Dòng vốn quốc tế thúc đẩy tái cấu trúc ngành thủy sản Nghệ An

Nguyễn Thuấn

25/04/2026, 16:43

Với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới, dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Nghệ An không chỉ nâng cấp hạ tầng nghề cá mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khai thác xa bờ, nuôi trồng công nghệ cao và kiểm soát khai thác hợp pháp.

Ngư dân Nghệ An khai thác thuỷ sản.

Ngày 24/4/2026, đoàn công tác của Ngân hàng Thế giới đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An nhằm rà soát công tác chuẩn bị và thúc đẩy tiến trình phê duyệt dự án Phát triển thủy sản bền vững trên địa bàn.

Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng (tương đương gần 20 triệu USD). Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm nhằm tái cấu trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với nâng cao giá trị gia tăng và thích ứng với các yêu cầu hội nhập quốc tế.

Theo định hướng, dự án tập trung đầu tư đồng bộ hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và khu tránh trú bão, qua đó tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho hoạt động khai thác hải sản. Khi hoàn thành, hệ thống này sẽ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 tàu cá, với sản lượng khai thác trung bình hằng năm dự kiến đạt khoảng 70.000 tấn. Đồng thời, dự án hướng tới giảm tổn thất sau khai thác, nâng cao chất lượng bảo quản và hoàn thiện chuỗi giá trị thủy sản.

Quang cảnh buổi làm việc.

Song song với khai thác, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ cũng được chú trọng đầu tư. Dự án sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi tôm tập trung tại các vùng trọng điểm, đảm bảo yêu cầu an toàn sinh học, hạn chế dịch bệnh và bảo vệ môi trường. Hệ thống cấp, thoát nước sẽ phục vụ diện tích mặt nước khoảng 734,4 ha, với tổng diện tích nuôi hằng năm khoảng 1.200 ha, sản lượng trung bình đạt khoảng 4.500 tấn.

Dự án gồm ba hợp phần chính là đầu tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng thủy sản; nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng công nghệ tiên tiến trong khai thác và nuôi trồng; cùng với quản lý dự án. Các hạng mục hạ tầng sẽ triển khai tại các địa bàn ven biển như Tân Mai, Quỳnh Mai, Quỳnh Anh, Quỳnh Phú và huyện Diễn Châu, trong khi các hoạt động phi công trình được thực hiện tại các đơn vị chuyên ngành và vùng nuôi thuộc phạm vi dự án.

Về tiến độ, dự án được chia thành ba giai đoạn: chuẩn bị đầu tư (2021–2026), thực hiện (2027–2029) và kết thúc vào tháng 6/2030. Các mốc quan trọng gồm hoàn thành chủ trương đầu tư trong tháng 5/2026, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 31/12/2026, hoàn tất phương án vay lại trước ngày 30/3/2027 và ký kết hiệp định vay vốn trước ngày 30/6/2027.

Ông Christophe Crepin – Trưởng đoàn, Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương phát biểu

Không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế, dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ kiểm soát hoạt động khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời tạo nền tảng cho phát triển nuôi tôm thâm canh tại vùng nuôi trọng điểm lớn nhất tỉnh. Việc kết hợp với các dự án đầu tư trong nước cũng sẽ giúp từng bước hoàn thiện hệ sinh thái ngành thủy sản theo hướng bền vững.

Tại buổi làm việc, ông Christophe Crepin – Trưởng đoàn, Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương, cho biết dự án tương tự đã được triển khai tại nhiều địa phương và đề nghị các bên liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả triển khai.

Phía tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định địa phương có nhiều tiềm năng phát triển thủy sản và việc triển khai dự án sẽ tạo cú hích quan trọng cho ngành kinh tế biển. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế giới để sớm đưa dự án vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững trong thời gian tới.

Hà Tĩnh đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP với hệ thống siêu thị GO!

15:55, 01/04/2026

Hà Tĩnh đẩy mạnh kết nối sản phẩm OCOP với hệ thống siêu thị GO!

