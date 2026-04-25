The Rey Edition: Bộ sưu tập duplex lõi trung tâm Hà Nội

Không còn quá mặn mà với ngôi nhà mặt phố "tấc đất tấc vàng" nhưng chật hẹp, giới thượng lưu Hà thành đang thực hiện cuộc dịch chuyển tìm về những “biệt thự tầng mây” ngay trong lòng đô thị - nơi không gian sống được mở rộng mà vẫn giữ trọn kết nối.

Trong bối cảnh đó, các sản phẩm duplex nội đô với số lượng giới hạn và vị trí lõi trung tâm trở thành lựa chọn hàng đầu. The Rey Edition - bộ sưu tập duplex thuộc Rivea Residences xuất hiện như một điểm hội tụ hiếm hoi: Rộng hơn về tầm nhìn, sâu hơn về trải nghiệm và tinh tế trong tận hưởng.

VỊ TRÍ LÕI TRUNG TÂM - CUỘC SONG HÀNH CỦA KÍ ỨC ĐÔ THỊ VÀ DÁNG HÌNH ĐƯƠNG ĐẠI

Tọa lạc tại Vĩnh Hưng (điểm giao thoa giữa Hoàng Mai và Hai Bà Trưng), The Rey Edition hiện diện trong vùng lõi trung tâm mở rộng của Hà Nội - nơi những di sản Hà thành ngàn năm và nhịp sống Thủ đô hiện đại cùng song hành trong một dòng chảy.

The Rey Edition - bộ sưu tập duplex hiếm hoi giữa lõi trung tâm Hà Nội.

Nằm sát tuyến giao thông huyết mạch vành đai 2, vành đai 2.5, dự án sở hữu ưu thế đáng “mơ ước” khi di chuyển nhanh chóng, kết nối liền mạch và tiếp cận dễ dàng tới trung tâm thành phố. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng 9 phút để tiếp cận Hồ Gươm - trái tim của Thủ đô Hà Nội, đồng thời kết nối tới các trục giao thông huyết mạch như Minh Khai, Vĩnh Tuy, Yên Duyên, mở ra những hướng tiếp cận linh hoạt tới các trung tâm mới của thành phố.

Trong bán kính ít phút di chuyển, cư dân The Rey Edition gần như “chạm tay” vào toàn bộ hệ thống tiện ích thiết yếu xung quanh: 1 phút đến công viên sinh thái Vĩnh Hưng, trường Meyschool Đoàn Thị Điểm; 3 - 5 phút tới hệ thống cơ quan hành chính, trường học, bệnh viện Vinmec, trung tâm thương mại Vincom Mega Mall... Đồng thời cũng chỉ chưa tới 10 phút chạy xe là cư dân có thể tiếp cận các trường đại học lớn như Bách Khoa, Xây dựng, Kinh tế Quốc dân; các bệnh viện tuyến đầu như Bạch Mai, Bệnh viện 108…

NẾP NHÀ KHỞI SINH GIỮA TẦNG MÂY CHO GIA ĐÌNH ĐA THẾ HỆ

Được bố trí từ tầng 20 trở lên, mỗi căn hộ tại The Rey Edition sở một khoảng trời khoáng đạt như tài sản riêng, với tầm nhìn ôm trọn công viên sinh thái Vĩnh Hưng rộng 15ha, sông Hồng và nhịp sống phố cổ.

Không gian “ở rộng, sống sang” được tạo tác cho gia đình đa thế hệ.

Không gian sống tại The Rey Edition là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc và thiên nhiên. Các căn duplex có diện tích từ 225,56 đến 304,45 m2, thiết kế thông tầng với chiều cao trần lên tới 6,8m, bố trí 4 phòng ngủ với 2 phòng master suites. Cấu trúc này không chỉ tối ưu công năng, mà còn tạo nên một không gian đủ rộng lớn để thoải mái tận hưởng sự riêng tư và đủ ấm áp để dung dưỡng sự gắn kết của gia đình đa thế hệ.

Hệ kính tràn từ trần tới sàn (full-height) sử dụng kính hộp Low-E hai lớp được áp dụng xuyên suốt mặt ngoài căn hộ, giúp tối ưu tầm nhìn, đón trọn ánh sáng tự nhiên, đồng thời giảm bức xạ nhiệt và cách âm hiệu quả.

Điểm đắt giá nhất của The Rey Edition nằm ngay ở ban công rộng 2m, tích hợp bể bơi và sân vườn riêng - chi tiết “hiếm có khó tìm” trên thị trường duplex nội đô. Sự hiện diện của hai yếu tố này tạo nên một lớp trải nghiệm khác biệt, cho phép cư dân chuyển từ sinh hoạt trong nhà sang thư giãn ngoài trời mà không cần rời khỏi không gian riêng.

ĐẶC QUYỀN GHI DẤU CHIỀU SÂU TRẢI NGHIỆM

Nếu kiến trúc định hình không gian, thì trải nghiệm tại The Rey Edition định hình một chuẩn sống riêng - tinh tuyển theo chuẩn khách sạn hạng sang.

Một lớp đặc quyền riêng được thiết lập dành cho cộng đồng cư dân duplex, với mức độ riêng tư cao. Business Lounge - không gian làm việc và tiếp đón được thiết kế riêng cho nhóm cư dân này, vận hành như một “phòng khách thứ hai” mang tiêu chuẩn riêng tư và chuyên nghiệp. Cùng với đó, hệ tiện ích được ưu tiên sử dụng theo nhịp riêng, tạo nên sự khác biệt rõ rệt trong cách tận hưởng. Đặc quyền sử dụng miễn phí golf 3D trong 5 năm bổ sung thêm một lớp trải nghiệm thư giãn mang tính riêng biệt, gắn liền với nhịp sống thường ngày.

Hệ tiện ích và đặc quyền vận hành theo chuẩn khách sạn hạng sang dành riêng cho cư dân duplex.

Suất đỗ xe ô tô định danh tại hầm B1 dành riêng cho từng chủ nhân tại The Rey Edition là một đặc quyền hiếm có, đặc biệt trong bối cảnh bài toán đỗ xe là một trong những nhức nhối của các đô thị lớn. Song song, hệ dịch vụ theo tiêu chuẩn khách sạn, từ vệ sinh, giặt là, bảo trì đến giao nhận… được tích hợp như một phần của đời sống hàng ngày, giúp mọi nhu cầu được đáp ứng trọn vẹn và tinh giản.

Cư dân đồng thời thụ hưởng hệ tiện ích chung của Rivea Residences với hơn 50 hạng mục, bao gồm bể bơi 4 mùa dài 50m ứng dụng công nghệ điện phân muối, khu gym, sauna, phòng chiếu phim riêng, cùng các không gian làm việc và các khu vườn chủ đề… tạo nên một hệ trải nghiệm liền mạch ngay giữa lòng đô thị.

Giữa lõi trung tâm Hà Nội - khi quỹ đất ngày càng khan hiếm và không gian sống dần thu hẹp - The Rey Edition mở ra một định nghĩa khác về duplex nội đô: Một chuẩn sống được kiến tạo từ sự cân bằng giữa không gian, tầm nhìn và trải nghiệm. Ở đó, nhà không còn chỉ để ở, mà trở thành một tổ ấm viên mãn được khởi sinh giữa tầng mây - đủ riêng tư để tĩnh tại, đủ rộng mở để tận hưởng và đủ bền vững để giá trị đi cùng năm tháng.