Tạo không gian kết nối, học hỏi và lan tỏa nông nghiệp sinh thái

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Ba, 14/10/2025
Chu Khôi
14/10/2025, 16:29
Từ những vườn cam xanh mướt ở Phủ Quỳ đến khu rừng phục sinh giữa đại ngàn Sơn Kim, hành trình của Mạng lưới ALiSEA không chỉ là kết nối các nhà khoa học, nông dân, các nhà quản lý trong lĩnh vực nông nghiệp để trao đổi, học hỏi về nông nghiệp sinh thái, mà còn là hành trình kết nối con người – thiên nhiên, khơi dậy niềm tin và trách nhiệm với một nền nông nghiệp bền vững...
Cuối tuần qua, Mạng lưới Liên minh học tập Nông nghiệp sinh thái Đông Nam Á (ALiSEA Việt Nam) đã tổ chức chương trình “Tham quan và trao đổi về nông nghiệp sinh thái” dành cho các nhà khoa học, tổ chức thành viên và nhà báo.
Chuyến điền dã kéo dài ba ngày, với hai điểm đến tiêu biểu ở Bắc Trung Bộ: Trung tâm Nghiên cứu cây ăn quả và cây công nghiệp Phủ Quỳ (Nghệ An) và Khu Bảo tồn Sinh thái Nhân văn vùng cao HEPA (Hà Tĩnh).
Chương trình do Hội Khoa học phát triển nông thôn Việt Nam (PHANO), Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ (ASINCV) và Viện Nghiên cứu sinh thái và chính sách xã hội (SPERI) phối hợp tổ chức, với sự hỗ trợ của Dự án ASSET – “Chuyển đổi nông nghiệp sinh thái và Hệ thống thực phẩm an toàn”, được tài trợ bởi Cơ quan Phát triển Pháp (AFD), Liên minh châu Âu (EU) thông qua Chương trình DeSIRA, và Quỹ Môi trường toàn cầu của Pháp (FFEM).
Các hoạt động trong chuyến đi điền dã bao gồm: giới thiệu lý thuyết và nguyên tắc nông nghiệp sinh thái, tham quan mô hình bảo tồn nguồn gen tập đoàn cây ăn trái có múi tại Nghệ An, quan sát hệ thống xen canh cây ăn quả lâu năm – mía, và tìm hiểu mô hình phục hồi hệ sinh thái rừng tự nhiên vùng đầu nguồn sông Ngàn Phố và phát triển các mô hình nông nghiệp sinh thái tại HEPA. Song song là các buổi thảo luận giữa thành viên ALiSEA, nông dân, nông dân trẻ, chuyên gia và phóng viên, hình thành những góc nhìn đa chiều cho các câu chuyện báo chí về nông nghiệp sinh thái.
Tại Nghệ An, đoàn đã tham quan Trung tâm Nghiên cứu Cây ăn quả và Cây công nghiệp Phủ Quỳ – đơn vị trực thuộc Viện Khoa học nông nghiệp Bắc Trung Bộ. Trung tâm hiện bảo tồn và phục tráng nhiều giống cây bản địa, đặc biệt là cam Vinh – niềm tự hào của xứ Nghệ. Không chỉ nghiên cứu, Trung tâm còn phát triển các mô hình canh tác xen canh, tăng hiệu quả sử dụng đất, đa dạng sinh học nông trại, và là điểm đào tạo thực địa về quản lý vườn cây, nhân giống sạch bệnh, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM) cho nông dân, hợp tác xã. Mô hình thể hiện tinh thần nông nghiệp sinh thái kết hợp giữa khoa học, kinh nghiệm bản địa và thực hành bền vững.
Điểm đến thứ hai là Khu Bảo tồn sinh thái nhân văn vùng cao HEPA (xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh) – được mệnh danh là “ngôi trường nông dân giữa rừng”. HEPA rộng hơn 420 ha, phần lớn diện tích là rừng được phục hồi và bảo vệ trong hơn hai thập kỷ.
Tại đây, các học viên và khách tham quan được tiếp cận nguyên tắc permaculture trong quy hoạch (thiết kế) nông nghiệp bền vững, nông nghiệp sinh thái), học hỏi từ tri thức bản địa và trải nghiệm thực hành cùng các “nông dân nòng cốt” – những người gắn bó với triết lý “phụng sự thiên nhiên”.
Đoàn tham quan vườn ươm cây bản địa, khu rừng trình diễn, hệ thống nông lâm kết hợp và mô hình canh tác sinh thái của cộng đồng HEPA. Bên cạnh đó, các thành viên còn thưởng thức ẩm thực địa phương – đặc biệt là các món rau thuốc nam hái trong khuôn viên HEPA, thể hiện sự hài hòa giữa con người và tự nhiên.
