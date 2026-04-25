Dòng vốn quốc tế thúc đẩy tái cấu trúc ngành thủy sản Nghệ An
Nguyễn Thuấn
25/04/2026, 16:43
Với tổng vốn đầu tư 500 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới, dự án Phát triển thủy sản bền vững tại Nghệ An không chỉ nâng cấp hạ tầng nghề cá mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho khai thác xa bờ, nuôi trồng công nghệ cao và kiểm soát khai thác hợp pháp.
Ngày 24/4/2026, đoàn công tác của
Ngân hàng Thế giới đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Nghệ An nhằm rà
soát công tác chuẩn bị và thúc đẩy tiến trình phê duyệt dự án Phát triển thủy sản
bền vững trên địa bàn.
Dự án thuộc nhóm B, sử dụng nguồn
vốn tài trợ từ Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư 500 tỷ đồng (tương đương
gần 20 triệu USD). Đây được xem là một trong những dự án trọng điểm nhằm tái cấu
trúc ngành thủy sản theo hướng hiện đại, bền vững, gắn với nâng cao giá trị gia
tăng và thích ứng với các yêu cầu hội nhập quốc tế.
Theo định hướng, dự án tập trung
đầu tư đồng bộ hệ thống cảng cá, khu neo đậu tàu thuyền và khu tránh trú bão,
qua đó tạo nền tảng hạ tầng vững chắc cho hoạt động khai thác hải sản. Khi hoàn
thành, hệ thống này sẽ đáp ứng nhu cầu cho khoảng 2.000 tàu cá, với sản lượng
khai thác trung bình hằng năm dự kiến đạt khoảng 70.000 tấn. Đồng thời, dự án
hướng tới giảm tổn thất sau khai thác, nâng cao chất lượng bảo quản và hoàn thiện
chuỗi giá trị thủy sản.
Song song với khai thác, lĩnh vực
nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ cũng được chú trọng đầu
tư. Dự án sẽ xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật phục vụ nuôi tôm
tập trung tại các vùng trọng điểm, đảm bảo yêu cầu an toàn sinh học, hạn chế dịch
bệnh và bảo vệ môi trường. Hệ thống cấp, thoát nước sẽ phục vụ diện tích mặt nước
khoảng 734,4 ha, với tổng diện tích nuôi hằng năm khoảng 1.200 ha, sản lượng
trung bình đạt khoảng 4.500 tấn.
Dự án gồm ba hợp phần chính là đầu
tư xây dựng, nâng cấp hạ tầng thủy sản; nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng
công nghệ tiên tiến trong khai thác và nuôi trồng; cùng với quản lý dự án. Các
hạng mục hạ tầng sẽ triển khai tại các địa bàn ven biển như Tân Mai, Quỳnh Mai,
Quỳnh Anh, Quỳnh Phú và huyện Diễn Châu, trong khi các hoạt động phi công trình
được thực hiện tại các đơn vị chuyên ngành và vùng nuôi thuộc phạm vi dự án.
Về tiến độ, dự án được chia thành
ba giai đoạn: chuẩn bị đầu tư (2021–2026), thực hiện (2027–2029) và kết thúc
vào tháng 6/2030. Các mốc quan trọng gồm hoàn thành chủ trương đầu tư trong
tháng 5/2026, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi trước ngày 31/12/2026, hoàn
tất phương án vay lại trước ngày 30/3/2027 và ký kết hiệp định vay vốn trước
ngày 30/6/2027.
Không chỉ mang lại hiệu quả kinh
tế, dự án còn góp phần hoàn thiện hạ tầng phục vụ kiểm soát hoạt động khai thác
hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), đồng thời tạo
nền tảng cho phát triển nuôi tôm thâm canh tại vùng nuôi trọng điểm lớn nhất tỉnh.
Việc kết hợp với các dự án đầu tư trong nước cũng sẽ giúp từng bước hoàn thiện
hệ sinh thái ngành thủy sản theo hướng bền vững.
Tại buổi làm việc, ông Christophe
Crepin – Trưởng đoàn, Giám đốc Ban Môi trường vùng Đông Á và Thái Bình Dương, cho
biết dự án tương tự đã được triển khai tại nhiều địa phương và đề nghị các bên
liên quan phối hợp chặt chẽ để hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm tiến độ và hiệu quả
triển khai.
Phía tỉnh Nghệ An, ông Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định địa phương có nhiều tiềm năng phát
triển thủy sản và việc triển khai dự án sẽ tạo cú hích quan trọng cho ngành
kinh tế biển. Tỉnh sẽ chỉ đạo các sở, ngành phối hợp chặt chẽ với Ngân hàng Thế
giới để sớm đưa dự án vào thực tiễn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền
vững trong thời gian tới.