Thanh Hóa: Liên kết trồng atiso giúp người dân Cổ Lũng nâng cao thu nhập

16:16, 16/03/2026

Thanh Hóa: Liên kết trồng atiso giúp người dân Cổ Lũng nâng cao thu nhập

Đọc thêm

Hợp tác đầu tư tạo đột phá cho nông nghiệp xanh Lai Châu

Hợp tác đầu tư tạo đột phá cho nông nghiệp xanh Lai Châu

Việc trao quyết định đầu tư và ký kết các hợp tác chiến lược là bước ngoặt để Lai Châu phát triển nông nghiệp xanh. Những thỏa thuận này giúp địa phương hình thành chuỗi giá trị, đẩy mạnh chế biến sâu và nâng tầm vị thế dược liệu cùng nông sản đặc hữu bền vững...

FDI Connect 2026: Định vị lại vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững

FDI Connect 2026: Định vị lại vai trò Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu bền vững

Nếu chỉ dựa vào lắp ráp, gia công sẽ không còn bền vững. Thành công của chuỗi cung ứng phụ thuộc vào chiều sâu của hệ sinh thái công nghiệp địa phương. Khi năng lực của doanh nghiệp nội địa được nâng cao, chuỗi cung ứng sẽ trở nên bền bỉ hơn…

Lai Châu: Đánh thức tiềm năng nông nghiệp xanh đa giá trị

Lai Châu: Đánh thức tiềm năng nông nghiệp xanh đa giá trị

Lai Châu đang từng bước khai thác tiềm năng nông nghiệp theo hướng xanh, đa giá trị, dựa trên lợi thế tự nhiên và hệ sinh thái rừng phong phú. Địa phương chú trọng phát triển các sản phẩm chủ lực như chè, lúa đặc sản, dược liệu, đồng thời đẩy mạnh liên kết chuỗi và ứng dụng công nghệ để nâng cao giá trị gia tăng cho nông sản và phát triển bền vững.

Đưa đặc sản của Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng Thủ đô

Đưa đặc sản của Hà Tĩnh đến với người tiêu dùng Thủ đô

Hàng loạt thương hiệu đặc trưng, vốn là niềm tự hào của người dân Hà Tĩnh, đã tụ hội về Hà Nội như: Kẹo cu đơ Lệ Phương; nước mắm Luận Nghiệp; nhung hươu Hiền Ngọc; trầm hương Tâm Thiên Hương đầy tinh tế...

Việt Nam xuất khẩu thành công lô bưởi tươi đầu tiên sang Australia

Việt Nam xuất khẩu thành công lô bưởi tươi đầu tiên sang Australia

Việc lô bưởi đầu tiên được thông quan thành công tại thị trường Australia không chỉ tạo nền tảng để mở rộng xuất khẩu cho ngành hàng bưởi, mà còn góp phần thúc đẩy các loại trái cây tươi khác của Việt Nam tiếp cận những thị trường có tiêu chuẩn cao, nâng cao vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Thế giới

Những quốc gia tăng dân số mạnh nhất trong 25 năm qua, Việt Nam cũng có mặt

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

eMagazine

Củng cố “lá chắn” năng lượng quốc gia

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

eMagazine

Thực phẩm và đồ uống: Lĩnh vực năng động và thiết yếu nhất trên toàn cầu

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Việt Nam sắp có siêu đô thị ESG đầu tiên trên thế giới hướng tới chuẩn ISO mới

Bất động sản

2

TCBS: Mục tiêu lãi trước thuế 7.500 tỷ đồng, trả cổ tức 20% bằng cổ phiếu

Chứng khoán

3

Phát huy vai trò kết nối, đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm logistics khu vực miền Trung và Hành lang kinh tế Đông - Tây

Doanh nghiệp

4

Hợp tác đầu tư tạo đột phá cho nông nghiệp xanh Lai Châu

Thị trường

5

Dòng vốn quốc tế thúc đẩy tái cấu trúc ngành thủy sản Nghệ An

Thị trường