Bà Nguyễn Thị Trang, cán bộ của PHANO, Thư ký Quốc gia ALiSEA Việt Nam, cho hay thông qua các chương trình điền dã và hội thảo định kỳ, ALiSEA khẳng định vai trò là mạng lưới mở quy tụ các trường đại học, tổ chức phi chính phủ, khu vực tư nhân và cộng đồng nông dân, cùng chia sẻ tri thức, nhân rộng mô hình và lan tỏa giá trị của nông nghiệp sinh thái tại Việt Nam và khu vực.
Cùng với việc phối hợp các Viện nghiên cứu và cơ quan hoạch định chính sách, ALiSEA đang góp phần nâng cao năng lực, tổng hợp tri thức và hỗ trợ cộng đồng, đặc biệt là nông dân, phụ nữ và người trẻ trên hành trình chuyển đổi sang nông nghiệp sinh thái, vì một tương lai xanh và bền vững.
Những hoạt động này không chỉ thúc đẩy hợp tác đa chiều mà còn góp phần đưa nông nghiệp sinh thái trở thành định hướng quan trọng trong chính sách, truyền thông và thực hành cộng đồng – hướng tới nền nông nghiệp hài hòa, bền vững và gắn kết với thiên nhiên.
Bà Trang cho biết ALiSEA được thành lập năm 2015, hoạt động tại khu vực sông Mekong, gồm Việt Nam, Lào, Campuchia, Myanmar và Thái Lan, hiện có hơn 200 tổ chức thành viên, trong đó Việt Nam có hơn 60 tổ chức chính thức. Sứ mệnh của mạng lưới là xây dựng và chia sẻ nền tảng tri thức mở, thúc đẩy phong trào nông nghiệp sinh thái trong khu vực thông qua các mô hình thực hành, đối tác và cơ hội hợp tác mới.
ALiSEA hiện được điều phối bởi Tổ chức GRET (Tổ chức khoa học công nghệ và chuyển giao phi lợi nhuận phát triển quốc tế của Pháp), thành lập năm 1976, hoạt động tại khoảng 30 quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp, tài nguyên, nước sạch, năng lượng và sức khỏe; có mặt ở Việt Nam từ năm 1988. Mạng lưới vận hành theo ba cấp: khu vực, quốc gia và địa phương, với đội ngũ cố vấn, chuyên gia và đại diện hỗ trợ phát triển nông nghiệp sinh thái trong các cơ quan, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, tổ chức nông dân và NGO.
Theo khảo sát năm 2022 tại 6 quốc gia thành viên, các thách thức lớn đối với nông nghiệp sinh thái ở Việt Nam là: thiếu hợp tác liên ngành; khoảng cách giữa kinh nghiệm thực tiễn và nghiên vận dụng khoa học; khó khăn trong triển khai chính sách ở cấp địa phương.
Để đóng góp cho quá trình chuyển đổi này, ALiSEA tập trung vào truyền thông và đào tạo kỹ năng cho nông dân và các bên quan tâm, hỗ trợ họ kể lại câu chuyện của mình qua ảnh, video và báo chí. Mạng lưới cũng duy trì các hội thảo chia sẻ hai tháng một lần, chương trình đào tạo kỹ thuật – truyền thông, các chuyến trao đổi vùng và quỹ tài trợ nhỏ (Small Grant Facility) hỗ trợ dự án của thành viên.
Trong bối cảnh toàn cầu đang chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình kinh tế xanh và phát triển bền vững, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG) không chỉ giữ vững vị thế số một về khai thác cảng container tại Việt Nam, mà còn tiên phong kiến tạo một hệ sinh thái cảng – logistics xanh dựa trên nền tảng số hóa và kết nối toàn diện.
Lô hàng viện trợ quốc tế khẩn cấp của Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) cho người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai gồm 40 thiết bị lọc nước, 5.100 bộ chăn, 1.000 thùng nhựa chứa nước và 50 tấm plastic đa năng đang được chuyển đến tỉnh Bắc Ninh trong sáng ngày 14/10...
Dù được xác định là nền tảng, song lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ vẫn loay hoay trong vòng luẩn quẩn của quy mô nhỏ, thiếu vốn đầu tư và lạc hậu về công nghệ…
Nhân dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam, ngày 13/10/2025, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) và PwC Việt Nam đã chính thức giới thiệu ấn phẩm "Kinh doanh tại Việt Nam" lần thứ 13. Cẩm nang chiến lược này được xem là "chiếc chìa khóa" quý giá, mở ra cánh cửa đầu tư cho cộng đồng doanh nghiệp quốc tế....
Tốc độ tăng trưởng của Petrovietnam trong 5 năm qua so với nhiệm kỳ 2015-2020 đạt mức rất cao cả về quy mô và gia tăng giá trị. Đến năm 2025, tổng tài sản toàn Tập đoàn vượt 1,1 triệu tỷ đồng, tăng 247,1 nghìn tỷ đồng, tương đương 29%. Tổng doanh thu tăng 49%, tổng lợi nhuận tăng 36%, nộp ngân sách tăng 33%...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: