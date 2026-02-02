Thứ Hai, 02/02/2026

Trang chủ Bất động sản

Home Hanoi Xuan 2026 trở lại với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”

Tuấn Sơn

02/02/2026, 09:45

Sau 5 mùa tổ chức thành công, Home Hanoi Xuan 2026 chính thức trở lại với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, viết tiếp câu chuyện Tết Việt bằng ngôn ngữ nghệ thuật sắp đặt và thiết kế không gian đương đại, giữa lòng khu đô thị Mailand Hanoi City (Sơn Đồng, Hà Nội).

Trong hành trình mở rộng các không gian văn hóa sáng tạo của Thủ đô sau khi gia nhập mạng lưới các Thành phố Sáng tạo của UNESCO, đường hoa Home Hanoi Xuan đã trở thành một điểm hẹn văn hóa quen thuộc của người dân mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Năm nay, đường hoa xuân lớn nhất phía Tây Hà Nội sẽ diễn ra từ ngày 7/2 - 22/2/2026 (nhằm ngày 20 tháng Chạp – Mùng 6 Tết Bính Ngọ) tại Khu đô thị Mailand Hanoi City.

Cổng chào làm từ mây tre, kết hợp “thác hoa”, biểu trưng cho sinh khí và khởi đầu hứng khởi của năm mới.
Cổng chào làm từ mây tre, kết hợp “thác hoa”, biểu trưng cho sinh khí và khởi đầu hứng khởi của năm mới.

Với chủ đề “Phúc Mã Phi Xuân”, Home Hanoi Xuan 2026 lấy cảm hứng từ Ngựa, biểu tượng cho sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần vươn lên trong văn hóa Á Đông. Chủ đề được xây dựng như một hành trình xuyên suốt toàn bộ không gian đường hoa, nơi hình tượng Phúc Mã dẫn dắt câu chuyện mùa xuân từ khởi sinh – khai vận – lan tỏa phúc lành, phản ánh nhịp chuyển động và khát vọng phát triển của Thủ đô Hà Nội ngàn năm văn hiến trong thời đại mới.

Home Hanoi Xuan 2026 tái hiện Tết Việt và văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại.
Home Hanoi Xuan 2026 tái hiện Tết Việt và văn hóa dân gian bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại.

Không gian đường hoa được sắp xếp như một tuyến trải nghiệm liền mạch, nơi mỗi bước chân tương ứng với một chặng trong hành trình Phúc Mã Phi Xuân. Những hình ảnh quen thuộc của Tết Việt, phong tục đầu năm, ký ức hội làng và các biểu tượng văn hóa dân gian được chắt lọc, thể hiện bằng ngôn ngữ thẩm mỹ đương đại, tạo nên không gian vừa gần gũi, vừa mới mẻ, khuyến khích sự tham gia và tương tác của du khách.

Linh vật Phúc Mã cao 7 mét, dài 10 mét trở thành điểm nhấn trung tâm của đường hoa Home Hanoi Xuan 2026.
Linh vật Phúc Mã cao 7 mét, dài 10 mét trở thành điểm nhấn trung tâm của đường hoa Home Hanoi Xuan 2026.

Điểm nhấn của đường hoa là linh vật Phúc Mã – tác phẩm sắp đặt quy mô lớn cao 7 mét, dài 10 mét, lấy cảm hứng từ hình tượng ngựa Thánh Gióng trong văn hóa dân gian Việt Nam. Phúc Mã được tạo tác bằng nghệ thuật sơn mài truyền thống, kết hợp công nghệ chiếu sáng hiện đại, tạo hiệu ứng lấp lánh dưới ánh nắng ban ngày và rực rỡ khi đêm xuống, vừa gợi nét linh thiêng, vừa mang tinh thần đương đại.

Theo Ban tổ chức, hình ảnh Phúc Mã tung vó giữa không gian hoa xuân rực rỡ được xây dựng như biểu tượng của sự khai mở, chuyển động và bứt phá, đại diện cho sức bật và tiềm năng phát triển của khu vực phía Tây Hà Nội. Tổng thể thiết kế sử dụng gam màu nóng chủ đạo, gợi cảm giác ấm áp, thịnh vượng và tràn đầy sinh khí, qua đó truyền tải thông điệp xuyên suốt của đường hoa: “Khai vận đón phúc – Phi nước đại đến tương lai.”

Bên cạnh đường hoa, phố đi bộ Pont de Long Bien được phát triển như một không gian văn hóa – nghệ thuật với chuỗi hoạt động trưng bày, trình diễn và trải nghiệm. Tại đây diễn ra các chương trình biểu diễn nghệ thuật đường phố, giao lưu văn hóa cộng đồng, trò chơi dân gian, hoạt động check-in – trải nghiệm sáng tạo, các phiên hoạt động cuối tuần dành cho gia đình và trẻ em, cùng những không gian dừng chân để thưởng ngoạn không khí xuân.

Home Hanoi Xuan 2026 do Công ty Cổ phần Địa ốc Phú Long tổ chức, với sự đồng hành của Keppel và sự ủng hộ của Bộ Ngoại giao, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, UNESCO, Tập đoàn Sovico. Bước sang năm thứ 6, đường hoa tiếp tục mở rộng quy mô và làm sâu sắc hơn giá trị văn hóa của Tết Việt giữa lòng Hà Nội.

Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 7/2 – 22/2/2026 (20 tháng Chạp – Mùng 6 Tết Bính Ngọ) tại Khu đô thị Mailand Hanoi City.
Đường hoa sẽ diễn ra từ ngày 7/2 – 22/2/2026 (20 tháng Chạp – Mùng 6 Tết Bính Ngọ) tại Khu đô thị Mailand Hanoi City.

Năm 2025, đường hoa đã thu hút gần 200.000 lượt khách, lọt Top 2 điểm đến Tết được quan tâm nhất tại Hà Nội. Tiếp nối thành công đó, Home Hanoi Xuan 2026 không chỉ gửi gắm lời chúc năm mới an khang, thịnh vượng, mà còn đánh dấu sự chuyển động của văn hóa và sức sống mới tại Mailand Hanoi City trong bức tranh đô thị phía Tây.

VnEconomy