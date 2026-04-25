Đặc quyền lãi suất cho khách hàng - Dấu ấn đồng hành thiết thực từ Masterise Homes
Tuấn Sơn
25/04/2026, 13:17
Masterise Homes vừa công bố chương trình “Đồng hành bền vững – Kiến tạo giá trị” - đặc quyền lãi suất áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án trên toàn quốc. Đây là chính sách linh hoạt, giúp khách hàng củng cố nền tảng tài chính và chủ động hơn trong kế hoạch an cư dài hạn, qua đó tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm của doanh nghiệp.
Chính sách đồng thời phản ánh sự thấu hiểu sâu sắc và cam kết đồng hành dài hạn của Masterise Homes, như một sự tri ân dành cho những khách hàng đã tin chọn thương hiệu.
Thấu hiểu và đồng hành cùng khách hàng trên hành trình sở hữu bất động sản, Masterise Homes công bố một chính sách đặc quyền: Áp dụng mức lãi suất trần 7,5%/năm và ân hạn nợ gốc trong 24 tháng tiếp theo, tính từ thời điểm kết thúc ưu đãi lãi suất theo chính sách bán hàng hiện hành.
Chính sách được áp dụng cho toàn bộ danh mục dự án đang phát triển của Masterise Homes trên cả nước. Đặc biệt, chương trình mang đến thêm lựa chọn cho cả khách hàng hiện hữu và khách hàng tương lai, hỗ trợ cân đối dòng tiền và nâng cao khả năng linh hoạt tài chính trong quá trình sở hữu bất động sản.
Việc triển khai các giải pháp tài chính nhằm nâng cao khả năng tiếp cận, trong khi các dự án vẫn duy trì tính toàn vẹn của giá trị, đảm bảo mỗi bất động sản phản ánh đúng chuẩn mực và định vị đã được xác lập.
Bước đi này thể hiện định hướng dài hạn và năng lực triển khai nhất quán của Masterise Homes trong việc đồng hành cùng khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản.
* Chính sách áp dụng có điều kiện và thời hạn, tìm hiểu chi tiết tại hotline (+84) 2839 159 159.
Masterise Homes: Định chuẩn bất động sản cao cấp Việt Nam
Trong bài viết đăng tải trên International Business Times (IBT), thị trường bất động sản cao cấp Việt Nam được nhìn nhận không chỉ qua tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, mà còn qua quá trình hình thành những chuẩn mực mới về chất lượng, trải nghiệm và giá trị tài sản.
