD sau 10 tháng

Bất chấp ảnh hưởng của thiên tai, hoạt động xuất khẩu của tỉnh Thanh Hoá tiếp tục ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong tháng 10 và 10 tháng năm 2025. Nhờ nỗ lực xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường và nâng cao năng lực hội nhập đã giúp doanh nghiệp trong tỉnh thích ứng tốt hơn với yêu cầu của các thị trường xuất khẩu lớn...

Sàn giao dịch thịt heo: bước tiến mới cho thị trường TP. Hồ Chí Minh

Sàn giao dịch thịt heo: bước tiến mới cho thị trường TP. Hồ Chí Minh

Thị trường tiêu thụ thịt heo tại TP. Hồ Chí Minh đang chuẩn bị đón nhận một bước tiến mới với việc thí điểm Sàn giao dịch thịt heo từ ngày 1/12/2025 với quy mô đạt trên 25.000 tỷ đồng/năm…

Dòng sự kiện

Bài viết mới nhất

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Công nghệ lượng tử là tương lai

eMagazine

Công nghệ lượng tử là tương lai

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Thế giới

Các ngân hàng trung ương đang nắm nhiều vàng hơn trái phiếu chính phủ Mỹ

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

eMagazine

Vinh danh 10 doanh nhân Việt Nam tiêu biểu Hành trình Đất nước Đổi mới - Hội nhập - Vươn tầm

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Tuyên bố chung về việc thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Phần Lan

Tiêu điểm

2

Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong kỷ nguyên số

Thị trường

3

Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm với Tổng thống Phần Lan Alexander Stubb

Tiêu điểm

4

Hỗ trợ đồng bào miền Bắc khắc phục hậu quả sau mưa bão

Dân sinh

5

Phân định thẩm quyền, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan trong hoạt động lập pháp

Tiêu điểm

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy